Familien frykter at drapet kunne vært unngått

– Familien er glade for at det skjer ting fortløpende, og de har tiltro til at politiet gjør en god jobb i forbindelse med drapsetterforskningen, sier familiens bistandsadvokat, Marijana Lozic til TV 2.

Hun har tett kontakt med drapsoffer Jonas Aarseth Henriksen (30) sine nærmeste pårørende, blant andre hans samboer, hans søster Ida Aarseth Pedersen og faren Trond Henriksen.

De to sistnevnte har godtatt å bli fotografert i forbindelse med et fengslingsmøte i tingretten på Ringerike onsdag.

FENGSLINGSMØTE: Søster Ida Aarseth Pedersen og faren Trond Henriksen, møtte i dag opp i fengslingsmøtet til én av de fem siktede. Foto: Sverre Saabye / TV 2

I rettsmøtet møter en av de drapssiktede mennene, en 30-åring fra Innlandet, som har vært pågrepet i en måned. Han begjærer seg nå løslatt, men det ønsker ikke politiet.

Mannens forsvarer opplyser onsdag til TV 2 at siktede har tenkt til å forklare seg.

Onsdagens fengslingsmøte er det første fysiske rettsmøtet i saken hittil.

– Familien til Jonas ønsker å være tett på i prosessen, sier bistandsadvokat Lozic.

DRAPSOFFER: Jonas Aarseth Henriksen (30) ble funnet drept ved en hytte i Nes i Ådal den 17. august. Foto: Privat

Kritiske til politiet

Selv om Henriksens familie er fornøyde med at politiet tilsynelatende har stadige gjennombrudd i drapssaken, er de likevel kritiske til etaten.

Det handler om at Henriksen en rekke ganger var offer for ulike former for kriminalitet, blant annet vold og brannstiftelse, i tiden før han ble drept.

HJELPER FAMILIEN: Marijana Lozic er bistandsadvokat for familien til Jonas Aarseth Henriksen. Foto: Per Haugen / TV 2

En rekke saker ble dessuten anmeldt til politiet.

– Familien har klare synspunkter på hva de mener om politiets arbeid knyttet til de tidligere anmeldelsene, sier Lozic og legger til:

– Det er ikke vanskelig å forstå at de kjenner på frustrasjon når ting ikke ble tatt tak i på et tidligere tidspunkt.

Frykter drapet kunne vært unngått

Bistandsadvokaten sier at familien er glade for at politiet nå, i forbindelse med drapssaken, har sett nærmere på de tidligere anmeldelsene.

– Samtidig frykter de at drapet kunne vært unngått om Jonas ble tatt på alvor på et tidligere tidspunkt, men det er for tidlig å konkludere med det nå.

TV 2 har forelagt kritikken for Sør-Øst politidistrikt, som viser til påtaleleder i distriktet, Kjell Johan Abrahamsen.

PÅTALELEDER: Kjell Johan Abrahamsen i Sør-Øst politidistrikt sier han har forståelse for familiens frustrasjon. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB

– Sånn som situasjonen dessverre utviklet seg, så er jo det fullt ut forståelig. Vi har hatt en gjennomgang av de straffesakene som ble anmeldt i 2023, og ser vel egentlig at de som enkeltsaker har vært håndtert nokså tilfredsstillende, sier Abrahamsen.

Påtalelederen forteller at noen av sakene ble anmeldt hos politiet i Tønsberg, mens noen av anmeldelsene ble levert til politiet i Hønefoss.

– Etterpåklokskap er jo eksakt vitenskap og det er klart vi har forståelse for det familien føler, men samtidig så mener vi at de som har etterforsket disse sakene har gjort det samvittighetsfullt, sier Abrahamsen.

HØNEFOSS: Tidlig i august ble politiet kjent med at budskapet «Tyster Jonas» var tagget flere steder i Hønefoss sentrum. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Burde dere klart å sette enkeltsakene i sammenheng?

– Vi gjorde det til en viss grad. Vi ser at det har vært dialog mellom etterforskere i Tønsberg og Hønefoss, men rent sånn etterforskningsmessig så ble aldri sakene slått sammen til et større etterforskningskompleks. Hvor vidt det hadde vært naturlig å gjøre synes jeg det er litt vanskelig å si. Det er litt ulike saker og ulike momenter i hver sak, så jeg synes det er vanskelig å konkludere.

Fem mann pågrepet

Tirsdag kveld ble en 35-åring pågrepet og siktet for drap eller medvirkning til drap på Jonas Aarseth Henriksen.

Nå er totalt fem personer siktet i saken, men ingen av dem har erkjent straffskyld for drapet.

JEVNAKER: Tirsdag kveld ble en 35-åring pågrepet for drapet i Jevnaker. Politiet beslagla en bil på stedet. Foto: Privat

TV 2 er kjent med at politiet mistenker en sjette person for å ha noe med saken å gjøre, men at vedkommende for tiden befinner seg på en seilbåt. Mannen har ikke ønsket å uttale seg til TV 2.

Det er kjent at politiet undersøker om drapet kan være utløst av et sjalusimotiv.