Extra setter i gang priskrigen på julemat

Det nærmer seg jul. Tradisjonen tro vil kjedene kutte prisene på typiske julevarer.

I år er Extra tidlig ute med å senke prisene. Endringene gjelder fra mandag.

– Extra er først ute med priskutt. Vi starter tidligere i år med et stort antall varer. Disse kuttene vil vare ut året. Vi kan ikke utelukke at det kommer flere kutt.



Det sier kjededirektør Håvard Jensen i Extra til TV 2.

– Spinnvilt

Prisene på populære julevarer kuttes med opptil 32 prosent, ifølge Jensen.

JUL: Kjededirektør Håvard Jensen i Extra venter økt omsetning. Foto: Coop

– Vi går inn i årets mest spinnville uker med svært høy omsetning, svært mange kunder og beinhard konkurranse hvor vi skal være den billigste kjeden.



Han sier omsetningstoppen pleier å være rundt 19. desember.

Da venter de 25-40 prosent oppgang sammenlignet med en normal uke.

– Vi forventer at det blir en tøff priskonkurranse. Særlig på sesongvarer. Og det bidrar vi med når prisene nå kuttes, sier Jensen.

I alt er det 55 julevarer som kuttes i pris. Det viser en oversikt TV 2 har fått av Extra. Listen preges i stor grad av produkter fra egen merkevare, i tillegg til andre merkevarer.



XTRA pinnekjøtt og tynnribbe settes ned med henholdsvis 60 og 20 kroner. Lutefisk settes ned med 30 kroner, og julepølse med 16 kroner.



– Vi kan som vanlig ikke si noe konkret om hvordan prisene vil endre seg frem mot jul, men forventer at det blir en tøff priskonkurranse.

Disse varene settes ned i pris Produkt Pris 17.11.23 Pris 20.11.23 XTRA PINNEKJØTT RØK CA1.5KGVV 249 189 XTRA PINNEKJØTT LAM URØKT VV 249 189 ASTRUP LUTEFISK HELSIDE VAC VV 139 109 XTRA TYNNRIBBE 1.7KG VV FR 109 89 XTRA JULEPØLSE 400G 29,9 24,9 GLØGG PARTY 1L FL 69,9 59,9 HENRI PINNEKJØTT URØKT 2KG VV 299 259 HENRI PINNEKJØTT RØKT 2KG VV 299 259 COOP PEPPERKAKEDEIG 1KG 42,9 37,9 COOP D RISGRØT 1KG 39,2 34,9 XTRA TYNNRIBBE KRYDRET 2.9KGVV 99,9 89 FREIA GODE ØNSKER 500G 164 149 BERTHAS BRUNE KARAMELLPIN.300G 43,9 39,9 COOP TYNNRIBBE 2.7KG VV FR 129,9 119 COOP TYNNRIBBE KRYDRET 2.3KGVV 129 119 COOP TYNNRIBBE 2.3KG VV 129 119 XTRA RØDKÅL 450G 12,9 11,9 COOP JULEBRUS BRUN UTS 1.5L FL 14,9 13,9 COOP JULEBRUS UTS 1.5L FL 14,9 13,9 COOP JULEBRUS 1.5L FL 15,9 14,9 BERTHAS SJOKOPEPPERKAKER 325G 47,9 44,9 COOP JULEBRUS BRUN 1.5L FL 17,9 16,8 FJL RISGRØT 970G 47,4 45 XTRA RØKT LAKS HALVSIDE VV 199 189 COOP GLØGGMIKS 175G 19,9 18,9 BERTHAS PEPPERKAKER 300G 19,9 18,9 BERTHAS JULEKLENNING 160G 21,9 20,8 BERTHAS PEPPERKAKECOOKIES 130G 25,9 24,6 PÅGEN GIFFLAR GINGERBREAD 260G 29,9 28,4 BERTHAS KRANSEKAKESTENGER 150G 37,9 36 TOMTEGLØGG ORG 0.5L FL 39,9 37,9 BERTHAS SJOKOPEPPERNØTTER 250G 39,9 37,9 BERTHAS KOKOSTOP.M/SJOKOL.350G 45,9 43,6 BERTHAS DOBLE SJOKOFLARN 360G 47,9 45,5 BERTHAS KOKOSBOLLER 8PK 47,9 45,5 BERTHAS JULEBLANDING 320G 49,9 44,9 BERTHAS SMULTRINGER 650G 57,9 55 TOMTEGLØGG KRYDDER 1L FL 69,9 66,4 BERTHAS KRUMKAKER 260G 69,9 64,9 FREIA TWIST 330G 69,9 62,9 FJL RISGRØT M/SMØR 472G 28,1 26,7 BERTHAS 7 SLAG JULEKAKER 600G 199 179 BERTHAS KAKEBUNN 3-DELT 370G 30,4 28,9 COOP SIRUPSNIPPER 150G 22,4 21,3 XTRA SMÅKAKER BLANDET 400G 36,7 34,9 LERUM JULEGLØGG 0.7L 44,9 42,7 BERTHAS PEPPERKAKEDEIG 1000G 42,9 40,8 BERTHAS KOKOSTOPPER 360G 36,9 35,1 BERTHAS BERTIL PEPPERKAK.325G 34,9 33,2 BERTHAS HAVREFLARN 300G 34,9 33,2 BERTHAS PEPPERKAKEHUS 380G 34,9 33,2 BERTHAS PEPPERKAKEFIGURER 375G 32,9 31,3 FJL RØMMEGRØT 350G 28,8 27,4 BERTHAS PEPPERNØTTER 130G 28,9 27,5 COOP BAYONNESKINKE KOKT 750G 123,7 119

