Familieeiendommen ble feid på sjøen i stormen

Bente Haukebøe har nettopp gått av ferga når TV 2 ringer.

Her på Bjarkøy utenfor Harstad har hun, den avdøde ektemannen Stein Roald og de fire barna tilbrakt feriene i mange, mange år.

De kjøpte fritidseiendommen tidlig på åttitallet. Et gammelt hus, et fjøs, og et staselig bryggehus fra 1910.

– Full av historie

Den treetasjes brygga var tidligere et pulserende fiskemottak i det lille øysamfunnet med bare 455 innbyggere.

– Alle i bygda hadde et forhold til den bygningen. Den var nyrestaurert, og full av gammel historie, sier Haukebøe, og legger til at ingen bodde der.

FØR STORMEN: – Alle i bygda hadde et forhold til den bygningen, sier eier Bente Haukebøe om det staselige bryggehuset fra 1910. Foto: Privat

– Andre etasje er laget som et museum, med masse gammelt verktøy og fiskeredskaper. Vi har tatt godt vare på alt. Første etasje brukte vi til oppbevaring av sykler, hagemøbler og fiskeutstyr, sier Bente.

Denne etasjen var borte da Bente kom kjørende torsdag morgen.

– Et stort tap

Knust til pinneved og feid på havet, etter at stormen som har herjet landsdelen de siste dagene, har flyttet det 113 år gamle bryggehuset fem-seks meter ut på kaikanten.

– Det ser akkurat så ille ut som jeg forventet, sier Bente.

– Det er veldig merkelig at et bygg som har stått der i all sin tid nå bare er... ja, sånn er det.

TRIST DAG: Bente Haukebøe eier bryggehuset som nå er delvis feid på sjøen. – Det er et stort tap for oss, sier hun. Foto: Privat

– Det er jo ingenting mot andre hendelser i verden, men likevel. Vi er en stor familie, med fire barn og barnebarn. Det er et stort tap for oss, sier hun.

Kystvakten bisto

Kystvaktskipet KV Heimdal bistår Kystverket med ulike tjenester, og var allerede på stedet da Bente kom utover torsdag morgen.

– Vi er her for å rydde opp vrakgods som kan være til fare for båtsikkerheten i området, sier takkelbefal Rune Nikolaisen på KV Heimdal.

Mannskapet ombord måtte også ta motorsagen fatt, for å fjerne og dra i land den ene veggen som hang og slang på bryggehuset.

Arbeidet gikk fint for seg, ifølge Nikolaisen – og der sjøen gikk hvit og tung av bølger i går, var det godvær og stille i dag.

– Vi fikk et lite værvindu å jobbe i, før det skal blåse opp igjen, sier takkelbefalet.

HJALP TIL: Kystvaktskipet KV Heimdal bisto i oppryddingen etter bryggehavariet på Bjarkøy. Foto: KV Heimdal

– Du møtte byggeieren i dag, hvordan var det?

– Det var spesielt. Bente Haukebøe var tydelig preget av hendelsen. Mannen hennes, Stein Roald, hadde gjort mye for å vedlikeholde bygget, og han hadde bygget kaia utenfor. Det er takket være den kaia at ikke hele huset seilte på havet, sier Nikolaisen.