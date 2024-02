Færre søker om dette: – Overraskende

STYRING: Med økte utgifter er det viktigere enn tidligere å ha god oversikt over økonomien. Foto: Emilie Holtet/NTB

Boliglånet koster langt mer nå enn for to år siden. Likevel er det ett tall som overrasker økonomen positivt.

Da pandemien gjorde sitt inntog i Norge, satte Norges Bank ned renta til historiske 0 prosent. Vips, så ble boliglånet plutselig mye billigere.



Men etter hvert begynte de sakte, men sikkert å heve den igjen. I 2023 ble renta hevet fem ganger før den endte på 4,5 prosent.

Boliglånet var plutselig ikke så billig lenger.

Det har ført til at flere har fått trangere økonomi. Det har heller ikke hjulpet at også mange andre varer og tjenester har steget i pris.



TV 2 skrev i september om banker som opplevde en stor pågang av folk som søkte om avdragsfrihet på lånet.

Men siden da har noe skjedd.

Utvikling overrasker

TV 2 har sjekket med tre banker om de opplever en nedgang i antall søknader om avdragsfrihet.

Dyrere boliglån til tross, det er færre som søker nå enn for ett år siden, forteller Sparebank 1 SR-Bank.

– Det er svært interessant, og ganske overraskende, å se at trenden for avdragsfrihet plutselig snudde fra oktober i fjor, sier konserndirektør for personmarked, Roger Lund Antonesen.

ENDRING: Antall søknader om avdragsfrihet har blitt lavere de siste månedene. Foto: Sparebank 1 SR-Bank

Fra oktober i fjor til januar i år har det vært mellom 10 og 15 prosent færre som har søkt om avdragsfrihet, sammenlignet med samme måned året før.

Avdragsfrihet betyr at du betaler renter og termingebyr, men ikke ned på selve lånet.



Nordea ser den samme trenden.

– Det begynte rundt månedsskiftet oktober/november. Sammenliknet med samme tid i fjor er det cirka åtte prosent færre søknader hittil i år, sier pressesjef Cathrine Graff i Nordea.

Fram til oktober økte altså antall søknader om avdragsfrihet, men så snudde det.

DNB forteller at de ikke ser de samme endringene hos sine kunder.

– Vi har noe nedgang i forhold til inngangen av fjoråret, men det er også vanlig med noe nedgang i etterspørsel i avdragsfrihet på denne tiden av året.

– Tilpasset seg

Antonesen i SpareBank 1 SR-Bank er overrasket over at til tross for dyrere lån, har antall søknader gått ned.

GRISESPARING: Det er ikke barebare å spare med høy rente og økte priser. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Hvorfor det har skjedd, har han en forklaring på:

– Det viser at folk har tilpasset seg den nye rentehverdagen. Noen har valgt avdragsfrihet en periode, men har nå valgt å begynne med vanlige avdrag igjen.

Trenden tyder på at folk i jobb klarer seg relativt bra, hvis de tilpasser utgiftene sine noe, forklarer han.

Sliter fortsatt

Selv om antall søknader er lavere enn fjoråret, er det fortsatt mange som søker for å få bedre råd.

– Det er fortsatt en del som sliter på grunn av høye renter og generell prisstigning, sier Graff i Nordea.

For å få innvilget avdragsfrihet må man ha mindre enn 60 prosent belåningsgrad.

Avdragsfrihet kan være et verktøy å benytte seg av om man sliter på grunn av økte kostnader, sier Antonesen i Sparebank 1 SR-Bank.

– Avdragsfrihet er i utgangspunktet ikke noe vi anbefaler, men det er et verktøy og en mulighet for lånekunder som har en forbigående utfordring med svekket likviditet eller økte kostnader.