LOKKEGRIS: Dagligvarekjedene forsøker å lokke kundene med tilbud på for eksempel ribbe, sier Ivar Pettersen. Foto: Per Haugen / TV 2

Gunstig for dagligvarekjedene

TV 2 har vært i kontakt med Rema 100 og Norgesgruppen. De vil ikke gå ut med opplysninger om fremtidige priser i henhold til konkurranseloven.

– Dette er en type markedsføring og gir god PR-effekt. Pristestene, for eksempel, er veldig viktige for kjedene, sier Ivar Fredrik Pettersen i Alo Analyse.

Dagligvareeksperten sier det er gunstig for dagligvarekjedene å spre julehandelen ut over en lengre periode.

STUDERER PRISENE: Ivar Pettersen i Alo Analyse tror vi vil se en mer moderat prisøkning i november. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Pettersen deler varene inn i to kategorier: lokkevarer og varer med mindre prissensitivitet.



– Fordelingen har endret seg noe over tid. For eksempel var kalkun litt spesielt i norske hjem, og lite aktuell som lokkevare for noen år siden. Så ble kalkun dagligdags, og ble gjenstand for priskonkurranse. Bildet kan endre seg fra år til år.



Han legger til:

– Lokkevarene før jul er typisk ribbe, som er veldig viktig for nordmenn. Samt pinnekjøtt, lutefisk, tilbehør til julemat og julebakst, mineralvann og øl.



Tror de vil legge seg på likt nivå

Han tror de tre store lavpriskjedene – Kiwi, Rema 1000 og Coop – vil legge seg ned på et likt gjennomsnittlig prisnivå i tiden før jul.

– Totalt sett vil kjedene være opptatt av å ha samme konkurransedyktighet. Alle de tre er veldig opptatt av å markere seg som lavpriskjeder, sier Pettersen.

Spar og Meny har en annen profil. De vil typisk vektlegge bredden i utvalget, men også disse bruker lokkevarer, forklarer han.

JULEVARER: Extra sier de opplever kraftig økning av omsetning før jul. Foto: Jonas Been Henriksen/TV 2

Priskrigen vil gi forskjellige kutt på ulike varer, og et mer kaotisk prisbilde, mener Pettersen.

– Da blir det uoversiktlig og forbrukerne må sette seg mer inn i prisene hos de ulike kjedene.



Han tror kjedene vil kunne tjene godt på priskuttet.

– Det er ikke utenkelig at de klarer seg veldig godt i desember. De vil trolig ta igjen prisnedgangen med økt omsetning.

Tror på lavere prisvekst

Pettersen spår en nedgang i prisveksten i julemåneden.

– Det er ikke uvanlig at prisveksten går ned i desember. Jeg tror ikke det er grunn til å mistenke at kjedene setter opp prisen på andre varer for å kompensere.

Når tallene for matprisene i november kommer, tror Pettersen vi vil se enn mer moderat prisøkning sammenlignet med oktober.

Konsumprisindeksen, som viser helhetlig prisutvikling på forbrukervarer, har økt med fire prosent frem til oktober. Matvareprisene steg med 0,7 prosent, ifølge SSB.

– Tallene for november vil ha vesentlig betydning for forbrukerne. Det er et veldig spennende prisbilde vi får fremover.