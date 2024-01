Familien til savnet kvinne: – Dypt frustrerte

– Familien er dypt frustrert over politiets håndtering. Først og fremst at hun så tidlig ble siktet. Dette med å lete etter henne har kommet i bakgrunn, sier bistandsadvokat Ellen Holager Andenæs til TV 2.

Familien hadde ikke hørt fra kvinnen siden 30. desember da de kontaktet politiet og meldte henne savnet 2. januar. Samme dag ble kvinnens samboer, en mann i 50-årene, funnet drept i parets bolig i Stavern.

KRITISK: Ellen Holager Andenæs er bistandsadvokat for familien til den savnede kvinnen. Foto: Torstein Wold / TV 2

Frarådet leteaksjon

Politiet siktet kort tid etterpå kvinnen for drapet, og etterlyste henne internasjonalt. De siste dagene har imidlertid politiet gått ut og sagt at mistankegrunnlaget mot kvinnen er siktet, og at de antar hun er omkommet.

Lørdag søker flere titalls personer etter kvinnen i og rundt Stavern, til tross for at politiet frarådet familien å sette i gang en leteaksjon selv, angivelig fordi de ikke skulle ødelegge spor.



– Det er uheldig. De har ønsket å få bidra, men det har politiet avslått. De er nærmest blitt oppfordret til å vente, sier Andenæs.

– De vil ikke ødelegge for politiet, men nå føler de at de må. De vet ikke om hun lever, kanskje ligger hun skadet et sted.

Andenæs forteller at familien nå leter på steder kvinnen og den avdøde mannen har vært på turer.

– De har vært på lange turer. Politiet har forholdt seg til de nære områdene der han ble funnet. Familien har en oppfatning om at hun kan være lenger unna, sier bistandsadvokaten.

– De vil lete steder der politiet ikke har lett, men de samarbeider ikke, så de må gjette seg fram til hvor de skal lete, sier hun.

LETER: Politiet graver i snøen utenfor huset der mannen ble funnet død tirsdag kveld. Foto: Martin Fonnebo / TV 2

Også mannens familie reagerer



Også bistandsadvokaten til den døde mannens familie, Sol Elden fra Elden Advokatfirma, har kritisert politiets håndtering av saken. Hun gikk ut mot hvordan man har luftet hypoteser som at det dreier seg om drap og selvdrap i mediene.

– Det er kritikk de er enig i. Det er veldig belastende for pårørende at politiet forteller hva de tenker hele tiden, sier Andenæs.

Politiadvokat Ole Jacob Garder sier politiet ønsker å raskt finne den savnede kvinnen og få klarhet i hva som har skjedd.

– Vi har stor forståelse for at de pårørende på begge sider opplever denne saken som en stor belastning. Vi har også respekt for deres meninger og ønske om en rask oppklaring av saken, sier han til VG, som omtalte kritikken først.

Han understreker at politiet har hatt flere hypoteser i etterforskningen.

– Spørsmålene er mange og foreløpig sitter ingen av oss med fasiten. Det har vært viktig for politiet å utforske alle teorier om hva som kan ha skjedd og ikke låse oss til én retning. Så vil det i saker som denne være slik at vektingen av disse teoriene noen ganger endres etter hvert som etterforskningen og bevisbildet utvikler seg, skriver Garder.