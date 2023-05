Euroen er på 12 kroner – kommer med klare råd til ferieklare nordmenn

Tirsdag har euroen bikket 12 kroner. Det er dårlig nytt for meg og deg som skal på ferie i sommer.

Det nærmer seg sommer, og etter en kald og guffen vårsesong skal mange nordmenn snart rette nesen mot Syden.



Det vil lommeboken kjenne ekstra godt på i år, advarer spare- og forbrukerøkonom i Storebrand, Cecilie Tvetenstrand.

– I år blir ferien dyr. Planlegg sommeren ut ifra at du får mindre for pengene dine i år enn det du gjorde i fjor - mye mindre!

Skal du til land som bruker euro, vil du kjenne det ekstra godt. Den europeiske valutaen har nemlig passert 12 kroner tirsdag.

Det er svært dårlig nytt for meg og deg.

Milepæl

Tirsdag formiddag lå prisen for en euro på 11,9 kroner. Rundt klokken 16.30 har den passert 12, skriver E24. I timene etter, hopper valutaen mellom 11,9 og 12.

Dane Cekov er valutastrateg i Nordea. Da TV 2 snakket med han klokken 16 tirsdag, spådde han at hoppet ville skje når som helst.

DYR PENG: Kronen er svak. Nå er euroen på hele 12 kroner. Foto: Leonhard Foeger / Reuters

– Onsdag klokken ti vil Norges Bank annonsere hvor mye kroner de skal selge i juni. Vi tror de vil nedjustere dette fra 1,4 til 1,2 milliarder. Det er ikke usannsynlig at markedet vil reagere negativt på dette, sier Cekov til TV 2.

Cekov tror at dette vil føre euroen over 12 igjen. Hvorfor den økte allerede tirsdag, er vanskelig å forklare.

– Det virker veldig kronedrevet, og det virker som at det har vært dårlig likviditet, som betyr at små handler kan gi store utslag, sier Cekov til TV 2.

Ikke gjør dette

Spare- og forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand kommer med klare råd til deg som skal reise utenlands i sommer.

Nå som euroen er så dyr, advarer hun mot flere feller.

SJOKKSOMMER: Forbrukerøkonomen spår at mange nordmenn vil få seg et pengesjokk i sommer. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Det som blir viktig for meg og deg er å planlegge ferien best mulig, slik at du kan kose deg uten på få vondt i magen når du kommer hjem igjen.

Forbrukerøkonomen oppfordrer nordmenn til å undersøke billigere aktiviteter og attraksjoner når du først skal på en dyr utenlandsferie. Hun oppfordrer oss for eksempel til å snakke med de lokale som bor på destinasjonen en skal til for å få gode tips.

Det kan også være lurt å trikse litt på mattestykket når du står i kassen.

– Når du skal regne om kronene dine til euro, kan det være lurt å late som at valutakursen er på 13 kroner. Da får du heller en positiv opplevelse når du kommer hjem.

Mange glemmer at det å ta ut penger i minibanken og å sveipe kortet i butikken faktisk koster deg noen ekstra kroner.

Hun er derfor tydelig på hva vi nordmenn ikke bør gjøre i sommer.

KNALLDYRT: I år blir ferien dyr, hvert fall hvis du skal bruke euro. Foto: Chandan Khanna / AFP

– Betal alltid i utenlandsk valuta. Hvis du betaler i norsk valuta betaler du et høyere vekslingspåslag. Betal også alltid med kort, og gjerne kredittkort – bare husk å overføre penger til det med en gang. Vekslingsgebyret er ofte høyere i minibanken.

Hun mener det er en myte at man sparer på å betale med kontanter i utlandet.

Vær varsom med pengene i sommer, advarer forbrukerøkonomen til slutt. At euroen nå er på 12, kan føre til flere uheldige ringvirkninger.

– Dette er ikke noen god nyhet for boliglånsrenten vår!