EU-ekspert med bredside mot regjeringen: – Baklengs inn i fuglekassa

Under brexitforhandlingene mellom EU og Storbritannia var Georg Riekeles en av de mest betrodde rådgiverne til EUs forhandlingssjef Michel Barnier.

I dag er han assisterende direktør i den Brussel-baserte tankesmia European Policy Centre (EPC).

Det var i kraft av denne bakgrunnen at Riekeles i dag deltok på NHOs årskonferanse, som samler hundrevis av næringslivstopper, politikere og pressefolk i Oslo Spektrum.

Og fra scenen tok Riekeles et kraftig oppgjør med norske havvindambisjoner.

– Hvis jeg skal sitere Solan Gundersen, så tror jeg det er viktig at vi ikke går baklengs inn i fuglekassa. Framtida løper fra oss, sier han til TV 2.

– På regjeringens hjemmeside står det at havvind er Norges neste eksporteventyr. Men realiteten per i dag er ganske annerledes.

Oljesmurt latskap?

Riekeles viser til hvordan Belgia, Nederland, Tyskland, Danmark og EU-kommisjonen i fjor møttes i Esbjerg i Danmark for å legge en felles strategi for havvind de kommende årene.

Der var Norge ikke med.

– Norge satt ikke rundt bordet. Og den strategien går ut på å tidoble havvinden i Nordsjøen, påpeker Riekeles.

Han mener de norske ambisjonene er altfor små.

PÅ SCENEN: Georg Riekeles, assisterende direktør i European Policy Centre, under NHOs årskonferanse i Oslo Spektrum. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Mens Norge har et mål om å produsere 30 gigawatt havvind innen 2040, så har Storbritannia et mål om å produsere 50 gigawatt havvind innen 2030. Altså på under halve tida. Danmark holder på å bygge kunstige øyer for å få opp ambisjonsnivået. Lille Belgia, med 60 kilometer kyst, har en ambisjon om 8 gigawatt på sju år. Så for meg virker det klart at Norge dessverre ikke har en nasjonal strategi, sier Riekeles til TV 2.

Han tror olja er en av hovedgrunnene.

– Vi har levd godt med det. Og da blir man kanskje... jeg vet ikke om man skal si lat. Men man blir preget av det.

Riekeles spådom er at framtidas energistormakt i Nordsjøen blir Danmark. Ikke Norge.

Vedum vil ha strømmen inn til Norge

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) var på plass i salen da Riekeles snakket til forsamlingen.

Han er uenig i karakteristikken.

– Vi har en veldig klar havvindstrategi i Norge, og det er full framdrift på det. Det er vår nasjonale strategi, sier Vedum.

PÅ PLASS: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) satt i salen under NHOs årskonferanse i Oslo Spektrum torsdag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Han viser til at det har vært stor diskusjon om hvilken kabelløsning Norge skal velge når de første havvindfeltene i Nordsjøen skal bygges ut. For de første utbyggingene har regjeringen gått inn for strømkabler som går inn til fastlandet i Norge. Det er viktig for å få strømprisen ned, mener Vedum.

– Her er det ulike syn. Men vi mener det er riktig å bruke den første store havvindutbyggingen til å bedre kraftbalansen i Norge.