Etterlyser kunnskap om prevensjon: – Det er ikke bare å dytte den inn

Lege Kaveh Rashidi mener bivirkninger og uønskede graviditeter kunne vært unngått med et kompetanseløft om hormonprevensjon.

Hormonprevensjon har vært på markedet i mange år, og finnes i mange varianter. Nå mener imidlertid lege Kaveh Rashidi at det er på tide med et kompetanseløft.

– Helsepersonell må vite hvordan man skal rådgi og administrere dette. For eksempel p-stav – det er ikke bare å dytte den inn, sier legen.

Han tror det er lett for legene å tilby p-piller til alle som trenger prevensjon, uten å utforske hvilket alternativ som passer den enkelte best.

– Vi må klare å kommunisere det som er riktig og fagbasert til kvinner, så de kan ta et riktig valg for seg selv.

Ifølge Rashidi opplever han at kvinner ofte velger prevensjon basert på venninners erfaring. Han mener avgjørelsen i større grad burde vært tatt med tanke på den enkeltes behov.

– Mitt ønske er at man skal kunne gi et individuelt råd til den personen, og finne ut akkurat hva er det som fungerer for deg.

P-STAV: Om en p-stav settes av helsepersonell uten tilstrekkelig kompetanse, kan staven forflytte seg i kroppen. Foto: Erik De Castro / Reuters

– Ikke noe godt system

Leder for kliniske tjenester i Sex og samfunn, Stine Solli, sier det de fleste spør om er hva som er den beste prevensjonen.

– Her er det ikke et klart fasitsvar. Det er forskjellig fra person til person hvordan man reagerer på et prevensjonsmiddel, forteller hun.

MANGLENDE SYSTEM: Avdelingsleder ved Sex og samfunn, Stine Solli, mener det burde vært et bedre system for å lære opp unge om prevensjon. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Solli sier mange har god kunnskap om prevensjon, men at det er de ressurssterke ungdommene som skaffer seg kunnskapen selv. For de som ikke oppsøker slik informasjon selv, kan kunnskapshullene bli store.

– Generelt vet vi at i seksualitetsundervisningen får ungdom for ite kunnskap, og det varierer når det kommer til kvalitet og tid. Det er ikke noe system som sikrer at alle får god opplæring om prevensjon.

Endret psyke og sexlyst

Plagsomme bivirkninger er blant årsakene til at kvinner i større grad bør få personlig tilpasset prevensjon – for ifølge Rashidi er det svært ulikt hva slags bivirkninger ulike personer får.

Han minner om at hormonfrie alternativer, som kondom, fortsatt finnes. Men i praksis blir mange uønsket gravide med denne prevensjonsformen, fordi det teknisk ikke er den enkleste metoden for mange.

Programleder i podcasten Femihelse, Helene Solberg, sier de stadig hører om alvorlige bivirkninger fra hormonprevensjonsmidler.

– Vi får ofte de dramatiske historiene. Endringer i psyken, at de mister sexlysten, at de går opp i vekt og ned i vekt, får kviser og det ene og det andre, forteller hun.

Hun nevner blant annet p-staven som et langtidsvirkende preparat, som kan være vanskelig å fjerne for noen og enkelt for andre.

– Vi skulle ønske det var et system der noen følger deg opp, og du blir innkalt igjen når du har begynt på prevensjon.

Solberg mener jenter bør skrive dagbok når de har begynt på prevensjon, der de kan skrive ned hvordan de føler seg.

– De får ingen oppfølging før de selv går tilbake igjen til legen der de har fått prevensjon. Noen blir tatt på alvor og andre blir det ikke. Det varierer veldig, så det er ingen fasit på det. Det syns jeg det burde vært.

– Kunne spart oss for uønskede graviditeter

Stine Solli i sex og samfunn sier mange forteller at de ikke får god nok oppfølging. Hun mener det er viktig å informere om når man gir ut prevensjon, og at de må ta kontakt om de får sterke bivirkninger.

Heller ikke Rashidi har oppfølgingstimer når han skriver ut prevensjonsmidler, og sier det ikke er lagt opp til den mengde omsorg og støtte for kvinner som begynner på prevensjon.

Det mener han det i større grad burde vært.

– Det kunne spart oss for mye bivirkninger og uønskede graviditeter.