Færre unge investerer: – Et faresignal

Ifølge ferske tall fra AksjeNorge er det nå færre under 30 år som investerer i aksjer. Det bekymrer forbrukerøkonom.

De yngste investorene er i ferd med å trekke seg ut av aksjemarkedet. Det viser ferske tall fra AksjeNorge.

Samtidig er kvinneandelen fortsatt på vei opp og 20,8 prosent av investorene er nå kvinner.

– Det har vært veldig interessant å se om renteøkningene vi har hatt gjennom året har hatt noen effekt, og ikke minst også prisveksten, mener Kristin Skaug i AksjeNorge.

De ser at antall nye aksjonærer har økt i hele landet, men når det gjelder unge under 30 år, er det en svak nedgang.

– Det er første gang siden 2019 vi ser lavere antall nye aksjonærer blant unge. Det er små tall, men det forteller oss allikevel at det har vært en nedgang, istedenfor en oppgang, sier Skaug.

SÅRBARE: Kristin Skaug tror rentehevingene og prisøkningene har gått hardt ut over de unge. Foto: Aage Aune / TV 2

Mer sårbar økonomi

Hun tror det kan handle om at unge har en mye mer sårbar økonomi enn voksne med stabil inntekt.

– Det er også veldig mange studenter som har investert, og de har ofte vært veldig kortsiktige, fordi de begynte å investere under pandemien, mens de kanskje fortsatt bodde hjemme, istedenfor på hybelen hvor de studerte, sier Skaug.

Kilder: Euronext Securities og Stiftelsen AksjeNorge, 30. juni 2023 Foto: Skjermbilde

– Bekymringsfullt

Forbrukerøkonom i Sparebank 1 Magne Gundersen synes det er bekymringsfullt at færre unge investerer.

– Det er et faresignal når folk ikke har råd til å spare.

Han tror i likhet med Skaug at den nedadgående kurven skyldes både dyrtid og renteøkning.

– Det er også dyrere leiepriser og boliglån. Unge får som regel mindre utbetalt enn de som har jobbet i flere år og mange er alene med utgiftene fordi er ikke er etablert.

FORSTÅELIG: Ifølge Gundersen er det ikke rart at dyrtid og renteheving går ut over unges spareevne og mulighet til å investere. Foto: Sparebak 1

Selv om færre unge har mulighet til å drive med langsiktig sparing i aksjer, håper han at de fleste har en bufferkonto i tilfelle uhellet er ute.



– Det kan gi et pusterom når det kniper litt i økonomien, men til slutt bør du komme tilbake dit at du bruker mindre enn du tjener, mener Gundersen.

Borten Moe inne på noe?

Det ble denne måneden kjent at Ola Borten Moe hadde investert i både Kongsberg gruppen og Yara. AksjeNorge sine tall over hvilke selskaper nordmenn investerer i viser at han kanskje var inne på noe.

– Han har virkelig investert som nordmenn flest både i første og andre kvartal, og vi ser jo da at Yara-aksjen er den aksjen som har fått flest nye aksjonærer gjennom andre kvartal, sier Kristin Skaug.

Skaug tror det kan skyldes at de har vært mye i mediene, har hatt kapitalmarkedsdag og ikke minst et stort utbytte som ble utbetalt i vår.

Kilder: Euronext Securities og Stiftelsen AksjeNorge, 30. juni 2023 Foto: Skjermbilde

Oslo og Rogaland på topp

En annen graf fra AksjeNorge viser gjennomsnittlig aksjeformue per private aksjonær i fylkene, og kanskje ikke så overraskende er det Oslo som topper listen. Nummer to i rekken er Rogaland og oljebyen Stavanger.

– Rogaland har lenge preget toppen på listene når det gjelder hvor mye som investeres, og de investerer mye i lokal industri.

Ifølge Skaug investerer veldig mange i noe man kjenner godt til. Sjømat har gått dårlig i andre kvartal på børsen og det preger avkastningen og verdiendringen på disse porteføljene.

ENDRING: For første gang siden 2019 er det nedgang i antall nye unge investorer. Foto: Frode Sunde / TV 2

Stor forskjell internasjonalt

Globalt er det veldig stor forskjell på hvem som gjør det bra i de globale aksjeindeksene.

Av bransje er det teknologi som leder an i år, mens energi, råvarer og eiendom henger etter.

– Vi ser at dette er USA og spesielt teknologiaksjer som har steget mest hittil i år, og de som har investert i globale har da nytt godt av denne kursveksten i disse regionene, sier Skaug.

Samtidig understreker hun at det er det viktig å ha med seg at det er mye som kommer fra noen få «Big Tech»-selskaper som trekker indeksene i veldig høy grad.

– Generelt har det gått veldig bra globalt.