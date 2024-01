Familien til drepte Tina (33): – Uendelig høyt elsket

Det var Tina Milena Solberg (33) som ble funnet drept i en utbrent bil i Øygarden vest i Bergen 7. januar.

En 33 år gammel mann, som tidligere har bodd sammen med med kvinnen, er siktet for drapet. Han har erkjent straffskyld. De er tidligere samboere og har to felles barn.

– Må skje en endring

– Vi ønsker at Tina ikke blir glemt. Hun var uendelig høyt elsket av mange. Samtidig vil vi uttrykke vår støtte til alle som er eller har vært i samme situasjon som Tina.

Det sier familien i en uttalelse gjennom bistandsadvokat Cecilie Wallevik.

– Vi håper at det meningsløse som har skjedd kan være med på å rette et sterkere fokus på å verne voldsutsatte. Det må skje en endring i samfunnet, barnevern og rettsvesenet. Vi vil samtidig takke for all støtte og omtanke som vår familie har mottatt, sier familien videre.

ÅSTED: Tina Milena Solberg ble funnet drept i bagasjerommet på en utbrent bil. Foto: Paul S. Amundsen / NTB

Hadde voldsalarm

Solberg fikk voldsalarm mot den drapssiktede mannen i juni 2023. Den hadde hun hadde frem til hun døde, men politiet har ikke opplysninger om at denne har blitt utløst.

Ekssamboeren var ilagt besøksforbud mot Solberg fra juni til 6. september i fjor. Besøksforbudet ble ikke forlenget.



Den siktede har vært tydelig gjennom sin forsvarer Jørgen Riple at det ikke var meningen å drepe henne. Mannen har ifølge Riple forklart at det var en situasjon som kom ut av kontroll. Han ble mandag varetektsfengslet i fire uker.



Politiet mener drapet skjedde hjemme hos kvinnen, og at barna var i boligen da det skjedde.