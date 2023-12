Familien før begravelsen: Tar oppgjør med rykter

Bussdrapet i Bærum 22. desember har fått svært mye oppmerksomhet, særlig fordi siktede er 14 år gammel.

I avhør har 14-åringen erkjent at han stakk avdøde flere ganger og forklart at han gjorde det fordi han opplevde avdøde som truende.

I etterkant av drapet har politiet opprettet fire straffesaker som følge av trusler mot familiene til både siktede og avdøde.

DREPT: Farid Rahmani (26) ble drept på en buss i Bærum 22. desember. Foto: Privat

Farid Rahmani (26) begraves klokken 12 fredag. Klokken 11 har familien hans kalt inn til en pressekonferanse for å rette opp det de mener er et feilaktig negativt inntrykk av hvem han var.

Tar oppgjør med rykter

På pressekonferansen i Al Noor-moskeen i Bærum er familien representert ved Osman Rahmani og Spogmai Jabarkhil.



– Først vil jeg bare takke alle for at dere har kommet til minnestunden for Farid, innleder Osman Rahmani.

– Vi har vært i dyp sorg, legger han til.

Han sier familien reagerer på det de mener er falsk informasjon og udokumenterte påstander i sosiale medier og i pressen.

– Faktum i denne saken er at Farid var en kjærlig og konfliktsky ung mann, som aldri havnet på kant med loven og som hadde plettfri vandel. Familiens smerte blir desto større når dette faktum - at han ble offer for en uprovosert handling - overses, sier Osman Rahmani.

Jabarkhil sier at de støtter politiet i deres arbeid med etterforskningen, og oppfordrer til fred og ro rundt etterforskningen.



LYS: Den siste uken har flere lagt ned lys, blomster og brev på åstedet. Foto: Pål Martin Rossing / TV 2

– Familien tar sterk avstand fra hatefulle og voldelige ytringer, og vi ber nå alle om å la politiet gjøre jobben sin, sier Jabarkhil.

Den drapssiktede 14-åringen har i avhør forklart at han har møtt avdøde en gang tidligere i sommer, hvor det ifølge ham skal ha oppstått en slåsskamp.

Familien mener derimot at det aldri skal ha eksistert en relasjon mellom dem og sier de ikke kjenner til slåsskampen.

Politi i begravelsen



Politiet er til stede med forholdsvis store ressurser utenfor moskeen i Bærum fredag formiddag.

Beredskapsplanlegger i politiet Enhet vest, Erlend Frigaard sier at politiet vil være til stede for de som er i begravelsen, slik at den kan avvikles på en trygg og verdig måte.

SYNLIG POLITI: Politiet er synlig til stede ved Al Noor-Moskéen på Skui i forbindelse med begravelsen til Farid Rahmani. Foto: Cornelius Poppe / NTB

– Vi har ingen indikasjoner på at noe uønsket skal skje i forbindelse med begravelsen, men drapet har fått stor oppmerksomhet i media.

Den 14 år gamle gutten blir nå ivaretatt av barnevernet, og har det ifølge forsvareren, advokat Thor Bache-Wiig, etter forholdene bra.

FORSVARER: Advokat Thor Bache-Wiig forsvarer den drapssiktede 14-åringen. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Han er på et bra sted med kompetent personale som følger ham opp. Han har tilbud om å gjøre aktiviteter innendørs, og han får ha besøk av familie, forteller advokaten.

I tillegg får han blant annet tilgang på Playstation og bordtennis.