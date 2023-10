Familien er skuffet over statsbudsjettet: – Er jo ingenting

SOTRA (TV 2): De kutter der de kan, men likevel er det trange tider for småbarnsfamilien Gaasland, som tror matvareprisene vil spise opp barnehagestøtten.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum sitt ansikt tar opp store deler av TV-skjermen hjemme hos Are (39) og Kamilla Kvinge Gaasland (32).

Klokken 9 la regjeringen fram neste års statsbudsjett for Stortinget, et budsjett som ikke er like stramt som fjorårets.

Det siste året har prisene på varer og tjenester steget kraftig (og regjeringen anslår prisvekst på 6 prosent i år).

– Det vi merker mest er prisene på mat, sier Kamilla.



DYRT KJØLESKAP: Familien er opptatt av å benytte seg av tilbud, og å handle smart. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

Familien Gaasland har sønner på to og seks år og beskriver seg selv som en helt vanlig familie. Begge foreldrene jobber som forsikringsrådgivere i bank.

– Fra våren av merket vi en stor endring. Kundene er mye mer opptatt av pris etter renteøkningene. De spør hvor de kan kutte.



TV 2 snakket med familien i fjor, da regjeringen la fram statsbudsjettet. Da fryktet familien at det ville bli enda trangere tider.

Det fikk de rett i.

Tom konto

Selv kjøpte paret huset de nå bor i i 2020. Dermed har de merket samtlige rentehevinger de siste tre årene fra 0 til 4,25 prosent.

Likevel er det prisøkningen på mat de merker aller best.

– Vi handler mat en gang i uken, og har et fast beløp vi betaler inn på en matkonto en gang i uken.



Men det holder ikke lenger. Matkontoen går ofte tom, en uke før de får lønn, forteller Kamilla. I tillegg er det ikke så enkelt å handle sunt, synes hun.

– Det er vanskelig å handle sunn mat når det er voldsom prisvekst på frukt og grønt, rent kjøtt, og kylling. Et helt normalt kosthold koster for mye i dag.

MAT KOSTER: Familien bruker mye penger på mat, selv om de prøver å handle så billig som mulig. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

Som foreldre til to aktive gutter, hadde de ønsket tiltak for lavere matpriser, slik fjorårets statsbudsjett tok høyde for dyr strøm og ga strømstøtte.



Vedum sa tidligere fredag at de har vurdert å sette ned matmomsen.

– Det vi er redde for, hvis vi hadde gjort det nå, er at det bare hadde vært dagligvarekjedene som hadde sittet igjen med gevinsten, svarer Vedum.



– Er jo ingenting

– Den høye prisveksten treffer dem som har minst, hardest. Vi må stille opp for de som trenger det mest, sa Vedum da han talte til Stortinget.



Familien Gaasland er ikke blant dem med dårligst økonomi. De har en samlet årslønn på 1,3 millioner i året.

Regjeringen anslår at 151.000 er virkelig ille ute og sliter med å betale strøm, mat og tannlege.

Are og Kamilla kaller seg selv heldige som har bolig og friske barn, men merker at prisveksten spiser opp lønningene.

De vet at de vil klare seg gjennom dette, og er bekymret for de med dårligere råd enn seg selv.

Flere av postene i statsbudsjettet har direkte innvirkning på folks lommebok.

Fra 1. august neste år kuttes barnehageprisene fra 3000 til 2000 kroner i måneden. Den nyheten ble kjent allerede før valget i september.

– Barnehage er noe vi må ha, sier Are, som er glad for at det blir billigere.

Likevel er han ikke helt fornøyd.



VEDUM PÅ TVEN: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum var mye på TV-en fredag morgen. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

– 1000 kroner er jo ingenting. Rentene og matvareprisene spiser jo opp de 1000 kronene som uansett ikke skal gjelde før neste høst.



Ikke råd til flere barn

Økte kostnadene gjør at familien må prioritere hardere, og velge bort flere ting. Are har sagt opp sitt treningsmedlemskap, han går ikke lenger til frisør eller tannlege. Noen valg er vanskeligere enn andre.

– Vi kunne hatt et barn til, men det kommer aldri til å skje, på grunn av kostnadene. Vi kan ikke ta på oss et barn nummer tre, sier Are.

TO SØNNER: Familien skulle gjerne hatt en tredje barn, men velger å la være. Det blir for dyrt. Foto: Siren Helen Henschien / TV 2

Litt mer støtte under permisjonen hjelper lite de påfølgende årene og de ønsker å gi barna en oppvekst med stabile rammer. Å velge vekk å få barn på grunn av økonomien, er ikke et sunnhetstegn for samfunnet, sier han.

– De snakker om at det er viktig å få flere barn … men hvis det er det som gjør at budsjettet ryker, kan vi ikke få barn nummer tre.



Vanskelig å spare

I statsbudsjettet foreslår regjeringen å gi skatteletter til en rekke lønnsmottakere. Om du tjener mellom 450.000 og 700.000 i året, vil du få en skattelette på 400 kroner, eller 33 kroner i måneden.

– Det vil ikke gi store utslag i hverdagsøkonomien, sier Kamilla.



Den kraftige prisveksten har gjort sparekontoen deres mindre og mindre, på det meste har de igjen 1000 kroner etter utgiftene. En uforutsett kostnad kan velte hele budsjettet.



– Hos oss røk kjøleskap og frys samtidig. Heldigvis var det forsikring som dekket det. Vi lever hånd til munn selv om vi har stålkontroll på utgiftene våre.

– Vi blir anbefalt å ha mist en måneds lønn på en egen bufferkonto. Det er det bare å glemme, sier Kamilla.

– Vi har ikke mulighet til å spare opp, som tidligere. Det er ikke lenger bare kjipt å få den regningen på bilen. Nå lurer vi på hvordan skal vi ordne dette.