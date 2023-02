Familien var heldig og fikk seg bolig

Kommuner sliter med å skaffe nok boliger til ukrainske flyktninger som kommer til Norge. Nå ber de om hjelp fra private utleiere for å løse den utfordrende boligsituasjonen.

TAKKNEMLIG: Olha Hudarieva (41) og datteren Yesieniia (10) er bare noen av de over 37.000 flyktningene som kom fra Ukraina til Norge i fjor. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

I mars 2022 flyktet Olha Hudarieva (41) med tre barn på 7, 10 og 16 år fra hjemlandet sitt. Med på flukten var også moren på 71 år.

De flyktet fra den russiskokkuperte byen Melitopol som ligger sør i Ukraina.

– Det var ikke lengre trygt å være der. Det var russere overalt og mange av innbyggere var veldig redde. Byen ble også utsatt for flere angrep, forteller Olha Hudarieva.

De flyktet først til Zaporizhska, før de dro videre til Polen og Warszawa. Deretter gikk turen til Oslo og til ett mottak i Tromsø.

TRIVES: Familien på fem trives godt i Bodø. – Det er trygt og godt her, sier Olha Hudarieva Foto: Roy-Arne Salater/ TV 2

Trebarnsmoren er skilt og hun og familien bor nå i trygge omgivelser i en rekkehusleilighet som Bodø kommune har skaffet.

Stor boligmangel

Nå lærer de seg norsk. Barna går på skole, og Olha Hudarieva jobber litt som frisør.

Hun er en av mange som nå innlemmes raskt i det norske samfunnet.

I løpet av 2022 kom det over 37.000 søknader fra ukrainske asylsøkere til Norge. I 2023 har Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) bedt norske kommuner om å ta imot ytterligere 35.000 flyktninger. Fredag ble det klart at 234 norske kommuner har sagt ja til å ta imot til sammen 22.390 ukrainske flyktninger i år.

Bosetting og integrering av flykninger er en kommunal oppgave, men antallet flyktninger som kommer til Norge gjør at det nå er vanskelig å skaffe nok boliger til alle.

En av kommunene som merker dette godt er Bodø.

PÅ BESØK: Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen er imponert over hvor fort familiene har tilpasset seg norske forhold. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

– Jeg vet at det ikke bare er Bodø som har problemer med å skaffe boliger til flyktninger nå. Jeg snakker også med andre kommuner, og problemene er de samme stort sett over alt. Det er så stor pågang av flyktninger at det er vanskelig å få tak i nok, sier Ellinor Myhre, virksomhetsleder i Bodø kommune.

På et normalt år huser Bodø kommunen rundt 70 flyktninger. I fjor kom det plutselig 350. I år er det kommet anmodninger om 280 nye, så langt.

PRISENE PRESSES: – Vi har ikke nok boliger til alle og må ut på det private markedet. Da blir det fort dyrere, sier Ellinor Myhre, virksomhetsleder i Bodø kommune. Foto: Roy-Arne Salater, TV 2

Bodø kommune er positive til å bidra og leier alt fra hybler til eneboliger.

Leieprisene øker

De må ut på det åpne markedet for å finne husrom til de som kommer.

Det er med på å presse prisene i leiemarkedet oppover.

– Kommunen har på langt nær så mange boliger som det trengs for å bosette alle flyktningene. Vi er blitt av avhengig av det private markedet, sier Myhre.

Kommuner som bosetter flyktninger, mottar tilskudd fra staten. Men det er flyktningene selv som må betaler store deler av leien igjennom støtten de får fra staten.

Myhre viser oss ei nyoppusset leilighet i Bodø sentrum på 70 kvadratmeter. Det er to soverom, stue, bad og kjøkken. Allerede i neste uke kommer det nye flyktninger hit.

Leiligheten betaler kommunen 14.000 for i måneden.

– De som skal bo her betaler 10.600 i måneden. Resten betaler vi, men vi får dekket beløpet av staten, sier Myhre.

SPARSOMMELIG INNREDET: Til denne leiligheten kommer det nye flyktninger allerede i neste uke. Først da blir det satt inn senger og annet utstyr. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

IMDi har bedt alle kommuner i Norge om å melde tilbake sine kapasiteter når det gjelder boligsituasjonen her til lands.

Svarfristen var satt til 31. januar i år.

– Hvilke tilbakemeldinger har dere fått fra kommunene?

– Ikke alle kommuner har svart på anmodningen, blant annet fordi en god del kommuner ikke har hatt dette til behandling i kommunestyremøtene sine, sier Libe Rieber-Mohn, direktør i IMDi.

– På generell basis observerer vi en positiv vilje til å bosette mange flyktninger også i år, men samtidig er bolig og tilstrekkelig kapasitet i kommunenes tjenestetilbud en utfordring i en del kommuner, sier Rieber-Mohn.

– Hva skjer med flyktninger som ikke får bolig?

– Flyktninger som bor på mottak og som ikke kan bosettes i en kommune grunnet boligmangel, kan måtte bli værende på mottak inntil kommunene får tilgang på egnet bolig, sier Rieber-Mohn.

Frykter spekulanter

Kommunene jobber nå på spreng med å skaffe nok boliger.

– Kommunen har gjort en fabelaktig innsats og samtlige bidrar. De har bidratt i et raskt tempo. Det er viktig slik at flyktningene skal kunne komme i gang med livene sine. Det er viktig å få barna i skole- og barnehagene, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap).

TRENGER BOLIGER: Bodø kommune har bedt utleiere om å melde inn ledig kapasitet. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

Hun erkjenner at skal man nå målene om å huse flest mulig flyktninger, må private utleiere bidra.

– Det er vi helt avhengige av dersom vi skal klare boligsituasjonen vi står i, sier Persen.

– Frykter du at det også er private som vil utnytte boligmangelen?

– Det vil være uheldig hvis noen spekulerer i den nøden som alle flyktningene nå rømmer fra. Det er trist hvis det skjer, men det er gode systemer i kommunene som fanger dette opp, sier statsråden.

Bodø kommune har opplevd at prisene på leiemarkedet har skutt i været og følger med om noen utnytter situasjonen.

Savner Ukraina

– Ja, det er nok noen som profiterer på krigen og vi ser at noen priser seg godt over det som er markedspris. Oppdager vi det, sier vi bare nei takk, sier Myhre.

Den ukrainske familien i Bodø er svært takknemlig at det har fått både hus, skole og muligheter til å lære seg norsk.

– Det er mange snille mennesker her, og vi får tilbud om å delta på gratis aktiviteter, sier Hudarieva.

– Savner du byen din og Ukraina?

– Ja, jeg gjør det. Jeg følger med på nyhetene om krigen hjemme i Ukraina hver eneste dag, sier trebarnsmoren.