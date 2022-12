Familien reagerer på beklagelsen fra Nav-sjefen: – Tom, hul og uforpliktende

– Hva er det egentlig han beklager? Jeg ser jo at Holte er lei seg for at vi har lidd et stort tap da Marianne ble drept på en grusom måte, men han går ikke inn i sakens realiteter, sier Pål Gerhard Olsen.

Han er broren til Marianne Amundsen (57), som på brutalt vis ble knivdrept ved et Nav-kontor på Årstad i Bergen, 20. september i fjor.

Olsen sier det er positivt at familien har fått en beklagelse, men at de etterlatte fortsatt er opprørt over at Holte ikke vil erkjenne mangelfull sikkerhet ved Nav-kontoret der drapshandlingen skjedde.

– Jeg tenker at Holte sin beklagelse føles tom, hul og uforpliktende. I klartekst er den verdiløs for oss pårørende og etterlatte, sier han.

HENDELSEN: Det var på dette møterommet ved publikumsmottaket på Nav Årstad at drapshandlingen skjedde, 20. september 2021. Foto: Politiet

Dette beklager Nav

Unnskyldningen fra Nav kom tirsdag, dagen etter at drapsmannen Abdella Ahmed Haji (40) ble dømt til 21 års forvaring.

I et intervju med TV 2 sa Nav-direktør Hans Christian Holte følgende:

– Til avdødes bror og hele hennes familie vil jeg på det dypeste be om unnskyldning på vegne av hele Nav for det som skjedde på Nav Årstad i fjor.

– Jeg beklager dypt det som skjedde. Det skal ikke skje med en arbeidstaker verken i Nav eller andre steder. Jeg vil også sende et brev til familien hvor jeg sier noe om dette. Dette er en sak som har preget oss dypt.

UNNSKYLDNING: – Jeg beklager dypt, sa Nav-direktør Hans Christian Holte tirsdag. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

På spørsmål om beklagelsen var en samtidig erkjennelse av at sikkerheten ikke var god nok, svarte Holte følgende:

– Jeg tror vi skal skille litt mellom det som definitivt er en helt nødvendig beklagelse, og det som er en vurdering av sakens realiteter. Dommen sier noe om dette, og vi skal som sagt lære av det, sier Holte og legger til:

– Jeg ønsker ikke å gå inn i noen ytterligere vurdering av akkurat dette.

«Ynkelig oppførsel»

Olsen mener beklagelse uten erkjennelse av manglende sikkerhet er «ynkelig oppførsel av en toppleder».

Underveis i saken har familien pekt på konkrete mangler ved Nav-kontoret, flere av dem omtalt i en rapport fra Arbeidstilsynet som også TV 2 har fått tilgang til.

Kritikken handler blant annet om plasseringen av møteromsbordet, mangel på fulldekkende skillevegg mellom gjerningsmannen og Nav-medarbeiderne, og tilgang på rømningsvei.

Da knivmannen gikk til angrep, hadde han et glippe som gjorde at han kunne ta seg frem til Amundsen og Aulin i nærheten av utgangsdøren.

Familien mener at hvis bordet hadde vært plassert inntil dørveggen, hadde gjerningsmannen vært nødt til å gå rundt bordet for å nå dem. Da hadde de i tillegg hatt fritt leide til utgangsdøren.

På denne skissen fra politiet kan man se hvordan rommet var møblert da gjerningsmannen gikk til angrep på Amundsen og Aulin. Gjerningsmannen satt til venstre, og tok seg frem gjennom glippet. Foto: Politiet

– Marianne ble ikke drept i et smug eller på en øde landevei. Hun ble drept i hjertet av en stor, statlig etat som har masse ressurser til å gi de ansatte tryggheten de har krav på i samfunnets førstelinje.

Broren til Marianne har heller ingen forståelse for at Holte ville vente til rettssaken var over med å komme med beklagelsen.

– Han har hatt mange muligheter til å komme med en unnskyldning.

Slik svarer Nav-direktøren

TV 2 har forelagt all kritikken fra Olsen for Nav-leder Hans Christian Holte.

Les hele tilsvaret fra Holte her: Dette er en dypt tragisk sak som har preget alle i NAV inkludert meg det siste året.

Allerede dagen etter drapet på NAV Årstad uttrykte jeg stor medfølelse med pårørende og kolleger av Marianne Amundsen Jeg ønsket å avvente rettsbehandlingen før jeg uttalte meg noe mer ytterligere om selve hendelsen.

