Familien sto i dyp krise, så fikk de hjelp fra uventet hold

På kontoret til psykologspesialist Per Martin Løken ligger det både kosedyr, leker og fargerike puter.

– Jeg vil at det skal være litt hjemmekoselig, sier Løken som er seksjonsleder på Nic Waals Institutt, en barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i Oslo.

Det har vært hektiske dager på poliklinikken etter pandemien. De har hatt en dobling av antall ungdom i behandling per måned og en dobling av pasienter som blir behandlet for spiseforstyrrelser.

– Vi har fått mange flere pasienter og mange flere alvorlig syke pasienter, sier Løken.

ØKTE PLUTSELIG: Fra november 2020 begynte antall henvisninger til Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk plutselig å øke. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Sprengt kapasitet

Da pasientene begynte å strømme til, ble det viktig å finne gode og effektive måter å behandle på.

– Det største problemet har vært akutthelsehjelp og døgninnleggelser. Kapasiteten har til tider vært helt sprengt, sier Løken.

Nå håper de at det nye tilbudet kalt «hjemmesykehus» kan hjelpe noen av de pasientene som trenger akutt hjelp og oppfølging, men fortsatt ønsker å bo hjemme.

– Jeg tror nøkkelen er at vi kan gå fort inn og gi mye hjelp på kort tid, sier Løken.

SEKSJONSLEDER: Per Martin Løken har jobbet på instituttet i seks år og er nå leder for det nye tilbudet. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

– Det gikk ikke lenger

For en familie i Oslo var det nettopp et slikt tilbud de hadde behov for etter at sønnen i flere år hadde slitt psykisk.

– Det kom til et punkt hvor vi merket at det ikke gikk lenger, sier moren, som ønsker å være anonym av hensyn til sønnen.

Han hadde i flere år gått til terapi på Nic Waal Instituttet for alvorlig skolevegring og angst.

– Tilbudet har vært veldig bra, men vi merket at vi sto fast. Vi kom oss ikke ut av den angsten, vi kom oss ikke nærmere skolen og vi trengte mer hjelp, sier moren.

Bønnen ble hørt

For to uker siden ba hun innstendig om mer hjelp, og det tok ikke lang tid før familien bønn ble hørt.

– Vi ringte på en fredag og mandag tok teamet kontakt med oss. Allerede tirsdag klokken 08 hadde vi det første møtet, sier moren.

For familien var det en enorm lettelse å få så omfattende hjelp. I seks uker til skal de følges opp av teamet fra Hjemmesykehuset.

– Det er helt fantastisk. Jeg hadde aldri hørt om dette tilbudet før, men det var akkurat det vi trengte.

– Tårene triller

Vanligvis må pasientene og deres foresatte reise inn til instituttet for å få hjelp og behandling. For familien fra Oslo betyr det mye at de kan få hjelp de stedene det ofte oppstår vanskelige situasjoner.

– De kan komme hjem til deg, de kan være med til skolen, de kan snakke med lærere. Det gjør det lettere for sønnen vår å åpne seg, sier moren.

Hun orker ikke tenke på hvordan situasjonen hadde vært hvis de ikke fikk hjelp Hjemmesykehuset.

– Plutselig ble man sett. Tårene triller bare jeg snakker om det, sier moren.

Selv om de fortsatt har en lang vei igjen er familien mer optimistiske enn de har vært på lenge.

– Det er ikke sånn at problemene er løst på et blunk, men jeg har stor tro på at disse åtte ukene vil hjelpe oss enormt mye.

Vil øke kapasiteten

Det nye hjemmesykehuset ble startet opp 1. juni. Siden det har tilbudet hjulpet 17 familier.

– Dette er familier som ofte er veldig slitne og desperate etter tiltak som fungerer. Vi opplever at familiene er takknemlige når vi prøver å hjelpe, sier seksjonsleder Per Martin Løken.

VIL UTVIDE: Seksjonslederen presenterte mandag det nye tilbudet for helseminister Ingvild Kjerkol. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

Mandag deltok helseminister Ingvild Kjerkol på den offisielle åpningen av Hjemmesykehuset. Hun hyller det nye tilbudet.

– Jeg synes dette er et flott tilbud som jeg er helt sikker på at er veldig ønsket, sier Kjerkol.

Hun mener det er viktig å se på nye behandlingsmetoder for å hjelpe de mest sårbare, spesielt nå som det er stor pågang til hjelpeapparatet.

IMPONERT: Kjerkol fikk møte en av familiene som har fått hjelp av hjemmesykehuset og er imponert over det nye tilbudet. Foto: Marie Grensbråten Lorvik / TV 2

– Vi jobber hele tiden med å få større kapasitet, men også bedre kvalitet sånn at vi kan hjelpe de som trenger hjelp, sier Kjerkol.

– Gjør dere nok for å snu den utviklingen man har sett etter pandemien?

– Vi gjør kontinuerlig prioriteringer for at disse pasientene skal få hjelp, sier Kjerkol.