Familien fikk cruisesjokk

Familien på fire fra Hadeland ble bitt av cruisebasillen etter en uke i Karibia i 2019.

– Jeg var litt skeptisk og trodde det bare var gamle mennesker som reiste på slike turer. Men det var helt fantastisk. Vi forelsket oss skikkelig i denne måten å feriere på, sier Martine Mikkelsen til TV 2.

Rett før pandemien reiste familien Mikkelsen Hilton til Karibia med det største skipet til cruiseselskapet Royal Caribbiean.

– Skipet « Symphony of the Seas» hadde alt vi ønsket oss. Det var utrolig mange opplevelser og mye bra spisesteder, sier hun.

Ønsket å dra tilbake

Mikkelsen synes det er deilig å feriere når man kommer til dekket bord.

– Vi slipper å tenke så mye. I tillegg var det så mye frihet. Barna hadde alltid noe gøy å gjøre. Man trenger ikke lommebok eller kort, for det meste er betalt på forhånd, sier hun.

Da turen ble suksess ønsket de å gjøre det en gang til. En pandemiutsatt tur gikk til Middelhavet, med samme cruiseselskap.

– Denne turen var også veldig fin. Men slår ikke Karibia-cruiset. Så vi hadde fast bestemt på å reise dit tilbake.

Fant gode tilbud

Royal Caribbeans kunder får gode tilbud om de bestiller sitt neste eventyr når de allerede er om bord, men tilbudene kan man også få etter at man har vært på en reise med cruiseselskapet.

– Dette har vi benyttet oss alle ganger. Da vi kom tilbake fra Middelhavet, ønsket vi å booke vår neste reise til Karibia med en gang.

STORE SKIP: Royal Caribbeans tilbyr mange forskjellige turer rundt omkring i verden. Foto: Privat

Da familien fant et godt tilbud, slo de til og bestilte to turer til Karibia. Den første i slutten av februar og den andre i midten av juli.

– Totalt kostet begge turene 43.846 kroner. I tillegg må vi betale for flyreise til og fra Miami, og hotellovernattinger før og etter cruiseferien.

Like etter fikk de tilsendt kontrakt og betalte inn depositum på begge turene som kom på 16.000 kroner.

Mener familien fikk feil pris

Sjokket var derfor stort da de etter fire døgn mottok en e-post fra Royal Caribbiean.

– Der sto det at det hadde vært en feil i systemet og at vi må få nye priser på våre turer, eller kansellere begge reisene.

Mikkelen syntes det var rart, for hun sier hun ofte er innom nettsidene til Royal Caribbiean.

– De annonserer hele tiden med gode tilbud, og det er store prisforskjeller dag til dag. Det var ingenting som skulle tilsi at prisene ikke var riktig. I tillegg trodde jeg vi fikk ekstra gode tilbud da vi nettopp hadde kommet hjem fra en tur.

De ventet i spenning da selskapet skulle komme med nytt tilbud.

– Vi antok at vi kanskje måtte punge ut litt ekstra, rundt 10.000 eller 15.000 kroner.

Men de nye prisene var langt over det familien har råd til.

Totalt kom de nye prisene på 130.701 kroner. Den nye prisen var etter 10 prosent avslag som plaster på såret. I tillegg får de 500 dollar på hver tur til å bruke om bord skipet.

Det var familien lite fornøyd med.

– Vi ble nedgradert til en lavere standard lugar. Vi hadde i utgangspunktet booket suite - og det kommer mange fordeler med det, sier Mikkelsen.

Hun legger til:

– Jeg er ganske sikker på at vi hadde fått et bedre tilbud dersom vi hadde bestilt for eksempel på « Black Friday».

– Forventer at selskapet ryddet opp

Ifølge Forbrukerrådet er avtaler bindende i utgangspunktet slik de er inngått, og generelle forbehold om feilprising bruker ovenfor forbrukerkunder. De sier at selskapet likevel kan annullere avtalen dersom forbrukeren burde ha innsett at prisen var feil.

– Dette blir en helt konkret vurdering, der forbrukerens kunnskap om markedet, om det var salg eller kampanjer på tidspunktet og andre forhold rundt handelen som spiller inn, sier juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen til TV 2.

KLAR BESKJED: Forbrukerrådet forventer at Royal Caribbean rydder opp i denne saken, og håper at partene kommer til en løsning som alle kan leve med, sier Thomas Iversen, seniorrådgiver i Forbrukerrådet Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Iversen sier at det finnes praksis på at prisavvik på over 75 prosent i forbrukerens favør fortsatt ikke ga selskapet rett til å gå fra avtalen.

– I denne saken så vil familien få en faktisk rabatt på henholdsvis 55 og 75 prosent dersom vi anser de opprinnelige prisene som reelle, sier han.

Uansett så bør den opprinnelige kontrakten gjelde når det kommer til lugarklasse, mener Forbrukerrådet.

– Jeg kan ikke se noen grunn til at selskapet skal fravike lugarklassen i den opprinnelige avtalen, sier Iversen.

– Dårlig kundebehandling

TV 2 har stilt flere spørsmål til cruiseselskapet, men fikk et kort svar i e-post.

PR-sjef Lucy Radford i det delvis norskeide rederiet Royal Caribbean Cruises Ltd sier at familien booket reisen når det var en midlertidig prisfeil på nettsidene deres.

– Derfor var prisen for reisene feil. Endringer og feil forekommer av og til, og vi forbeholder oss retten til å rette feil i både annonserte og bekreftede priser. Vi beklager, skriver Radford.

Mikkelsen er slett ikke fornøyd med selskapets kundebehandling.

– Jeg mener vi har en bindende avtale. At det er en feil i deres systemer, skal ikke gå ut over oss, sier hun.

Familien sier de er villige til å diskutere løsninger, men at selskapet står på sitt.

– Vi hadde blitt glad dersom de kom med et bedre tilbud. Men vi sitter jo igjen med et kjempedårlig tilbud. Dette er veldig dårlig kundebehandling til å være et svært konsern.

Familien sitter igjen med en bitter følelse.

– Vi hadde gledet oss veldig til turene. Men nå ser det ut som vi ikke kan reise. Det blir rett og slett altfor dyrt, avslutter en skuffet Mikkelsen.