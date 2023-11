Evakuerer arrangement etter konfrontasjon med politiet

Politiet ber publikum trekke seg unna etter at det har oppstått en konfrontasjon i forbindelse med et eritreisk arrangement i Kristiansand.

Eritreisk forenings arrangement i Kristiansand denne helgen ble flyttet til Randesund bydelshus, på grunn av faren for at det skulle oppstå bråk.

Politiet var på plass med store ressurser i god tid, men det endte likevel med at arrangementet måtte avbrytes.

– Arrangementet i regi av eritreisk forening i Randesund bydelshus evakueres, skriver Agder politidistrikt på X/Twitter.



Politiet jobber med å få oversikt og kontroll over situasjonen.



– Politiet har opplysninger om at det har vært mellom 50 og 100 deltakere på arrangementet. Etter dialog med arrangøren, har politiet valgt å evakuere, med bakgrunn i faren for liv og helse, sier stabssjef Vidar Arnesen til TV 2.

Hevet beredskap

Tidligere lørdag opplyste politiet at de besluttet å heve beredskapen i forbindelse med arrangementet.

– Politiet var kjent med at dette kunne oppstå og har vært raskt til stede med betydelige ressurser for å håndtere situasjonen. Politiets primæroppgave er at arrangementet ikke forårsaker fare for liv, helse og sikkerhet for publikum og involverte, skrev Agder politidistrikt i en pressemelding tidligere lørdag.

Til TV 2 sier Arnesen at situasjonen er krevende, og at de jobber med å få seg oversikt over situasjonen.

– Politiet får bistand fra nasjonale bistandsressurser og politi fra nabodistrikter, og tar situasjonen på største alvor, sier Arnesen.

Beslutningen om å evakuere, ble tatt da demonstrantene på utsiden gikk til konfrontasjon mot politiet for å komme seg inn.

– Det har vært en konfrontasjon med en motpart som ønsker å avslutte arrangementet. En konfrontasjon mellom dem og politiet. Det har ikke vært noen direkte angrep mot politiet, men de har forsøkt å komme seg gjennom sperringene, legger Arnesen til.



Opptøyer i Bergen

Sammen med Kristiansand kommune har politiet forberedt seg for flere scenarioer før arrangementet lørdag. De har iverksatt en rekke forebyggende tiltak i forkant.

– Trygghet for innbyggerne i Agder settes veldig høyt og vi gjør alt vi kan for å ivareta denne. Vi har ingen informasjon som tilsier at konflikten mellom disse to partene vil rettes seg mot utenforstående og publikum, sier Arnesen.

– Vi har nulltoleranse for vold i byen vår, og aksepterer ikke gatekamper og ordensforstyrrelser slik vi har sett fra andre byer.

I september var det opptøyer i Bergen i forbindelse med et eritreisk arrangement i byen.

– I forbindelse med planleggingen, var vi i kontakt med Vest politidistrikt. Vi dro med oss de erfaringene som de gjorde inn i vår planlegging, sier Arnesen til TV 2.

«Afrikas Nord-Korea»

Etter opptøyene i Bergen forklarte professor Kjetil Tronvoll at det er snakk om en konflikt i det eritreiske miljøet, der de som har flyktet har tatt med seg hjemlandets konflikt.

Eritrea er en ettpartistat og et totalitært regime som sammenlignes med Nord-Korea, ifølge Tronvoll.



I Bergen hadde regimekritikere møtt opp for å demonstrere mot det de mener er et regimetro arrangement.

– Eritrea er det land i verden som har mest kontroll over sine borgere. Det foregår en stor grad av flyktningspionasje. Regimet sprer frykt med agentvirksomhet og trusler om represalier mot familiemedlemmer, sa Tronvoll til TV 2 i september.