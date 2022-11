Familien klager inn forsvareren til drapsdømt 30-åring

Mannen (30) som i november ble dømt for drapet på Sunniva Borgen (23) i Bergen i fjor høst, anker dommen på 17 års fengsel. Han mener at straffen er for streng, sier forsvarer Torbjørn Sognefest til TV 2.

Han mener det ikke er i samsvar med rettspraksis at Bergen tingrett utmåler et år strengere straff enn aktor Eirik Stolt-Nielsen sin påstand.

– En sterk belastning

Familien til Sunniva reagerer kraftig på anken, og Siv Yndestad Borgen sier til TV 2:

– Vi er lei oss og opprørte for at dommen blir anket. Det oppleves som en sterk belastning at vi må gjennom dette på nytt. Det gir likevel et håp om en enda strengere straff, selv om vi vet at det er å klamre seg til et hårstrå i vårt rettssystem.

BRUTALT: Krimtekniker Kjell Erik Bjørvik med knivene som ble brukt av drapsdømte. Foto: Siren Henschien

I tre dager i tingretten fikk retten høre krimteknikere, politibetjenter, og obdusent beskrive brutal, ensidig vold. Sunniva Borgen døde som følge av det aktor kaller «massiv overvold». Hun ble slått en rekke ganger i ansiktet, før hun ble påført minst 50 knivstikk i ansiktet og overkroppen. Den domfelte er tidligere kjæreste til avdøde.

Stilte spørsmål om dødsfallet

Borgen døde fem dager etter at hun ble brutalt angrepet av drapsdømte i sin egen leilighet. Etter omfattende behandling på Haukeland universitetssykehus, ble respiratoren koblet fra.

Sognefest tok i sin prosedyre opp spørsmålet om det overhodet hadde vært et drap «om knappen ikke ble skrudd av». Sunnivas mor reagerte umiddelbart, og konfronterte forsvareren med uttalelsen etter retten var hevet i Bergen Tingrett. Han begrunnet det med at han ville orientere retten om at det i straffelovens paragraf 275 er et objektivt årsakskrav.

Yndestad Borgen mener forsvareren benytter seg av en strategi som legger skyld på offeret, «blame the victim»;

– Om ikke Sunniva hadde dødd, så hadde det ikke vært eit drap. Om ikke helsevesenet, og indirekte vi, hadde skrudd av, så hadde det ikke vært eit drap. Dette er selvsagt dypt opprørende og helt ute av skala, skriver mor til Sunniva til TV 2.

DØDE: Skadene ble så omfattende at Sunniva Borgen døde på sykehuset i september 2021. Foto: Erik Teige / TV 2

Hun legger til at drapsmannen verken underveis i den brutale volden, eller etterpå da hun lå hardt skadet, gjorde noe for å tilkalle hjelp til Sunniva.

– Hadde han fått agere helt alene, så hadde Sunniva ikke fått hjelp overhodet. Dette og skadene er grundig påvist og bevist.

– Brudd på etisk norm

Borgens mor, Siv Yndestad Borgen, mener forsvareren opptrådte uetisk under sin sluttprosedyre:

– Vi vil klage inn forsvarer for drapsmannen, Torbjørn Sognefest, til Advokatforeningen for brudd på etisk norm under sluttprosedyren av rettssaken.

Hun understreker at de ville sendt inn klage til Advokatforeningen uansett, men at de ville vente til ankeutfallet ble kjent før de varslet om klagen.

SAVN: Sunniva Borgen døde etter å ha blitt brutalt angrepet i sin egen leilighet. Foto: Erik Teige / TV 2

Det var en nabo som varslet politiet, som fikk Borgen til sykehus, men skadene var så omfattende at hun døde etter fem dager.

Drapsdømtes forsvarer sier han ikke kan kommentere klagen før han har sett den, men at en eventuell klage vil følge vanlig prosess.

Advokatforeningen sitt disiplinærutvalg behandlet 388 saker i fjor. Av disse endte 65 av klagene med kritikk, 5 med irettesettelse og en med advarsel til advokaten.

Sunnivas mor sier det er spesielt å tenke på anken fra drapsdømte og å jobbe med klagesaken mot forsvareren på FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner.