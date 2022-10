Etterlatte reagerer på kutt

Foreldrene til 14 år gamle Amanda Ewald som tok livet sitt, reagerer på at regjeringen foreslår å kutte over 40 millioner kroner til frivillige og ideelle organisasjoner.

Da Einar Ewald leste TV 2 sin sak om Jennie Mayer Borgersen som aldri rakk å fylle 14, men tok livet sitt samme dag som hun endelig skulle få behandling, kjente han igjen deler av historien.

– Jeg har opplevd noe av det samme.

På barneskolen var Amanda innom psykisk helsevern for barn og unge (BUP) etter at hun fortalte om forstyrrende tanker. Noen år senere kontaktet far skolen og skolehelsetjenesten igjen fordi datteren var tynget av tankene sine.

– Vi visste ikke hvor tunge tanker Amanda gikk med.

Han klandrer ingen for det som senere skjedde.

Amanda tok sitt eget liv 16. oktober 2019. Hun ble 14 år gammel.

TRENGTE HJELP: Familien lever med savn og sorg, tre år etter at Amanda tok livet sitt. Foto: Privat

– Fikk ikke hjelpen jeg ba om

Einar sier ingenting kan gi dem datteren tilbake, og familien har ikke bedt Statsforvalteren undersøke om det var svikt i oppfølgingen eller søkt erstatning. Det de håper er at Amandas historie kan vise hvor viktig det er med rask respons når unge sliter.

– Amanda var ei frisk jente som ble syk, og fikk ikke den hjelpen jeg ba om.

UVISSE: Amandas pappa klandrer ingen for ikke å ha visst hvor tunge tanker datteren bar på. Foto: Privat

Direktør for kultur, oppvekst og aktivitet, Silje Hobbel, sier Moss kommune har et stort fokus på barn og unges psykiske helse.

– Dette er en uendelig trist sak for alle berørte. Alle som jobber med barn og unge i Moss kommune, påvirkes sterkt av hendelser som denne.

Foreslår kutt til frivillige organisasjoner

I budsjettforslaget til HOD for statsbudsjettet 2023 står det at de foreslår «40,6 mill. kroner i redusert tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner.» En av organisasjonene som nå frykter konsekvensene av kutt, er foreningen LEVE, som støtter etterlatte etter selvmord – blant annet Amandas foreldre. Datteren døde for tre år siden, 16. oktober 2019.

Føles som avvisning

BERØRT: Alle som jobber med barn og unge blir sterkt påvirket, sier Silje Hobbel. Foto: Moss kommune

Kraftige traumereaksjoner er vanlig, sier generalsekretær Knut Harald Ulland i LEVE. Han beskriver at de som sitter igjen ofte kjenner en total mangel på kontroll.

– Samtidig føles selvmordet ofte som den ultimate avvisning, som flere beskriver det, gjennom at han eller hun «valgte» døden fremfor dem. Det skaper ofte skyld, skam og dyp grubling over spørsmål som aldri vil bli besvart.

Generalsekretæren sier mange etterlatte opplever de kraftige sorg- og traumereaksjonene som overveldende og uhåndterlige. Han er redd for at LEVE vil måtte kutte drastisk i hjelpetilbudet til de som trenger støtte etter å ha mistet en nær i selvmord.

FRYKTER KUTT: Knut Harald Ulland er redd for at budsjettforslaget vil gi dårligere hjelpetilbud. Foto: LEVE

Ulland sier LEVE trenger 10 millioner i offentlig støtte. Han frykter dramatisk reduksjon i tilbudet til etterlatte når Helse- og omsorgsdepartementets forslag til statsbudsjett er 40,6 millioner kroner mindre til frivillige og ideelle organisasjoner.

– Vi må kutte drastisk, sier Ulland til TV 2.

Savner kunnskap og empati

Amandas pappa, Einar Ewald, lurer på hvorfor organisasjoner som hjelper mennesker til å bli friskere, får drastiske kutt;

– Det fremstår for meg som at man mangler kunnskap, empati og økonomisk forståelse.

Han reagerer også på forslaget om at egenandelen for psykolog øker med 3 prosent og for medisiner med 39 prosent.

– Jeg håper inderlig regjeringen kan innrømme at dette ikke skaper verdier, og reduserer kuttene!

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier psykisk helse er en av regjeringens viktigste satsingsområder. Mens Ulland mener prioriteringen er uklar og etterlyser midler til de 62 tiltakene i regjeringens handlingsplan for forebygging av selvmord:

– Det ville gjort det lettere å se om selvmordsforebygging er prioritert eller ikke i 2023. Det er mange viktige tiltak som løftes fram her og som kan bidra til å forebygge selvmord.

ØKT BEHOV: Etter pandemien har flere barn og unge bedt om hjelp. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Kjerkol bekrefter at det ikke er bevilget ytterligere konkrete midler til oppfølging av tiltak i handlingsplanen for forebygging av selvmord på helse- og omsorgsdepartementets budsjett.

Hun trekker heller frem lavterskeltilbudet i forslaget til statsbudsjett: Øremerking av 45 millioner kroner til helsestasjon- og skolehelsetjenesten så flere barn og unge "kan møte en åpen dør hos helsesykepleier eller andre ansatte i skolehelsetjenesten".

Halvparten er innom helsevesenet

Rundt halvparten av de som tar livet sitt har vært i kontakt med helsevesenet samme år som de døde. Ulland har ikke tall på hvor mange som varsler helsetilsynet, pasientombudet eller Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenesten for å undersøke om selvmordet kunne vært forhindret. Etter at Jennie tok livet sitt, konkluderte Norsk pasientskadeerstatning med at selvmordet kunne anses som en pasientskade og mest sannsynlig kunne vært unngått hvis det ikke hadde vært svikt i oppfølgingen så hun måtte vente fire uker på behandling.

– Det er en uendelig trist historie, sier Ulland.

Endret rutiner

Etter selvmordet har Vestre Viken Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling endret rutinene.

Helse- og omsorgsminister Invild Kjerkol (Ap) har fulgt saken om trettenåringen fra Vikersund som måtte vente fire uker på behandling.

– Det gjør inntrykk å lese Jennies historie. Jeg registrerer at dette har ført til bedre rutiner i psykisk helsevern barn og unge i Ringerike.

Etter koronapandemien har flere barn og unge oppsøkt kommunenes psykiske helsetilbud og barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker. Regjeringens forslag er 15 millioner kroner til styrket arbeid med forebygging, tidlig oppdagelse, tidlig intervensjon og behandling av spiseforstyrrelser. Kjerkol mener det vil styrke tilbudet til barn og unge for å sikre at hjelpen er lett tilgjengelig når det er behov for den.

– Vi foreslår 150 millioner kroner til styrking og utvikling av nye tiltak på psykisk helse- og rusfeltet. I tillegg til 150 millioner til sykehusene som skal styrke døgnbehandlingen i psykisk helsevern.

AKUTTHJELP: FrPs Liv Gustavsen sier det haster med døgnplasser for unge som trenger akutt hjelp. Foto: FrP

Foreslår flere døgnplasser

Stortingsrepresentant Liv Gustavsen (FrP) sier ekstra bevilgninger på 300 millioner til rus og psykiatri hjelper lite for unge som trenger akutt hjelp, da kan en uke å vente være for lenge.

– Akuttplassene er redusert med drøyt 40 prosent de siste årene og antall selvmord øker.

Hun viser til at fire av 10 unge har hatt tanker om selvmord det siste året. Fremskrittpartiet forelso i fjor 900 millioner kroner til flere døgnplasser i psykiatrien etter at de ble redusert fra 7745 i 1990 til 3284 i 2020.

Verdensdagen for psykisk helse

TREÅRSDAG: Familien lever med savn og sorg etter at Amanda tok livet sitt. Foto: Privat

I fjor døde 658 mennesker i Norge i selvmord. Rundt 30 av dem var barn og unge. Igjen sitter pårørende med sorg, savn og spørsmål.

For foreldrene til Amanda er det viktigste nå å gi kjærlighet til søsknene som lever videre. De ber alle prioritere barn og unges psykiske helse. Einar har en særlig beskjed til politikerne: "Å være et medmenneske for de svake i samfunnet". Derfor deler han sin historie tre år etter at Amanda døde, samme uke som FNs verdensdag for psykisk helse.

– Kan Amanda hjelpe noen å leve, er det viktig å fortelle.