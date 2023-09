Fabian Stang: – Får «flashback»

Den tidligere Oslo-ordføreren er nettopp innvalgt som representant for Høyre i det nye bystyret. Han har stor omsorg for sin partileder Erna Solberg og ektefellen Sindre Finnes.

– Det er en veldig spesiell situasjon, og det er klart det er viktig å få fram faktum, og der har pressen gjort en kjempegod jobb, men det er to mennesker i den andre enden. Vi vet at den typen mediekjør går ut over det fysiske og psykiske, så på samme måte som i andre kriser, må vi tenke oss litt om, oppfordrer Stang.



Han har selv opplevd mye medieoppmerksomhet på godt og vondt og sliter fortsatt med ettervirkninger. Det er særlig en sak som har satt spor, forteller han – da «halve Presse-Norge» møtte opp for å stille spørsmål om han hadde «betalt svart» for beising av hytta.

– Det er det skumle med dette, at alle som har vært i tilsvarende situasjoner får en flashback når slikt dukker opp, sier han.

Sammenligner med revejakt

Stang ryddet påstandene av veien for snart 10 år siden, men vanskelige tanker og følelser dukker opp igjen nå.

– Jeg blir svimmel, og tenker når jeg går ut døren; står det noen her, kommer noen til å presse deg, ta bilder. Det er viktig å huske på at – ja, vi er folkevalgte, ja vi har stilt oss til disposisjon – men det går en grense for hvor mye mennesker tåler.

Høyres frontfigur i Oslo gjennom mange år sammenligner mediekjøret med engelsk revejakt.

– Det blir litt som engelsk revejakt, hvor en horde med hunder går ut sammen med jegere til hest for å ta to små rever. Selvfølgelig har revene gjort noe galt, og skal stilles til ansvar for det, men det går en grense for hvor hardt vi skal kjøre. Sånn revejakt er blitt forbudt nå, sier Stang.



Må bestemme seg

Negativ medieoppmerksomhet går inn på én, uansett hvor tøff man later som man er, innrømmer Stang.



– Men Erna Solberg har en viktig rolle, og har søkt offentlighet. Må ikke hun regne med at det kan storme?



– Jo da, alle vi som har stilt til valg må regne med et visst kjør, men det viktigste er at pressen får fram saken. Hvis vi er for harde, er det etter min mening farlig. Det er sannheten som skal fram, ikke at man skal ta noen, sier han.



Han mener Erna Solberg bør ta seg god tid til å bestemme seg for om hun skal være Høyres statsministerkandidat i 2025.

– Erna må selv bestemme om hun orker det, eller om tiden er moden for å si at dette blir for hardt, og om hun gir seg.



Ber Erna roe ned

Stang ville for sin del aldri gitt seg, legger han inn.

– Jeg synes hun skal prøve å roe dette ned, få fram faktum, og huske på at hun ikke sitter som statsråd eller statsminister.

Han viser til utenriksminister Anniken Huitfeldt, som umiddelbart måtte ha tatt konsekvensene og gått av på grunn av mannens aksjehandel, hvis hun ikke hadde statsministerens tillit.



– Dette synes jeg vi skal roe ned, og så håper jeg at hun fortsetter. Hun er jo et unikum, men nå er det tøft, sier Stang.



Høre-politikeren synes angrepene på Sindre Finnes og mistenkeliggjøringen av hans aksjehandel har gått for langt.

– Nå lever vi heldigvis i en rettsstat, der det eventuelt er Økokrim og domstolene som skal avgjøre hva som eventuelt er gjort av lovbrudd.