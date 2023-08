Familien til TV 2: – Krevende å møte Jonas for siste gang

– Vi har i dag tatt farvel med vår kjære umistelige Jonas som ble brutalt revet fra oss, sier Ivar Borgen.

Han er familiens talsperson og stefaren til Jonas Aarseth Henriksen (30), som ble funnet drept torsdag for to uker siden.



Til TV 2 utdyper Borgen at dagen har vært vanskelig og krevende.

– Å komme inn i kirken var fint, men det var også krevende for familien å møte Jonas for siste gang.

SISTE FARVELL: En fullsatt Hønefoss kirke tok farvell med Jonas Aarseth Henriksen. Foto: Ole Edvin Tangen

Torsdag formiddag tok en fullsatt Hønefoss kirke farvel med 30-åringen.

Politiet sier de er helt sikre på at 30-åringen ble drept, men har ikke pågrepet noen for drapet.



– Å miste en sønn, en bror, en kjæreste, en onkel, et barnebarn, en arbeidsgiver og venn under slike omstendigheter er veldig tungt, sier familien videre.

Oppretter fond

I forbindelse med bisettelsen er det opprettet en Spleis for Aarseth Henriksen.

Familien sier at pengene blir starten på 30-åringens minnefond.

– Tusen takk til dere alle, vi setter svært stor pris på støtten, sier familien.

Den livsglade 30-åringen har uten tvil satt spor etter seg i mange mennesker. På TikTok, der han hadde over 50.000 følgere, var han kjent som «Lastebiljonas».

Innholdet hans, som åpenbart traff mange, handlet for det meste om hverdagslige ting og livet som yrkessjåfør. Han delte også litt om trakasseringen og hærverket han ble utsatt for de siste to årene.

FULLSATT: En fullsatt Hønefoss kirke tok torsdag formiddag farvel med Aarseth Henriksen. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– Familien har fått enorm støtte den siste tiden. Vi har blitt kontaktet av mennesker fra hele landet som kjente Jonas, som forteller at han har hjulpet dem og at han har betydd noe for dem i livene deres, sier familien.

– Et godt forbilde

Etter bisettelsen torsdag ble det arrangert en lastebilkortesje gjennom Hønefoss. På forhånd var det ventet at opp mot 200 personer skulle delta i kortesjen.

– Han var en gledesspreder, snakket med alle og var rett og slett et godt forbilde for hele yrket, sier én av initiativtakerne, Robin Hellingsrud til TV 2.

LASTEBILKORTESJE: Jan André Werner, Robin Hellingsrud og Stian Kleven Fossheim tok initiativ til lastebilkortesjen. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Geir Homlund var én av de som deltok i kortesjen.

– Jeg tror det blir ganske spesielt. Det er en tung sak for alle i lastebilnæringen. Og selvfølgelig for venner og familie, sa han til TV 2 før kortesjen.

– Håper han ser på

Homlund synes det er fantastisk å se at så mange har møtt opp, og viser omtanke.

HUNDREVIS DELTOK: Flere hundre lastebiler deltok i kortesjen. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Det er ikke ofte jeg feller en tåre, men det kan hende nå.

Homlund tror avdøde Aarseth Henriksen hadde vært stolt, dersom han kunne vært vitne til kortesjen.

– Jeg tror han hadde vært stolt over at det han har drevet med i alle år, har resultert i noe så stort. Det er jo en trist grunn for at dette er så stort. Men jeg håper han ser på.

TØFT: Lastebilsjåfør Geir Homlund var en av mange som møtte opp i en kortesje til minne for drepte Jonas Aarseth Henriksen. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Familien sier de setter stor pris på at så mange deltok i kortesjen.

– Det var veldig kult, og det hadde vært helt i Jonas sin ånd. Det var en del av hvem han var, og er. Tusen takk til de som organiserte dette for oss, sier Borgen til TV 2.



– Tusen takk

Familien retter også en stor takk til alle som var med både i bisettelsen og minnestunden torsdag.

– Tusen takk til dere alle, vi setter svært stor pris på støtten.

Til slutt kommer de med en innstendig bønn til alle som sitter på opplysninger som kan være av interesse for politiet.

– Familien oppfordrer alle som har opplysninger i saken om å dele dette med politiet. Er du usikker på om det er viktig og relevant, ta uansett kontakt med politiet.