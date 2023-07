Familien i avhør: Slik holdt han hemmeligheten skjult

«Når de har ringt til N.N. (tiltalte), har han bare sagt at N.N. (avdøde) er ute og går med hunden eller at hun sover. Han har til og med sagt at N.N. (avdøde) ikke vil ha mer med dem å gjøre.»



Det forklarte den avdøde kvinnens bror i avhør med politiet.

Tirsdag begynner rettssaken mot den 56 år gamle nordmannen som oppbevarte kjæresten sin i en fryseboks i deres felles hjem i Årjäng i fem år.

Svarte på hennes telefon

Kvinnen ble funnet i mars i år da tiltalte ble innlagt på sykehus og broren hans kom på besøk. Broren hadde i lang tid stusset på at han ikke hadde møtt eller hørt noe fra tiltaltes kjæreste på flere år.

På sykehuset erkjente tiltalte for broren sin at hun lå død i fryseren. Da ringte broren til politiet, som reiste til Årjäng og fant henne.

KJENT MANN: Politiet har vært i kontakt med tiltalte en rekke ganger. Her er han avbildet på et overvåkningskamera i en annen sak. Foto: Svensk politi

TV 2 har lest avhørene som politiet har gjort med tiltaltes brødre og flere av kvinnens søsken.

Alle har fått gjentatte spørsmål om sin kontakt med tiltalte i tiden etter 12. januar 2018, da kvinnen ifølge tiltaltes egen kalender døde.

Samtlige tegner det samme bildet. I begynnelsen svarte mannen på kvinnens telefon og sa at hun gikk tur med hunden eller at hun sov.

Etter hvert fortalte han dem at kjæresten hans ikke lenger ønsket noe kontakt med familien sin, har de forklart i politiavhør. Til sine egne brødre skal mannen ha fortalt at samboeren var syk og hadde flyttet inn på et eldrehjem.

Oppsøkte huset

En av kvinnens søstre har i avhør sagt at hun fikk meldinger fra søsterens telefon, der det sto at hun ville kutte kontakten.

Kvinnen mistenkte imidlertid at det var tiltalte som skrev meldingene, for de inneholdt mange store bokstaver og få punktum, noe som var svært ulikt måten søsteren pleide å skrive.

En gang i 2019 reiste hun og den avdøde kvinnens nevø til Årjäng og oppsøkte huset deres, forklarer hun. Det var ingen hjemme, men mannen som de leide av, kunne fortelle at de trolig var på camping.

ØDE: Det er langt til nærmeste nabo fra huset der det norske paret bodde. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Dermed returnerte søsteren og nevøen med uforrettet sak, sier hun.

Mannen har i gjentatte avhør med politiet forklart at kjæresten døde i 2018. Han la henne i fryseren og planla å begrave henne sammen med hennes døde schæfer, har han sagt i avhør.

Ifølge mannens forklaringer var det noe han, før hun døde, lovet henne å gjøre fordi hun selv ønsket det så sterkt.

Dagen før rettssaken varslet imidlertid forsvareren hans, advokat Stefan Liliebäck, til lokalavisen Nya Wermlands-Tidningen at han har snudd i saken og nå nekter straffskyld både for likskjending og grovt bedrageri.

ROT: Slik så det ut da den første politipatruljen kom til nordmannens hus i Årjäng i mars. Foto: Åklagarmyndigheten

Årsaken til at han er tiltalt for grovt bedrageri, er at påtalemyndigheten mener han mottok og forsynte seg av sin avdøde kjærestes pensjon månedlig i fem år.

Totalt er det snakk om mer enn 1,2 millioner kroner.

Advokat Liliebäck har ikke besvart TV 2s henvendelser mandag. Han har tidligere opplyst at han ønsket en ny rettspsykiatrisk vurdering av sin klient.

RUTINERT: Advokat Stefan Liliebäck forsvarer den tiltalte nordmannen. Foto: Simen Askjer / TV 2

Han er tidligere funnet strafferettslig tilregnelig, noe Liliebäck har varslet at han vil bestride i retten.

Svart rute i kalenderen

Den avdøde kvinnens nevø har også forklart seg for politiet. Han sier at han var sint da han ringte til tiltalte og ba om å få høre tantens stemme en gang i 2018 eller 2019.

Ifølge nevøen spurte tiltalte: «Tror dere jeg har drept henne?».

Slik holdt han familien i sjakk i fem år, før han til slutt betrodde seg til broren sin.

Allerede første gang han snakket med politiet, fortalte nordmannen at han mente kvinnen hadde dødd i januar 2018. Han sa han hadde eksakt dato i en kalender hjemme.

Politiet fant den aktuelle kalenderen, og på 12. januar var noe klusset ut i kalenderen.

DØDSDATO: I tiltaltes egen kalender hadde han først skrevet at samboeren døde 12. januar. Senere var det klusset over med penn. Foto: Åklagarmyndigheten

Ved hjelp av et IR-kamera klarte politiet å filtrere vekk blekket som var brukt. Det eneste som sto igjen, var det mannen hadde skrevet med blyant. «N.N. (kvinnens fornavn) død 15,30»



Det er ingen andre enn mannen som på dette tidspunkt vet hva som skjedde med kvinnen. Obduksjonsrapporten har nemlig ikke klart å fastslå dødsårsaken.

Dermed er ikke nordmannen tiltalt for drap når rettssaken starter tirsdag. Han er tiltalt for grov likskjending, dokumentforfalskning og grovt bedrageri.