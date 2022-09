EU-presidenten: – Vil ha makspris på rundt 2 kr kWh

Fredag møtes EUs energiministere til krisemøte om høye strømpriser og tilgangen på energi. Ifølge lekkasjer nå i formiddagstimene kommer EU-kommisjonen til å foreslå en makspris på 200 euro per megawattime — det blir cirka 2 kroner per kilowattime, I tillegg meldes det på Twitter om et mål om kutt i etterspørselen på 10 prosent, pluss et ytterligere mål om kutt i strømforbruket på 5 prosent i de timene hvor forbruket er høyest. EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen skal offentliggjøre forslagene fra Kommisjonen på et pressetreff kl 12.30 i dag. Dette er et forslag som ministerne skal behandle på fredagens møte.