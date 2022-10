– Færre barn får vår hjelp

– Regjeringen struper inntektsmulighetene våre. Resultatet er at langt færre barn får hjelp fra oss, er den dramatiske meldingen fra generalsekretær Camilla Viken i UNICEF Norge.

Bakgrunnen for frykt, frustrasjon og fortvilelse hos Unicef og andre store frivillige organisasjoner er et forslag til endring i pengespillforskriften.

Høsten 2017 ble tillatelsene til å drive landsomfattende lotteri delt ut fra Lotteritilsynet gjennom loddtrekning. Kulturdepartementet foreslår nå å redusere antall lotteritillatelser fra fem til to, og at tildelingen fortsatt skal skje via loddtrekning.

– Vi er mange organisasjoner som ønsker å samarbeide om et trygt og grønt lotteri. Det får vi nå ikke lov til, og vi går glipp av viktige millioninntekter, sier Viken til TV 2.

– Krise

Det er organisasjoner som har mer enn halvparten av virksomheten sin internasjonalt som kan søke om lotterikonsesjonene.

UNICEF anslår selv at de må se langt etter 60 millioner kroner hvis de ikke får ta del i lotteriinntektene.

– Dette kan regjeringen lett endre på. Sørg for at vi får en stor nok kake til å dele mellom organisasjonene. Vi trenger de pengene for å nå ut til barn. For 20 millioner kroner så vaksinerer vi 13 millioner barn, forklarer Viken.

Kulturdepartementet begrunner kutt i lotteritillatelsene med faren for spillavhengighet.

– For den som sliter selv, men også deres familier, er enhver spillreklame en ekstra byrde. Markedsføringen av disse spillene er betydelig og spillavhengighetsorganisasjonene er helt tydelige på at dette er et problem fordi det kan trigge og utløse tilbakefall, skriver statssekretær Gry Haugsbakken i en e-post til TV 2.

Hun understreker at det viktigste for norsk pengespillpolitikk er å gjøre alt man kan for å forebygge spillavhengighet og sikre ansvarlige spill i trygge former.

– Da kan vi ikke ha et bredere pengespilltilbud enn det som er nødvendig for å lede spillelysten i samfunnet til lovlige tilbud og derfor har vi nå på høring forslag om vi skal redusere antallet tillatelser for privatlotteri til to, svarer statssekretæren.

SLÅR ALARM :Sissel Aarak i SOS Barnebyer. Foto: Martin Leigland / TV 2

SOS-Barnebyer og Verdens Naturfond (WWF) har siden 2018 hentet inn 200 millioner kroner fra Postkodelotteriet. Nå står de i fare for å miste lotterilisensen - og en svært viktig inntektskilde.

– Konsekvensene er dramatiske. Færre barn får vår hjelp og støtte i en situasjon der verden er i krise som følge av konflikter, klimakatastrofer og pandemi. Her må Regjeringen gripe inn og snu, sier generalsekretær Sissel Aarak i SOS-Barnebyer.

Vil dele

WWF beskriver situasjonen som trist.

VIL DELE: Karoline Andaur i WWF Norge. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Det kom som lyn fra klar himmel når de foreslo denne endringen. I en loddtrekning kan vi miste hele lotteriet som har bygd opp og støttet gode prosjekt verden over, sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF.

WWF og SOS-Barnebyer er gjerne med å dele inntektene blant flere organisasjoner.

– Nå handler det om hvordan sikre mer midler til flere organisasjoner, og hjelpe de som trenger det aller mest, sier Andaur.

Uforståelig

Turid Kristensen (H) i familie- og kulturkomiteen på Stortinget er sjokkert over forslaget til forskriftsendringen.

– Jeg synes det er helt uforståelig. Vi har en regjering som i sin Hurdalsplattform har sagt at de ønsker en sterk frivillighet som kan stå på egne bein. Det de gjør nå er helt det motsatte, sier Kristensen.

STÅR SAMMEN: Sissel Aarak fra SOS-Barnebyer, Karoline Andaur i WWF, stortingsrepresentant Turid Kristensen (H) og Camilla Viken i UNICEF håper Regjeringen gir flere lotteritillatelser.. Foto: Martin Leigland / TV 2

Hun viser til at Regjeringen allerede har halvert skattefradraget for gaver til frivillige organisasjoner og fjerner gaveforsterkningsordningen som gir gaver til frivilligheten.

– Nå bruker de altså denne forskriften for ytterligere å strupe frivillighetens mulighet til å hente inn penger. Dette er organisasjoner som gjør et stort og viktig arbeid, og dette rimer ikke med den politikken som regjeringen sier den vil føre, mener Kristensen.

Ifølge departementet er bare tre av fem tillatelsene i bruk, og kun to av disse har klart å etablere seg i markedet.

Organisasjonene forklarer det med krevende rammebetingelser for å lykkes med lotteriene.

– Forslaget om å redusere antall tillatelser er derfor i tråd med den faktiske markedssituasjonen. Men vi gjennomgår nå alle høringsinnspillene, så det er derfor for tidlig å konkludere på hva som vil bli resultatet, opplyser statssekretær Haugsbakken.