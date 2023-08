Familien om avdøde Jonas (30): – Var glad i livet

– Det er helt uvirkelig, det som har skjedd. Det er vanskelig å ta innover seg, forteller Ivar Borgen til TV 2.



Han er stefar og talsperson for familien til Jonas Aarseth Henriksen (30), som ble funnet død ved en hytte i Nes i Ringerike kommune torsdag ettermiddag.

Politiet betegnet dødsfallet som mistenkelig på grunn av funn på stedet.

Da den foreløpige obduksjonsrapporten kom lørdag, ble det slått alarm om drap.

FUNNET TORSDAG: Henriksen ble funnet av bekjente etter at de ikke klarte å få kontakt med ham. Foto: Frode Sunde / TV 2

Henriksen hadde status som fornærmet i en rekke straffesaker fra før. TV 2 har tidligere omtalt at 30-åringen og firmaet hans er blitt utsatt for hærverk og vold de siste årene.

– Vi er kjent med at det er en forhistorie her, og at det har vært krevende, sier stefaren.

– For oss så er det viktig at politiet får ro til å bruke alle ressurser på saken, og vi ønsker ikke å kommentere dette noe mer, legger han til.



Har fått mye støtte

Ivar Borgen forteller at familien heldigvis har et stort og godt nettverk rundt seg, og at det har rent inn med støtte etter at de fikk den tragiske nyheten i forrige uke.

– Jonas var glad i livet og utadvendt. Han var en person som hjalp mange av de rundt seg, og det har vi sett uttrykk for de siste dagene, sier stefaren.

Den avdøde 30-åringen var blant annet kjent på TikTok under navnet, «LastebilJonas», der han hadde over 50.000 følgere.



MINNESTUND: Det ble arrangert minnestund for 30-åringen i Ringerike kommune søndag. Foto: privat

– Vi har fått fantastisk mange meldinger fra mennesker vi kjenner og som Jonas kjente. Han betydde noe for dem, og har vært viktig i deres liv. Det varmer i denne vanskelige tiden, legger han til.

Søndag kveld ble det arrangert en minnestund i Ringerike kommune for alle som hadde behov for det.

– Det betydde mye for familien, sier Ivar Borgen.

Ser på sammenheng

TV 2 har vært i kontakt med politiadvokat Tine Henriksen i Sør-Øst politidistrikt. Hun ønsker ikke å gå ut med nye opplysninger om saken mandag formiddag, av hensyn til etterforskningen.

Hun vil heller ikke svare på spørsmål om hvorvidt noen er pågrepet i saken.

I en pressemelding søndag kveld gikk politiet ut og spurte om tips fra personer som oppholds seg i det aktuelle tidsrommet fra mandag til torsdag i forrige uke.

De bekreftet også at de undersøker sammenhengen mellom de tidligere sakene der Jonas Aarseth Henriksen hadde status som fornærmet.

– Det vil være naturlig å også se på disse sakene i sammenheng med etterforskningen, sier Henriksen i pressemeldingen.