Familie fortviler: – Poppy ble pint til døde

– Vi synes det er helt grusomt, sier Rikke Aas.

Familien i Fet kommune er triste og fortviler over at katten som de elsket høyt, nå er død.

TV 2 advarer om sterke bilder lengre ned i saken.

Aas er på gråten når hun forteller om Poppy (2).

– Hun var en utrolig søt diva, som var rolig og veldig glad i mat, sier hun til TV 2.

Aas-familien sier de er glade i dyr. De hadde tre katter og to hunder.

– Poppy er en britisk langhår, og var den eneste jenta i flokken. Hun var litt bortskjemt og var mye inne.

Aas forteller at spesielt datteren på 11 år hadde et sterk bånd til familiekatten Poppy.

Fant død katt

For en uke siden var Poppy ute på tur. Men kom aldri tilbake.

– Hun pleier alltid å komme tidsnok hjem på kvelden. Det ble satt i gang en leteaksjon. Datteren vår var veldig bekymret.

To dager etter, da datteren igjen gikk ut for å lete og rope etter katten, ble hun møtt av et forferdelig syn.

– Jeg satt på hjemmekontor og hørte et forferdelig skrik. Jeg skjønte fort at noe forferdelig hadde skjedd med Poppy, sier Aas til TV 2.

FUNNET DØD: Poppy ble funnet død to dager etter at den forsvant. Da katten ble funnet, var den frosset fast i isen. Foto: Privat

Bare noen få meter fra huset, fant de Poppy som hadde satt benet fast i en minkfelle og var død.

– Hun var stiv og frosset fast i isen, og vi måtte virkelig rive henne løs fra fellen.

Aas sier videre at katten desperat har forsøkt å komme seg fri fra minkfellen.

– Jeg ble opprørt og lei meg over at Poppy ble pint til døde, sier hun.

SATT FAST: Aas sier at kattens høyre forlabb hadde stukket inn i fella. Foto: Privat

Satt fast i minkfelle

Aas sier at det har gått mest ut over datteren på 11 år.

– Hun gråter hele tiden, og får ikke sove ordentlig. Hun er lei seg og sint for det som har skjedd med katten hun var så glad i. Datteren vår er rett og slett traumatisert, sier moren.

Aas sier de er en aktiv familie, som også liker å dra på jakt. Derfor mener hun at de som driver med jakt, skal gjøre dette på mest mulig human måte.

Minkfellen er satt ut av Fet Jeger- og fiskerforening.

Til Indre Akershus Blad bekrefter leder Henning Hauger at alle feller i området er fjernet inn til videre. Hauger sier også at de har feller rundt om i Fetsund.

Vil at foreningen tar ansvar

Rikke Aas sier at de har fått mye støtte fra naboer. Hun er opptatt av at jeger- og fiskerforeningen tar større ansvar.

TRIST SYN: Familien fikk sjokk da de fant katten fanget i en minkfelle. Foto: Privat

– Det skal ikke være mulig at andre dyr enn mink skal komme i en slik felle. Det er mange kjæledyr som ferdes i disse områdene, hvordan sikrer de at andre kjæledyr ikke blir drept på denne måten? spør Aas.

Til Indre Akershus Blad innrømmer Hauge at saken er uheldig.

– Vi skal ha en gjennomgang for å se om vi kunne gjort noe annerledes. Selvsagt kan vi se på avstand fra hus, men katter er også vandrere, sier Hauge.

TV 2 har vært i kontakt med foreningen, som sier at de vil komme med en uttalelse sammen med selger av fellene, etter å ha gjennomgått regelverket rundt minkfeller.

POPPY: Aas-familien sier de er glad i dyr. Poppy ga dem mye livsglede. Foto: Privat

Aas ønsker også at foreningen møter datteren for å forklare hvordan dette kunne ha skjedd.

– Vi ønsker å gå i dialog, slik at hun og vi kan komme videre livet. Det vil hjelpe stort hvis foreningen tar ansvar.

Foreningen sier til TV 2 at de nå vil ta kontakt med familien for å avtale et møte.

Aas sier hun har anmeldt det som skjedde med familiekatten, men at saken ble henlagt av politiet.