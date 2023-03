Familiefar: – Politiet sa: «Nå må du ikke gjøre noe dumt»

OVERGREP: Far til en av de fornærmede mindreårige i saken er på plass i retten. Både datteren og venninnen var 13 år gamle da de skal ha blitt utsatt for overgrep på samme dag. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– Datteren min har så og si ikke gått på skolen dette året. Han jobbet jo på skolen i flere måneder etter voldtekten hadde funnet sted, sier far til en av de fornærmede til TV 2.

Onsdag sitter han i samme rettssal som mannen som er tiltalt for å ha voldtatt datteren hans da hun var 13 år.

I tillegg er mannen tiltalt for en annen voldtekt av en mindreårig, og å ha sendt meldinger med seksuelt krenkende innhold til andre mindreårige på skolen.

– Det er jo egentlig han som skal ta seg av de som sliter, sier faren.

HAR SLITT: Faren til en av de fornærmede forteller til TV 2 at datteren har slitt etter overgrepene fant sted. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Rektor måtte stanse bilen

Tiltalen er tatt ut av statsadvokat Thale Thomseth, som har oppnevnt politiadvokat Marita Hagen som aktor i saken.

I retten onsdag går Hagen gjennom hendelsesforløpet. Det hele startet med at familiefaren TV 2 snakker med, fikk høre ryktene.

Ryktene gikk i utgangspunktet ut på at tiltalte skal ha hatt seksualiserte bilder av de fornærmede jentene på mobilen sin.

– Jeg ringte rektor, og han måtte bare stoppe bilen. Da begynte ting å komme frem, sier faren.

Ifølge aktor Hagen ble det først ikke avdekket straffbare forhold etter avhør med foreldre og elever. Men funn på mannens mobil gjorde at mannen ble innkalt igjen.

AKTOR: Marita Hagen er aktor i en sak der en mann i 20-årene er tiltalt for en rekke overgrep mot jenter under 15 år. Mannen var ansatt ved en ungdomsskole et sted i Rogaland da overgrepene fant sted. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Da ble også de to fornærmede mindreårige jentene avhørt, og de fortalte om overgrepene som skal ha funnet sted.

To steder skal de to jentene ha blitt utsatt for overgrep: I en skog nær skolen, og senere samme dag på tiltaltes bopel som lå like ved skolen.

Jentene var begge 13 år gamle da overgrepene fant sted.

Erkjenner delvis straffskyld

I retten ble tiltalte spurt om hvordan han stiller seg til skyldspørsmålet. For de to voldtektene i tiltalen erkjenner han delvis straffskyld, noe han og forsvarer Svein Kjetil Lode vil utdype i retten. ´

Mannen i 20-årene er i tillegg tiltalt for å ha sendt meldinger med seksuelt krenkende innhold og såkalte «dickpics» til mindreårige.

Dette nekter han straffskyld for.

FORSVARER: Svein Kjetil Lode Svendsen forsvarer en mann i 20-årene som er tiltalt for en rekke overgrep mot jenter under 15 år. Mannen var ansatt ved en ungdomsskole et sted i Rogaland da overgrepene fant sted. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Forsvareren opplyser også at saksbehandlingstiden vil bli viktig å få frem under rettssaken, samt straff som ligger til grunn ved lignende forhold.

– Jeg er sint

Det er gått to år siden overgrepene fant sted. Faren til en av de fornærmede sier det har vært en vanskelig tid.

– Det er jo det etterpå som er det verste. Å se datteren min slite slik hun gjør nå i ettertid, sier faren.

STRAFF: Faren håper den tiltalte mannen i 20-årene får en passende straff for forholdene han er tiltalt for. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– Jeg er sint. Hadde jeg hatt han på tomannshånd, begynner faren til den fornærmede jenta, og fortsetter:

– Det siste politiet sa til meg etter jeg hadde vært inne på avhør var: «Nå må ikke du gjøre noe dumt».

Han gruer seg litt til å skulle møte i retten. Det har kommet tårer før, og han er ikke i tvil om at det vil komme tårer igjen.

– Jeg unner ingen foreldre eller ungdommer samme skjebne.