EU: «Kraken» kan ta over i Europa om en måned

SMITTER: En undervariant av omikron, XBB.1.5, er mer smittsom fordi den knytter seg lettere til cellene våre. Den blir dominant i Norge og resten av Europa de neste månedene, ifølge EUs smittevernbyrå. Her er et mikroskopisk bilde av viruset SARS-CoV-2. Foto: Amerikanske myndigheter / AFP / NTB

Koronavarianten som har spredt seg raskt i USA på kort tid, har blitt døpt til «Kraken».

XBB.1.5, som varianten egentlig heter, er den varianten som flest blir smittet med i USA nå, ifølge myndighetene.

Trolig vil den dominere i Norge og resten av Europa om kort tid.

Det sier EUs smittevernbyrå ECDC i en pressemelding.

– Ifølge våre modeller kan XBB.1.5 bli dominant i EU/EØS i løpet av en til to måneder, gitt dagens lave antall meldte tilfeller og virusets estimerte smitteevne.

«Kraken», et navn som for øvrig Folkehelseinstituttet har tatt avstand fra, er veldig smittsom og omgår immunforsvaret i større grad enn tidligere varianter.

Det er foreløpig usikkert om varianten gir mer alvorlig sykdom.

PROBLEM: Assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad, sier problemet med den nye varianten, er dens smittsomhet. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

Dette er problemet nå

Assisterende helsedirektør Espen R. Nakstad sier til TV 2 at XBB.1.5 etter hvert vil dominere i Norge også, dersom varianten er mer smittsom enn andre varianter som sirkulerer her.

Foreløpig er det bare registrert tre tilfeller av «Kraken» i Norge, ifølge Folkehelseinstituttet.

Det er mange ulike varianter som sirkulerer i ulike land. Om den vil dominere i Europa samtidig, er derfor usikkert, sier Nakstad.

Den assisterende helsedirektøren sier at det foreløpig ikke ser ut til at de nye omikronvariantene gir mer alvorlig sykdom. Men han sier at dersom mange blir smittet samtidig, vil også flere bli innlagt på sykehus.

– Derfor er problemet med mye smittsomme virusvarianter, først og fremst at de kan skape nye, store smittebølger, ikke at viruset i seg selv er farlig, sier Nakstad.

– Nye, store smittebølger skaper mange syke personer, høyt sykefravær og flere mutasjoner. Det er utfordrende så lenge dette skjer, og vi vet ikke når befolkningsimmuniteten i verden er god nok til å dempe smittepresset mer effektivt over tid, sier Nakstad videre.

«Kraken» er en undervariant av omikron som har utviklet seg fra varianten «XBB», som ble påvist i Europa tidlig i høst og i Norge i midten av desember.

BESKYTTET: FHI har tidligere uttalt at nordmenn er godt beskyttet, etter å ha fått to-fire doser og hatt koronaviruset. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

Nye bølger

Ifølge FHIs ukesrapport publisert torsdag denne uken, er vi trolig over toppen av covid-19-bølgen, men de advarer om at en ny bølge kan komme senere i vinter.

Det er uvisst når og hva slags virus som vil dominere i den nye bølgen som FHI varsler om.

– Generelt kan vi si at nye varianter skaper nye bølger i ulike land på ulike tidspunkt. Kanskje er fire bølger per år noe vi må forvente slik situasjonen er nå, men det dreier seg da mindre bølger enn tidligere i pandemien, sier Nakstad.

Han sier at vi må innstille oss på gjentatte bølger.

– Det er foreløpig ikke tegn til en ny virusvariantbølge i Norge, men erfaringene fra 2022 viser at vi må innstille oss på gjentatte bølger med litt ulike virusvarianter, sier den assisterende helsedirektøren.

– Vil forlenge pandemien

Selv om Norge og de fleste andre land i verden har fjernet koronarestriksjoner, er det per definisjon fortsatt en pandemi i verden.

Nakstad sier at for at pandemien skal være over, må vi komme i en situasjon der koronaviruset hovedsakelig spres i influensasesongen og ellers er borte fra Norge. Først da vil koronaviruset være et sesongvirus og ikke et pandemivirus, forklarer han.

– Vi håper at vi kommer dit i 2023 eller 2024, men pandemien har gitt oss mange overraskelser før, og det er vanskelig å spå når smittepresset demper seg globalt, sier Nakstad.

– Det kommer blant annet an på utviklingen i Kina de neste månedene, der 1,4 milliarder mennesker trolig vil komme i kontakt med viruset det neste halvåret, fortsetter han.

Nakstad sier at utviklingen i Kina trolig vil forlenge pandemien noe.

– Men det er ikke sikkert at vi får nye virusvarianter som skaper problemer bare av den grunn, tvert imot er det smittepresset i verden for øvrig som skaper de fleste nye virusvariantene som omgår immunitet, sier han.

MYE SMITTE: Kina har lettet på koronarestriksjonene. Trolig vil hele landets befolkning bli smittet det neste halvåret. Her fra et laboratorium i Kina. Foto: STR / AFP / NTB

Professor: Vaksine hjelper

Verdens helseorganisasjon (WHO) har uttalt deres største bekymring om «Kraken», er dens smittsomhet: Jo mer viruset sirkulerer, jo flere muligheter vil den ha til å forandre seg.

Ifølge organisasjonen er XBB.1.5 den mest smittsomme virusvarianten man har sett så langt i pandemien.

Professor Matti Sällberg ved Karolinska institutt sier til Expressen at varianten har tilpasset seg mennesket veldig bra og har god evne til å spre seg.

– Dessuten har den en del mutasjoner som gjør at den kan unngå immunforsvaret vårt, noe som gjør at man kan bli syk, selv om man er vaksinert. Er man vaksinert, skal man ikke bli veldig syk, sier Sällberg.

Han råder folk til å vaksinere seg og ta antallet doser som er anbefalt av myndighetene.