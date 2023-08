Familiedramaet som ryster Hollywood

SØKSMÅL: Den pensjonerte fotballproffen Michael Oher saksøker nå familien Tuohy for å ha tjent penger på hans bekostning. Foto: Kevin C. Cox

En hjertevarm historie om kjærlighet og talent ble til suksessfilmen «The Blind Side». Nå hevder hovedpersonen at filmen er basert på en stor løgn.

«The Blind Side» forteller historien om 17-år gamle Michael som har flyttet rundt i ulike fosterhjem på grunn av morens rusavhengighet.

Nærmest hjemløs blir Michael oppdaget som et talent innen amerikansk fotball og ekteparet Leigh Anne og Sean Tuohy tar han inn i varmen.

THE BLIND SIDE: Michael Oher og hans adoptivmor Leigh Anne Tuohy ble spilt av Quinton Aaron og Sandra Bullock. Foto: Warner Brothers

Sakte, men sikkert blir han en del av familien, ekteparet adopterer Michael og fotballkarrieren skyter virkelig fart. Han kommer seg hele veien til den amerikanske fotballigaen NFL.

Den perfekte Hollywood-historien er basert på den tidligere amerikanske fotballproffen Michael Ohers liv.

Nå hevder Oher at den Oscar-vinnende filmen «The Blind Side», som har håvet inn over 300 millioner dollar i fortjeneste, er basert på en løgn.

Saksøker familien

I et søksmål levert til retten i Tennessee tidligere denne uken, hevder den tidligere fotballproffen at ekteparet Tuohy fikk han til å signere papirer som gjorde dem til verger, ikke adoptivforeldre slik det fremkommer i filmen.

Det skriver det amerikanske mediehuset ESPN.

Oher skal ha skrevet under papirene kort tid etter han fylte 18 år.

Den pensjonerte fotballproffen mener han ble lurt av faren sin til å signere dokumentet, slik at de kunne inngå avtaler i hans navn.

STORE SUMMER: Sean og Leigh Anne Tuohy har tjent store summer på filmen «The Blind Side». Foto: Gerald Herbert

I søksmålet hevder Oher at ekteparet brukte sine roller som verger til å inngå en avtale slik at deres biologiske barn fikk millioner av dollar av fortjenesten fra filmen «The Blind Side».

Deres biologiske barn skal ha fått 225.000 dollar, i tillegg til 2,5 prosent av filmens overskudd, ifølge rettsbegjæringen.

Oher selv skal ikke ha fått en krone.

– Vi er knust, sier Sean Tuohy til avisen Daily Memphian.



Tuohy forteller videre til avisen at han er lamslått av påstandene, men at de elsker Oher like høyt nå som da han var 16 år.

Hevder han ble lurt

Oher krever nå at vergemålet opphøres og at alle pengene familien Tuohy har tjent på bruken av hans navn skal ettergås. Han vil også ha sin del av fortjenesten, i tillegg til erstatning.

– De forklarte meg at det å være verge og adoptivforeldre i praksis betyr det samme, men at loven er skrevet på en måte som tar hensyn til alderen min.

Det har Michael Oher selv skrevet i boken sin «I Beat the Odds», som ble utgitt i 2011.

Men et vergemål og adopsjon har noen betydelige forskjeller juridisk.

LURT: Michael Oher hevder han ikke har mottatt en krone fra familien fortjeneste på filmen «The Blind Side. » Foto: Chuck Burton /AP

Hadde Oher blitt adoptert ville han juridisk vært en del av familien, og dermed hatt muligheten til å kontrollere sin egen økonomi, skriver ESPN.

Da han signerte vergepapirene, overga Oher det ansvaret til Tuohys, til tross for at han var myndig og uten noen begrensninger som tilsa at han ikke kunne ta sine egne økonomiske beslutninger.

Ekteparet sier til avisen Daily Memphian at de er villig til å avslutte vergemålet dersom Oher ønsker det.

Utover det ønsker ikke ekteparet å kommentere saken før de møtes i retten, ifølge nyhetsbyrået AP.

Krever retur av Oscar-pris

Saken har skapt stor blest, og skuespiller Sandra Bullock er blant dem som har fått gjennomgå på X, tidligere kalt Twitter.

Bullock spilte Leigh Anne Touhy, som hun også vant en Oscar for beste kvinnelige hovedrolle.

STILLE: Sandra Bullock har ikke uttalt seg om dramaet som har utspilt seg i forbindelse med filmen. Her fra da hun vant Oscar for beste kvinnelige hovedrolle i 2010. Foto: Mark J. Terrill / AP

Nå ønsker flere at hun gir fra seg Oscar-prisen sin.

Bullock har foreløpig ikke uttalt seg om dramaet, men ifølge Daily Mail skal skuespilleren være lei seg over at alt det harde arbeidet hun har lagt ned i rollen, som hun trodde var sann, nå viser seg å slå sprekker.