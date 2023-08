Etterlyser «Musa»: 10.000 i premie om du finner denne

– Hvis vi først skal ha ei finnerlønn, må det være såpass at det monner. Hvis ikke vil ikke folk bry seg, sier Fride Vullum-Bruer.



Finner du kosebamsen, kan du tjene 10.000 kroner ved å hjelpe den hjem. Finnerlønnen er 100 prosent seriøs, forsikrer hun:

– Det ville vært en lettelse for oss alle. Da får vi sove på natta igjen. Dette er en sånn type bamse som når man mister den, så får man vondt helt inn i hjerterota, sier Vullum-Bruer til TV 2.

– Har levd sitt eget liv

Den savnede har i nesten 14 år vært kjent under navnet «Musa». Den har fulgt Vullum-Bruers datter gjennom tykt og tynt fra hun fikk den i julegave da hun kun var et halvt år gammel selv.

– Denne bamsen er så viktig for oss alle i familien. Det er nesten som å miste et kjæledyr. Vi har så mange historier rundt den. Den har levd litt sitt eget liv, forteller hun. Har hatt det mye morsomt med den. Har vært en trygghet for datteren vår.



Men søndag 30. juni var det brått slutt på eventyrene de hadde sammen. «Musa» var med på Dovrebanen fra Trondheim til Oslo, men ble aldri med av toget igjen.

– Datteren vår skulle reise alene for første gang. Hun fikk det travelt da hun skulle av, og kosedyret ble sannsynligvis igjen på toget, sier Vullum-Bruer.

De mener den kan ha falt under setet, eller noe lignende, men at den mest sannsynlig har blitt igjen på toget i Oslo.

STOR AFFEKSJONSVERDI: «Musa» har vært med på flere toppturer, og en rekke andre reiser. Foto: Privat

– Vi har meldt inn til til det som finnes av hittegods hver eneste dag, i både Trondheim og Oslo. Vi har prøvd det meste nå, og den har ikke dukket opp, sier moren.

Familien har fortsatt et lite håp om at den kan dukke opp på et hittegodskontor når ferieavviklingen er over, men de innser at det kan være tapt.

– Det håpet forsvinner litt hver dag.

– Bereist bamse

«Musa», som forestiller ei grå mus, har sett flere steder enn de fleste smågnagere.

– Den har vært med på alt. Reiser og toppturer på fjellet. Ferieturer til Karabien, Tenerife og Italia. Den var med da vi bodde et år i Nederland. Det er en bereist bamse, sier mamma Vullum-Bruer.

– Vi voksne var nok like lei oss vi voksne som hun var da bamsen var borte, sier hun, og legger spøkefullt til:

– Vi har jo passet på den nesten like godt som vi har passet på henne nå i 14 år.

LOVER FINNERLØNN: Fride Vullum-Bruer håper familiens høyst verdsatte kosedyr kan dukke opp igjen. Foto: Privat

Panikken har slått inn også tidligere, når de har lagt «Musa» igjen hos venner eller innbilt seg at den har blitt liggende igjen på fly.

Fride Vullum-Bruer delte først etterlysningen på Facebook lørdag, og forteller at det allerede er mange som har delt det innlegget. Mange kjenner seg igjen i problematikken med å ha mistet et høyt elsket kosedyr.

– Jeg hadde en sånn en selv, som lever i beste velgående hjemme hos foreldrene mine, forteller hun.