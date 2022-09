Exit-hus solgt med milliontap

Den nye eigaren jobbar sjølv i finansverda, men understrekar at likskapane med Exit-eigarane stoppar der.

KJENT HUS: Hvis du har sett NRK-serien Exit, kjenner du sannsynligvis igjen denne villaen. Foto: Arne Schram / Invisio AS

Villa Bergstuen på Svartskog er for mange blitt kjent gjennom tv-serien Exit.

Huset var heimen til karakteren Willam Bergsvik, som blir spelt av Pål Sverre Hagen.

Det kjente huset har vore ute til sals ikkje mindre enn to gongar på under to år.

Prisnedgang

Bustaden var lagt ut i 2021 med ein prisantydning på 24 millionar. I august i fjor blei huset seld for 22,2 millionar kroner.

NY EIGAR: Stein Kuvaas er investor, og kjem frå Langhus. No eig han Villa Bergstuen på Svartskog. Foto: Privat

I april blei huset lagt ut for sal igjen, og i august flytta dei nye eigarane inn.

– Det er eit fantastisk hus, med ein fantastisk planløysing og fantastisk beliggenhet, seier den nye eigaren, Stein Kuvaas, som nyleg flytta inn saman med sambuaren sin.

Han er godt nøgd med kjøpet, og kjøpssummen på 20 millionar kroner.

Saka blei først omtalt av Østlandets Blad.

«Exit-huset»

Stein Kuvaas seier den populære TV-serien ikkje hadde noko innverknad på at dei ville kjøpe huset, men ler litt når han fortel at han sjølv jobbar i finansverda.

– Sånn sett passar det jo bra, seier han, men understrekar samstundes at likskapane med eigarane i serien stoppar der.

– Eg tenkte spørsmålet ville kome, og at folk vil fleipe med det. Sånn er det no berre.

Han merkar det er stor interesse rundt huset.

– Folk går forbi og du høyrer dei prate om at der er huset frå Exit. Alle som ser huset veit jo kva hus det er, seier Kuvaas.

UTSIKT: Fleire deler av huset har vore vist fram i Exit-serien. Her er plattingen med utsikt, som mange sjåarar vil kjenne igjen. Foto: Arne Schram / Invisio AS

Kjem ein sesong tre

– Aktuelt å låne det ut til Exit-produksjonen om det blir ein sesong 4?

– Det får me eventuelt ta ein vurdering på då, seier eigaren og legg til:

– Det er eit hus som er godt eigna for innspeling. Det er store flater og lett å filme, og eit veldig spesielt interiør.

Difor lågare salspris

Det har ikkje lyktes TV 2 å få ein kommentar frå meglar Stian Pøhner i Nordvik Frogner, men til Østlandets Blad seier han at den førre eigaren lev godt med salet.

Ifølgje meglaren er det fleire årsaker til at huset vart seld med tap.

– Ved første salet var markedet meir potent. Koronasituasjonen gjorde at folk hadde veldig fokus på heimane sine. I tillegg er ein prisgitt dei som har eit ønskje om å bu i området når ein legg ut ein bustad i denne prisklassa. Og i dette høvet er det same bustad som omsette på under eitt år i ein mindre potent marknad, seier Pøhner til avisa.

Til TV 2 seier den nye eigaren Kuvaas at det kanskje vert litt oppussing av bustaden.

– Det blir nok nokre småting som blir tilpassa, men det er ikkje snakk om større ting. Me får sjå kva me synest når me har kome skikkeleg på plass.