Det vi gjorde, umiddelbart, var å sette i gang i gang en gjennomgang av sikkerheten i NAV. Nå har dommen falt og vi har fått en underveisrapport om sikkerheten som gir oss viktig innsikt. Dommen slår fast at Marianne Amundsen ikke hadde mulighet til å unnslippe mannen som tok livet hennes. Det gjør sterkt inntrykk på meg. NAV sine sikkerhetstiltak var ikke nok til å hindre at Marianne Amundsen ble drept og Ida Aulin skadet. Vi har hatt en bred gjennomgang og kartlegging av sikkerheten og vi følger nå opp anbefalingene vi har fått. Vi tar sikte på å ha på plass både rammeverk for opplæring og en tydeligere og utvidet minimumsstandard for sikkerhet i løpet av første halvår 2023.

Til setningen i tilsvaret om at Nav sine sikkerhetstiltak ikke var nok til å hindre drapet og drapsforsøket, svarer Olsen at det fremdeles ikke er nok til en endelig erkjennelse.

– Det er positivt at Nav begynner å få en bedre tilnærming til dette, men for oss blir ikke beklagelsen god nok før Nav eksplisitt erkjenner brudd på arbeidsmiljøloven og brudd på sin egen minimumsstandard for møblering av samtalerom, sier broren og legger til:

– Det Holte sier om at sikkerheten ikke var god nok, er for lite spesifikt til å ha noen synderlig nytteverdi for oss.

Vurderer søksmål

Nå er Olsen klar på at all kraft rettes inn mot å bedre sikkerheten ved landets Nav-kontor.

Den kampen starter med å plassere ansvaret for drapet på søsteren, og familien er villige til å saksøke organisasjonen hvis de må.

MÅL: Pål Gerhard Olsen sier familien ikke lenger har fokus på drapsmannen, som nå har fått sin straff i rettsvesenet. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Da TV 2 intervjuet Nav-direktør Holte og sa at familien vurderte søksmål, svarte han følgende:

– Jeg tenker at dette må familien vurdere på egen hånd. Vi vil selvsagt møte en slik prosess med åpenhet og ønske om å bidra til å lande en sak på best mulig vis.

Kritiserer ukultur

Olsen sier det er positivt at direktøren ikke møter meldingen om søksmål med å gå i forsvarsposisjon.

– Men det er jo litt vagt. Han beveger seg på overflaten, og vi er opptatt av de konkrete omstendighetene. Det er positivt at han har en åpen innstilling rundt dette, men vi får se hvordan det ender, sier han.

Broren mener det er en ukultur i Norge at ledere sier de tar ansvar, men likevel blir sittende eller fortsetter i andre stillinger når sterkt kritikkverdige ting skjer.

– Skal de bare si beklager uten å bli ettergått? Dette handler om hva slags samfunn vi vil ha, og det strider mot min rettsfølelse at ingen skal holdes ansvarlig for det som har skjedd.

ÅSTED: Det var her ved Nav Årstad i Bergen at Marianne Amundsen (57) ble drept på jobb, 20. september 2021. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Dette gjør Nav nå

Holte sier at Nav det siste året har gjort et omfattende arbeid med å se hvordan man kan styrke sikkerheten ved landets kontor.

Han sa at organisasjonen ønsker å være imøtekommende overfor de som trenger dem, men at de ikke ønsker å pansre seg inne.

– Vi kommer med en ny rapport, kanskje allerede om en måneds tid, der vi ser på ulike tiltak. Det kan gjelde både øvelser, trening, og utvidelse av minimumsstandarden i flere deler av organisjonen.

LOVER UTBEDRING: Nav-direktør Hans Christian Holte sier de gjør et omfattende arbeid nå for å styrke sikkerheten ved Nav-kontorene. Foto: Aage Aune / TV 2

Olsen mener helt elementære ting må på plass, som trening av ansatte, sikring av lokaler, og sjekk av alle som kommer inn.

– Hvis noen hadde sjekket sekken til gjerningsmannen, så hadde Marianne sannsynligvis vært i live i dag.

– For oss pårørende hadde alt vært så mye lettere hvis Nav helt fra begynnelsen hadde erkjent at sikkerheten ikke var god nok. Da kunne vi spilt på lag og blitt enige om hva vi kunne gjort for å gjøre ting bedre, sier han.