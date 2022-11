Europa sikrar seg våpen – Noreg lar vente på seg

Køane for ammunisjon og våpen blir lengre og lengre. No etterlyser forsvarsindustrien i Noreg tydelegare svar.

BEREDSKAP: Forsvaret har auka beredskapen som følge av situasjonen i Europa. Samstundes er fleire uroa for at beredskapen til forsvaret ikkje er god nok. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

– Dersom ein situasjon oppstår, har ikkje industrien kapasitet vi raskt kan ta i bruk. Dette har vi påpeikt lenge.

Det seier Torbjørn Svendsgård i Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening.

Og no har situasjonen oppstått.

Det er krig i Europa. Etterspurnaden etter forsvarsmateriell har skote i været, men våpenindustrien er ikkje rigga for storskala krigsproduksjon.

DONASJON: Noreg har donert militært utstyr til Ukraina til ein anslått verdi av 1,6 milliardar kroner. Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Ingen konkrete tiltak

Bestillingane hos våpenindustrien renn inn i eit mykje høgare tempo enn det dei klarar å levere.

No etterlyser forsvarsindustrien klarare beskjed om kva rolle våpenindustrien skal ta.

– Forsvaret og styresmaktene må ha konkrete krav til kva dei forventar at industrien skal levere, seier Svendsgård, og understrekar at dei ikkje har sett slike krav enno.

– Det er eigentleg det vi ventar på for å kunne gjere dei tiltaka som trengs for at vi skal kunne bidra best mogleg til å styrke den nasjonale forsvarsevna, seier Svendsgård.

Torbjørn Svendsgård er administrerande direktør i FSI, Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Kan hamne langt bak i køen

Etterspurnaden fører både til lange leveringstider og høgare prisar. Land som ventar med å legge inn bestillingar, kan risikere å hamne langt bak i køen.

Likevel ser det ut til at Noreg lar vente på seg.

– Så langt har det ikkje kome nokre konkrete tiltak som me har sett som materialiserer seg i førespurnadar, kontraktar og anna som konkret bidreg til å få opp tempo i leveransane, seier Svendsgård i FSI.

DONASJONAR: Noreg er eitt av mange land som donerer forsvarsmateriell til Ukraina. Foto: Pål Martin Rossing / TV 2

– Er Norge litt avventande?

– Vi ser at andre nasjonar er i ferd med å auke tempo og anskaffingar veldig raskt. Det betyr at produksjonslinjene blir fylt opp. Jo lenger ein ventar med å plassere ordre, desto lenger vil det ta før ein vil få leveransar.

– Må ruste opp

Forskar ved Sjøkrigsskulen, Ståle Ulriksen, meiner det er på høg tid at styresmaktene for alvor byrjar å bygge opp igjen beredskapen og beredskapslagera.

– Russarane snakkar som at dei er i krig med Nato. Det må me ta høgde for, og betyr at me er nøydd til å ruste opp, seier Ulriksen.

STYRKE FORSVARET: Ståle Ulriksen er forskar ved Sjøkrigsskulen. Han meiner det hastar å ruste opp forsvaret. Foto: Kåre Breivik / TV 2

Han meiner Noreg allereie er seint ute. Beredskapslagera er for små, avgjerdsprosessane tar for lang tid og bestillingane kjem for seint, meiner Ulriksen.

– Det er mykje vi veit at vi treng som vi kan bestille med ein gong. Vi må i alle fall fylle opp igjen lagera av det som er donert til Ukraina.

– Viss det brenn på dass, så må vi faktisk bruke brannslokkingsapparat.

Må hjelpe industrien

Noreg har donert forsvarsutstyr frå eigne lager til ein anslått verdi av 1,6 milliardar kroner.

Forsvarssjefen sjølv har uttalt at han er uroa for beredskapslagera, og at han fryktar det kan bli utfordrande å reanskaffe mellom anna ammunisjon.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) har tidlegare uttalt til TV 2 at det er viktig å kjøpe inn meir utstyr, for ikkje å tømme eigne lager.

Dette har Noreg gitt til Ukraina Noreg har donert forsvarsmateriell til ein verdi av 1,6 milliardar kroner frå forsvarets lager. Dette inkluderer: 4000 panservernvåpen av typen M72

1500 skuddsikre vestar, 5000 hjelmar, 15.000 feltrasjonar, 1000 vernemasker med filter, 2000 soveposer, 10.000 liggeunderlag og noko klede

Luftvernsystem

23 artilleriskyts av typen M109 med utstur og reservedeler, samt artilleriammunisjon

Langtrekkande rakettartilleri - i samarbeid med Storpritannia.

14 pansra patruljekøyretøy

Om lag 160 Hellfire-missil og tilhøyrande utskytnings- og ildledningsitstyr.



Nattoptikk.



Kjøper artilleriskyts saman med Danmark og Tyskland, og donerer til Ukraina. Kjelde: Regjeringen.no

Ulriksen meiner styresmaktene må kome på bana og sørge for at industrien faktisk er i stand til å levere det som trengs.

– Regjeringa må hjelpe industrien med å utvide kapasiteten. Staten må stille garantiar slik at industrien får bygge fleire produksjonslokaler og tilsette fleire folk, for no er ordrebøkene fulle.

BEVISST: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) seier han er klar over utfordringane med leveringstid i industrien. Foto: Ingrid Wollberg / TV 2

Har sendt bestillingar

Forsvarsministeren seier han er klar over at den høge etterspurnaden går hardt utover produksjonskapasiteten til industrien.

– Nettopp difor blir det investert tungt i forsvarsindustrien for å auke produksjonen, seier Gram.

Han forsikrar om at regjeringa har tatt ein rekke grep for å sørge for at Noreg får forsyningane som trengs, mellom anna ved å styrke budsjett og framskunde bestillingar.

– Men industrien seier dei manglar konkrete bestillingar og krav frå dykk, kva er det du ventar på?

– Industrien har fått konkrete bestillingar frå Noreg og vil få fleire framover, seier Gram, utan å utdjupe.