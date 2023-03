Familiemedlem av tiltalte: «Håper han dreper henne»

OSLO TINGRETT (TV 2): Politiets etterforskning mot den drapstiltalte 41-åringen tyder på at han i ukene frem til drapet ved flere anledninger kjørte rundt på Frogner og lette etter nå avdøde Fevziye Kaya Sørebø (50).

PÅGREPET HER: Den drapstiltalte 41-åringen ble pågrepet etter at han meldte seg for politiet langs E18 i Bærum. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

41-åringen som er tiltalt for Frogner-drapet nekter for at drapet var noe han hadde planlagt. Nå har politiet presentert hvorfor de mener drapshandlingen var nøye overveid.

Hovedetterforsker Kristian Rosmo Eldegaard har jobbet med saken siden dag én.

Onsdag morgen inntok han vitneboksen i Oslo tingrett for å redegjøre for tiltaltes bevegelser i tiden forut for 28. april 2021, da Fevziye Kaya Sørebø ble drept.

Etterforskerens tidslinje begynner allerede i oktober 1992.

Da ble drapsvåpenet, en halvautomatisk Sig Sauer, importert fra utlandet til en våpenforhandler i Kragerø.

«Håper han dreper henne»

Politiet har møysommelig undersøkt den drapstiltalte 41-åringens bevegelser i månedene frem til drapet.

Undersøkelsene tyder på at det skjedde et markant skille i tiltaltes liv i desember 2020, om lag fire måneder før drapet skjedde.

BÆRUM: Den drapstiltalte 41-åringen bodde i en fasjonabel vila på Jar i Bærum. Foto: Frode Sunde / TV 2

Den 17. desember det året ble han dømt til å betale 12,7 millioner kroner til Sørebø, som følge av grov uaktsom rådgivning og prosjektledelse knyttet til to byggeprosjekter på Frogner i Oslo.

I løpet av julen 2020 ble dommen kjent i tiltaltes omgangskrets og familie. I tiden etter dommen diskuterte flere av familiemedlemmene både den og den sivile saken seg imellom.

Sørebø har også vært nevnt i en rekke tekstmeldinger som er sendt av andre enn tiltalte selv.

«Jeg håper han dreper henne», skriver et familiemedlem i en tekstmelding den 11. april.

– Fargerikt språk

Samme dag blir det også skrevet at 41-åringen skal ha gitt uttrykk for at han hadde planer om å «sette en kule i hodet hennes».

41-åringen har i retten sagt at drapet overhodet ikke var planlagt. Han har forklart at drapet var et resultat av «et øyeblikks innskytelse».

Aktor har konfrontert ham med at det som skjedde den 28. april, ble beskrevet i de nevnte tekstmeldingene av familiemedlemmene hans flere uker før drapet.

Tiltaltes forsvarer, advokat Ole Petter Drevland, sier til TV 2 at de enkelte familiemedlemmene selv får svare for innholdet i meldingene.

– Det er et relativt fargerikt språk i disse meldingene. Man kan vinkle ting akkurat som man vil. Meldingene er sendt fjorten dager før drapet, kommer i etterkant av at han har blitt beskyldt for utroskap, som det også åpenbart ikke er hold i, sier Drevland.

Han påpeker at tiltalte selv ikke har skrevet noen meldinger om at han har planer om å drepe Sørebø.

Avslørt av BMW-app

Gjennomgangen av 41-åringens bevegelser viser også at han flere ganger tidligere i april 2021 oppholdt seg i nabolaget der Fevziye Kaya Sørebø bodde.

Statsadvokaten mener blant annet at bevegelsene hans den 11. april skiller seg ut fra det vanlige. Det er den samme dagen som familiemedlemmet skrev at hen «håper han dreper henne».

Politiet har avdekket at 41-åringen slo av mobiltelefonen sin rundt klokken 16 denne dagen, samtidig som han var i området rundt Torshov, nord i Oslo sentrum.

Da mobiltelefonen ble slått på igjen, om lag seks timer senere, var han hjemme i Bærum.

I løpet av disse seks timene lurte også 41-åringens daværende kone på hvor han befant seg.

BMW i3: Tiltalte og avdøde kjørte like biler på drapsdagen. Foto: Frode Sunde / TV 2

For å finne ut av dette sjekket hun en applikasjon som var koblet til bilen han kjørte, en BMW i3. Appen viste, ifølge skjermbilder hun har tatt, at bilen stod parkert i Thomas Heftyes gate på Frogner rundt klokken 17.30 denne dagen.

Politiet har ikke avdekket at 41-åringen hadde noe logiske ærend i dette området denne dagen. Thomas Heftyes gate går parallelt med Tosterups gate, der Sørebø bodde da hun ble drept.

