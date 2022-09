EU-presidenten: – Vi foreslår et pristak på russisk gass

BRUSSEL/OSLO (TV 2): EU-kommisjonen går inn for et pristak på russisk gass. Russland truer med full stans i leveransene som svar.

I tillegg vil EU-kommisjonen inndra noe av superprofitten som mange kraftselskaper nå opplever på grunn av skyhøye strømpriser.

Pengene skal kanaliseres tilbake til vanlige folk og bedrifter.

– Jeg er sikker på at vi med samhold og solidaritet kan vi komme gjennom dette, sa EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen til pressen onsdag.

Hun mener Russland bruker gass som et våpen. Det er dette EU nå vil svare på:

– Vi vil foreslå et pristak på russisk gass. Målet her er veldig klart: Vi må kutte Russlands inntekter, som Putin bruker på den grufulle krigen mot Ukraina.

De nye forslagene skal diskuteres videre på et krisemøte mellom EUs energiministre fredag.

Vil ta superprofitten

For å få kontroll over de galopperende strømregningene vil kommisjonen også foreslå et tak på hvor mye kraftselskapene kan tjene på strømmen.

Ifølge lekkede dokumenter planlegger EU-kommisjonen å sette pristaket til om lag 2 kroner per kilowattime.

Det EU-kommisjonen legger opp til, er ikke en makspris for vanlige forbrukere. Strømmen fortsatt skal selges til markedspris. I stedet skal det settes et tak på kraftselskapenes profitt. Dette pristaket skal gjelde for kraft som er billigere å produsere enn gasskraft, og som har lave utslipp. Superprofitten som inndras, skal så kanaliseres tilbake til husholdninger og bedrifter.

Bakteppet er at strømprisene nå defineres av gassprisene. Det betyr at strøm fra andre kilder – som vannkraft – selges til langt høyere pris enn produksjonskostnaden.

– Tida er inne for at forbrukerne får nyte godt av de lave kostnadene ved lavutslippskilder, sa von der Leyen.

Olje- og gasselskaper må bidra

EU-kommisjonens president roste samtidig Norge for hjelpen i den vanskelige situasjonen.

– I dag leverer Norge mer gass til Europa enn Russland, påpekte hun.

Men også olje- og gasselskapene må bidra økonomisk i den energikrisen Europa nå opplever, ifølge von der Leyen.

– Olje- og gasselskaper har også tjent massive summer. Vi vil derfor foreslå et solidaritetsbidrag for fossilselskaper, for alle energikilder må bidra i denne krisen.

Pengene som hentes fra olje- og gasselskapene bør ifølge von der Leyen brukes til å støtte sårbare husholdninger og støtte utbygging av fornybar energi på hjemmebane.

Kommisjonen vil også innføre obligatoriske krav til strømsparing på de tidene av døgnet hvor forbruket er størst.

NY KRISEPLAN: EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen, her sammen med EUs klimasjef Frans Timmermans. Foto: Christophe Licoppe

Putin: – Idiotisk

I en tale i Vladivostok tidligere onsdag raljerte Russlands president Vladimir Putin med forslaget om et pristak på russisk gass. Dette vil ifølge ham være «idiotisk».

– Etterspørselen er så høy på de globale markedene at vi ikke vil ha noe problem med å få solgt den, sa Putin.

NONSENS: Russlands president Vladimir Putin latterliggjør EU-forslagene om et pristak på gass som importeres fra Russland. Foto: Ramil Sitdikov / AP / NTB

Hvis EU prøver seg, kan Russland svare ved å bryte kontraktene og stoppe forsyningene av gass, olje, diesel og kull fullstendig, advarte han.

– Et forsøk på å begrense prisene gjennom administrative tiltak er bare vås, det er fullstendig nonsens.

Presidentens uttalelser er gjengitt av en rekke internasjonale nyhetsbyråer, deriblant Associated Press.

Støre er åpen

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har for sin del bestemt seg for å holde alle muligheter åpne.

I et intervju med storavisa Financial Times onsdag sier Støre at Norge ikke vil «stenge døra» for diskusjoner om et pristak på gass.

Statsministeren har i ettertid forsøkt å nyansere utspillet.

AVVENTER: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) vil se detaljene i EUs forslag før han lukker noen dører. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– EU diskuterer nå flere ulike løsninger på en svært vanskelig energisituasjon, som følge av Russlands invasjon i Ukraina. Dette arbeidet pågår nå, og det konkrete innholdet i forslagene er ikke kjent ennå. Derfor har jeg sagt at vi på nåværende tidspunkt ikke kan lukke døren for noen av de løsningene EU drøfter, før vi ser helheten, og det konkrete innholdet i forslagene, utdyper Støre overfor TV 2.

Han understreker likevel at ansvaret for inngåelse av fremtidige gassavtaler ligger hos de store energiselskapene:

– Det er de som har ansvaret for salget av gass.