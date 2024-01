Familien deler nye detaljer rundt drapet på Rahavy Varatharajan (30)

Familien til Rahavy Varatharajan (30) sendte mandag kveld ut en pressemelding via sin bistandsadvokat, hvor de kommenterer flere forhold knyttet til drapssaken hennes.

Varatharajan ble funnet drept i en bil i Elverum 1. januar.

Gjerningsmannen hadde besøksforbud mot kvinnen, som ble brutt flere ganger. Bistandsadvokat Pirasanthy Sivabalachandran sier til TV 2 at hun tror det kan være snakk om et tresifret antall brudd på besøksforbudene.

– Grunnen til at vi går ut med dette nå, er at det i media har vært meldt om seks eller syv brudd, eller kanskje det er oppe i ti nå. Men den tilværelsen hun levde i, det var ikke bare seks eller syv eller ti brudd. Her var det snakk om ... Jeg sitter med et excelark for å få oversikt over alt. I perioder var det nesten hver eneste dag. Det var massivt, sier Sivabalachandran.

Datet i fire måneder

Advokaten presiserer at hver gjerning skal regnes som et brudd, enten det er snakk om tekstmeldinger eller kontakter via en tredje person.

I pressemeldingen mandag presiserer familien at Rahavy selv fortalte dem at hun og gjerningsmannen datet i noen måneder, fra desember 2022 til midten av april 2023, men at det aldri ble noe seriøst.

Familien ønsker også å korrigere opplysningene som har kommet frem om de siste minuttene hun ble sett i live. Det er blitt sagt at hun gikk ut fra sykehuset i Elverum for «å hente noe i bilen».

Ifølge bistandsadvokaten skulle Varatharajan og familien reise hjem til Oslo.

– Det var sent, glatt og kaldt, og hun skulle hente bilen fra parkeringsplassen til inngangsdøren for å plukke opp de øvrige familiemedlemmene, står det i pressemeldingen.

Da hun ikke dukket opp, ble de andre engstelige og begynte å lete. Deretter kontaktet de politiet og bistandsadvokaten.



Oppdaget sporingsenheter

Det er tidligere opplyst at det er levert inn en mengde anmeldelser om en rekke alvorlige forhold knyttet til gjerningsmannen.

Eksempler på anmeldelser er, ifølge bistandsadvokaten:

Trakasserende meldinger: Det ble sendt meldinger til avdøde, familien og deres omgangskrets, samt brev til organisasjoner og oppslag på ulike offentlige bygg. Blant annet med uskyldige bilder av Varatharajan blandet med andre, ukjente kvinner, fremstilt som henne. Meldingene endret mot desember karakter til å omfatte direkte trusler og fysisk vold.

Gjentatte hærverk: Det startet med noen riper i lakken første gangen. Den andre gangen var en hel side ripet opp. Den tredje gangen i desember ble bilen vandalisert med knuste lykter og speil og omfattende riper/skadeverk. Dette var også årsaken til at hun benyttet en leiebil på drapsnatten.

Det ble gjort en rekke forsøk på låneopptak i hennes navn.

Rahavy oppdaget selv tre av fire sporingsenheter på hennes bil gjennom sommeren. Dette gjorde at hun etter hvert etablerte rutiner for å se etter slikt, og skapte stor uro for om hun også ble overvåket på andre måter.

Dømt for brudd på besøksforbudet

Spesialenheten kunngjorde mandag at den skal undersøke om politiet har brutt beskyttelsesplikten sin overfor Rahavy Varatharajan.



Ifølge Oslo tingrett hadde mannen brutt besøksforbudet syv ganger mellom 27. april og 2. august 2023.



Etter at han i juni ble ilagt et forelegg for de tre første bruddene, fortsatte den siktede å oppsøke bilen som var parkert utenfor boligen hennes og plasserte sporingsenheten på den. Dette skjedde fire ganger.

– Dette må være skremmende for fornærmede og hyppigheten av bruddene gjør gjentakelsesfaren sterk. Siktedes forklaring om at han ikke visste at å feste sporingsenhet på bilen hennes var brudd på besøksforbud, mener retten ikke er troverdig, slo tingretten fast.

Bistandsadvokaten har flere ganger tidligere sagt at Varatharajan flere ganger ba politiet om voldsalarm og omvendt voldsalarm – uten å få dette innvilget.

– De etterlatte er overbevist om at utfallet kunne blitt en annen om Rahavy hadde hatt voldsalarmen i hånden eller rundt halsen da hun gikk mot bilen den fatale natten. Den ville tilkalt politiet omgående og vist lokasjonen umiddelbart. Kanskje livet kunne vært reddet også ved en skuddskade, skriver bistandsadvokaten.

TV 2 har mandag kveld ikke lyktes med å få en kommentar fra mannens forsvarer eller politiet.