Tiltalte har forklart at han oppholdt seg her for å undersøke en mistanke om at ekskona ved flere anledninger hadde sporet bevegelsene hans, til hans store frustrasjon.

I ettertid har han skjønt at det var BMW-appen som gjorde at hun visste hvor han var.

Han kan ikke huske at han slo av mobilen sin den 11. april, og har ingen god forklaring på hvorfor dette skjedde.

Var på åstedet tidlig om morgenen

Striden i retten handler altså om hvorvidt drapet ble utført med overlegg eller ikke.

Når det gjelder tiltaltes bevegelser på drapsdagen, har politiet svært god oversikt over hvor 41-åringen befant seg.

Skuddene falt omtrent klokken 08.26, men lokasjonsdata viser at telefonen hans var på Frogner allerede klokken 07.12.

Ifølge egen forklaring stod han parkert i Tostrups gate og observerte at avdøde og datteren hennes satte seg inn i bilen til Sørebø omtrent klokken 07.45.

Klokken 07.49 passerte bilen med Sørebø og datteren bompasseringen på E18 vestover ved Bygdøylokket.

18 sekunder senere passerte tiltaltes bil den samme bommen.

ÅSTEDET: Politiet rykket ut med store styrker til Tostrups gate 28. april 2021. Foto: Frode Sunde / TV 2

41-åringen har forklart at han på dette tidspunktet hadde slått seg til ro med at han ikke kom til å få snakke med Sørebø denne dagen.

Han hevder at han ikke fulgte etter Sørebø, men at han var på vei til en malingsforretning på Bekkestua.

Etter at de to bilene tok av fra E18, er det på det rene at de kjørte ulike ruter videre til Bekkestua. Tiltalte har forklart at han stod på parkeringsplassen til Flügger da han igjen observerte bilen til Sørebø.

Først da bestemte han seg for å følge etter, har han forklart.

Årsaken var kun at han ville komme i dialog Sørebø, hevder han.

Med unntak av da de møttes i retten høsten 2020, hadde ikke de to møtt hverandre ansikt til ansikt siden våren 2018.

Hun kjørte fra ham

Noen minutter senere, like etter klokken 08.00, møttes de to bilene enda en gang. Denne gangen ble de stående side om side i et lyskryss på Ullern.

Tiltalte har forklart at han gjennom bilvinduet ga tegn til at han ønsket å snakke med 50-åringen.

Hun skal ha respondert med å kjøre rett frem, vekk fra tiltalte.

Ved bompasseringen inn mot Oslo sentrum igjen passerte de to bilene med syv sekunders mellomrom, klokken 08.06.

BYGDØYLOKKET: Politiet har innhentet data fra denne bompasseringen ved Bygdøylokket i Oslo. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Klokken 08.18 koblet tiltaltes mobiltelefon seg på basestasjonen som dekker åstedet i Tosterups gate.

Tiltalte har forklart at han gikk opp til bilen hennes etter at hun hadde parkert.

Han åpnet bildøren hennes og innledet samtalen med å spørre om hvorfor hun hadde fremsatt det han mener er løgner i forbindelse med den sivile rettssaken de stod i.

I den sivile rettssaken mellom de to fikk hun medhold i anklagene, og det ble ikke avdekket at hun hadde løyet mot 41-åringen.

Hevder våpenet klikket

Tiltalte sier at han ble svært frustrert over svarene hun ga da de kom i snakk. Derfor forsøkte han å avfyre et varselskudd, hevder han.

Han sier videre at våpenet klikket da han forsøkte å avfyre varselskuddet.

Kripos' våpenekspert har ikke funnet noen tegn til at våpenet klikket, slik tiltalte har forklart.

41-åringen har videre forklart at han mener tiltalte sa noe som gjorde at det «rant over» for ham.

Deretter tok han et nytt ladegrep og tømte magasinet.

Lokasjonsdata fra telefonen hans tilsier at han stod ved bilen i om lag fem minutter, før han gikk videre mot Bygdøy allé.

Klokken 08.26 ringte 41-åringen sin daværende kone og fortalte at han hadde gjort noe forferdelig.

Klokken 08.35 ble han pågrepet i en busslomme langs E18 i Bærum.

PÅGREPET: Her, ved Strand i Bærum, ble 41-åringen pågrepet bare ti minutter etter at skuddene falt på Frogner. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Politimannen som pågrep tiltalte, forklarte i retten at 41-åringen stoppet foran dem uten at de hadde gitt tegn til at han skulle stoppe.

– Han sa «jeg skal melde meg», forklarte politimannen.

Oslo tingrett har satt av åtte rettsdager til saken, som begynte på mandag denne uken.