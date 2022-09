Evakuerer boliger etter jordskred - fare for at veg kan rase ut

Ved 23-tiden lørdag kveld gikk det et jordskred i Sunndal på Nordmøre i Møre og Romsdal.

Politiet opplyser at ingen er tatt av jordskredet.

– Vi evakuerer de nærliggende boligene til Løykja barneskole, opplyser politiet til TV 2 natt til søndag.

Politiet opplyser at totalt 13 personer fra fem adresser er evakuert.

Jordskredet er anslått å ha vært 12-13 meter bredt og 3-4 meter høyt og gikk tett på bebyggelse.

– Vi har ikke oversikt over situasjonen. Hus vil bli evakuert, sier brannmester Lars Grødal til Aura Avis i natt.

Foto: Gjermund Svinsås

Store nedbørsmengder skapte lørdag store problemer i Sunndal og er trolig årsaken til skredet. Brannmannskaper jobbet gjennom natten på spreng med å pumpe ut vann fra flere kjellere da raset gikk.

Kommunen har søndag hatt krisemøter etter det voldsomme været.

Geotekniker Christian Havnegjerdet ankom Grøa i Sunndal søndag ettermiddag. Foto: Ingunn Karijord

I 13-tiden søndag kom geologer til Sunndal for å starte undersøkelser av området.

Vegtrafikksentralen melder at de store vannmengdene i elven gjør at det er fare for at fylkesveg 6138 mellom Leangen og Leangsøya skal rase ut.