Familie funnet døde: Etterforskes som drap og selvdrap

HALLINGDAL (TV 2): Politiet har gjort funn av våpen på åstedet, etter at fire personer ble funnet døde på Torpo i Ål kommune, lørdag.

Fire personer ble lørdag funnet døde på en privat adresse på tettstedet Torpo i Ål kommune.

Politiet har opprettet drapsetterforskning, og foreløpige vurderinger er at man står overfor drap og et selvdrap.

– Det er ingen indikasjoner på at det er flere personer involvert i hendelsen, sier politistasjonssjef Brit Fyksen i en pressemelding.

Det er foreløpig ingen som er siktet for drapene, og det er heller ikke oppnevnt noen bistandsadvokat.

INFORMERTE: Politistasjonssjef Brit Fyksen og ordfører Solveig Vestenfor (Ap) møtte pressen søndag formiddag. Foto: Erik Edland / TV 2

Funn av våpen

Politiet holdt søndag pressekonferanse der de opplyste om at de døde er to voksne, og to unge voksne. De fire døde var i familie med hverandre.

– Men nærmere identitet kan vi ikke gå nærmere inn på, sier Fyksen til TV 2.

Alle var bostedsregistrert på adressen.

– Vi har gjort funn av våpen på stedet, sier Brit Fyksen, politistasjonssjef ved Midtre Hallingdal politistasjon.

Fyksen vil ikke gå i detalj på hvorvidt de mener våpenet de har funnet, er brukt i selve hendelsen.

TORPO: Tettstedet Torpo i Ål kommune har rundt 400 innbyggere. Foto: Erik Edland / TV 2

Rykket ut to ganger

På pressekonferansen ble det klart at politiet fikk en bekymringsmelding, og at de rykket ut til boligen i 15-tiden, lørdag ettermiddag. Da tok de seg ikke inn i boligen og hadde heller ikke kontakt med familien.

– Politiet sjekket boligen utvendig, man fant ikke grunnlag for å ta seg inn i boligen, sier Fyksen.

Etter som det i løpet av ettermiddagen ikke ble oppnådd kontakt med noen av beboerne, dro politiet tilbake til boligen i 20-tiden og fant familien omkommet.

– Tenker dere nå i ettertid at dere kunne gjort andre undersøkelser under det første besøket?

– På bakgrunn av informasjon vi hadde da, tenker jeg ikke det, sier Fyksen.

Hun opplyser om at politiet ikke er kjent med familien fra før.

Bygd i sorg

TV 2s reporter, som er til stede i Torpo søndag morgen forteller om svært pregede naboer og innbyggere i bygda.

Ordføreren i Ål, Solveig Vestenfor (Ap), sier hendelsen preger hele bygda.

– Jeg tror det er mange som er dypt rystet, det er ingen som tror at noe sånt kan skje i vår nærhet. Det er helt ubegripelig.

– Hvordan er det å være ordfører når sånt som dette skjer?

– Det er et stort ansvar, og en påkjenning. Både Torpo og Ål er små steder, så det blir veldig nært, sier hun til TV 2.

Åpner kirken

Vestenfor forteller at sorg- og kriseteam har jobbet med å bistå de pårørende helt siden lørdag kveld kveld.

Mellom klokken 15 og 18 søndag kommer kirken i Torpo til å åpnes for de som vil sørge sammen.

SJOKK OG VANTRO: – Jeg tror dette er som en lammelse for bygda. At folk opplever dette i sjokk og vantro, sier ordfører Solveig Vestenfor. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Ordføreren sier at Torpo har en sterk lokal identitet.

– Denne bygda har virkelig fått kjenne på mer enn mange lokalsamfunn. De har også ett sterk samhold, det håper jeg kan hjelpe dem nå.