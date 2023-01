Familien går ut med bilde av tvillingene: – De fortjente ikke en slik skjebne

SKI TINGHUS (TV 2): Her avbildes tvillingene Mina Alexandra og Mille Andrea Hjalmarsen (16) på julaften. I går ble de funnet døde.

FUNNET DØDE: Det var Mille Andrea (16, t.v.) og Mina Alexandra Hjalmarsen (16) som ble funnet døde på en privatadresse i Spydeberg søndag morgen. Familien har valgt å gå ut med bilde via TV 2. Foto: Privat

– Foreldrene vil vise at Mina og Mille var to flotte jenter som ikke fortjente en slik skjebne , sier Inger Marie Støen, som er bistandsadvokat for de avdøde jentenes foreldre.

Søndag morgen ble tvillingene funnet døde på en privat adresse i Spydeberg i Indre Østfold kommune. Søndag kveld ble navnene deres frigitt, og nå ønsker familien å gå ut med bilde via TV 2.

Bildet er tatt på julaften for drøyt to uker siden.

– Hva kan du si om situasjonen til foreldrene nå?

– De har de forferdelig vanskelig, og de synes at dette er bunnløst trist, sier Støen.

– VANSKELIG: Bistandsadvokat Inger Marie Støen representerer foreldrene til de avdøde jentene. Foto: Vidar Ruud / NTB

Da jentene ble funnet, hadde de vært meldt savnet fra en barneverninstitusjon i omtrent et døgn, opplyser Olav Unneland, politistasjonssjef i Spydeberg, til TV 2.

Blir satt i varetekt

En mann i 20-årene er siktet for uaktsomt drap, og han fremstilles for varetektsfengsling mandag ettermiddag.

Han nekter straffskyld og motsetter fengsling, opplyser forsvarer Knut Ditlev-Simosen.

Siktede er kledd i mørkeblå klær og er tydelig preget av situasjonen.

Etter at han ankom sal 2 i Follo og Nordre Østfold tingrett, begravde han ansiktet i hendene sine og gråt åpenlyst.

Rettsmøtet gikk for lukkede dører etter ønske fra politiet. Det betyr at pressen ikke fikk være til stede.

Ved 14.30-tiden kom kjennelsen der retten har bestemt at siktede blir varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud.

Politiet har tidligere sagt at jentene muligens døde av en overdose, men de er tydelige på at etterforskningen er i en tidlig fase og at det gjenstår mye etterforskning.

De ble funnet på en privat adresse, men Bufetat bekreftet overfor TV 2 søndag at de var under tiltak i barnevernet.

Det er ikke klart hva søstrene gjorde i privatboligen natt til søndag.

Har avhørt jente

Det var også en tredje tenåringsjente på adressen. Hun ble kjørt til sykehus for behandling etter inntak av narkotisk stoff.

ÅSTED: Kriminalteknikere jobbet søndag utenfor boligen der tvillingene ble funnet. Foto: Freddie Larsen

Politiet vil heller ikke kommentere relasjonen den tredje jenta har til avdøde og siktede.

Ytterligere en mann er siktet for å ha solgt narkotika. Han representeres av advokat Haakon Åsli Skogstad, som ikke har besvart TV 2s henvendelser.

TV 2 har mandag vært i kontakt med Bufetat, som opplyser at de ikke ønsker å gi noen flere kommentarer til saken i dag.