Etterforskningen: Drepte foreldrene på soverommet

ÅSTEDET: Det var her dobbeltdrapet i Sørfold skjedde natt til første nyttårsdag. Foto: Run Gyllander Eide / TV 2

Tirsdag la politiet frem nye detaljer rundt drapene på Elin Nordheim Bordi (46) og mannen Terje Åsmund Nordhei (46).



De to ble drept natt til første nyttårsdag i Sørfold i Salten-området i Nordland.

Da hadde de feiret nyttår sammen, og gjestene deres hadde forlatt feiringen. Familien hadde så gått og lagt seg. Den siktede og avdøde 19-årigen var den siste som gikk for å legge seg, ifølge etterforskningen.

Drept på soverommet

– Vi ønsker å dele hva etterforskningen har avdekket, sier politiadvokat Kristine Pedersen i Nordland politidistrikt under en pressekonferanse.

Politiet mener at siktede drepte stefaren først. Deretter drepte han moren.

Begge drapene skjedde på soverommet til foreldrene.

Ifølge politiets etterforskning døde både drapsofrene og den siktede 19-åringen av knivskader. Det ble beslaglagt tre kniver på stedet. To av disse knivene ble ifølge politiet brukt under drapene.

STOR SORG: I slutten av januar tok et helt lokalsamfunn farvel med tre innbyggere som døde i Straumen i Sørfold natt til første nyttårsdag. Foto: Run Gyllander Eide / TV 2

Den siktedes 16 år gamle lillesøster, som varslet politiet, våknet ifølge politiet av bråket som skjedde på foreldrenes soverom. Her oppstod det ifølge etterforskningen kamp mellom siktede og moren.

– Hun løp for å se hva som skjedde. Den 16 år gamle søsteren traff på siktede og snakket med ham da hun bestemte seg for å løpe ned og ringe 113. Hun låste seg inne på badet mens hun snakket med 113, sier Pedersen.

– Har gått raskt

Da hadde allerede hennes elleve år gamle søster våknet og gått for å se hva som skjedde. Hun ble såret i knivangrepet, men overlevde. Det er uklart hvordan det går med henne i dag.

– Den 16 år gamle søsteren holdt linjen til AMK helt til politiets patrulje ankom huset, opplyser politiadvokaten.

POLITIADVOKAT: Kristine Pedersen i Nordland politidistrikt. Foto: Rune Gyllander Eide / TV 2

Politiet sier at utrykningstiden deres var innenfor det den skal være i politidistriktet. Den er oppgitt til å være 22 minutter.

– Om det har hatt noe å si, er vanskelig å svare på, sier Pedersen.

– Det har gått raskt, og det er vanskelig å si hvor lang tid det tok før mor døde og han tok sitt eget liv, legger hun til.



– Ikke funnet motiv

Politiet vil fortsette etterforskningen i tiden fremover, opplyser de. Den viktigste delen av etterforskningen vil nå være rettet mot hvorfor drapene skjedde.

Så langt har politiet gått gjennom elektroniske beslag og avhørt flere personer i siktedes omgangskrets, inkludert familie, venner og kolleger.

– Det undersøkelsene som politiet har gjort så langt har ikke funnet noe klart motiv, sier Pedersen.

– Og det er så langt ingen indikasjoner på at dette var planlagt.

– Omsorgsfull

Drapene kom som et stort sjokk for naboer og lokalbefolkningen i Sørfold kommune med i underkant av 2000 innbyggere.



Den drepte Terje Åsmund Nordhei jobbet ved 110-sentralen i Nordland, og det var kollegaer i nødetatene som rykket ut til trippeldrapet i Sørfold natt til første januar.

Avdøde Terje Nordhei var deltids brannkonstabel- og røykdykker i Sørfold. Han var også operatør ved 110-sentralen i Nordland som driftes av Salten Brann IKS.

Han har også jobbet flere år i Sørfold kommune.

GOD KOLLEGA: Terje Nordhei jobbet ved 110-sentralen i Nordland. Han blir dypt savnet av sine kollegaer i Salten Brann. Foto: Privat

De ansatte på 110-sentralen fikk nyheten om at det var en nær kollega som var drept allerede tidlig på morgenen den 1. januar.

– Som kollega får Terje de beste skussmål. Han har framstått som faglig sterk, stabil og trygg. Hans varme og lune væremåte har bidratt til å yte omsorg for mennesker i nød og for brannkonstabler under innsats.

– Terje var svært familiekjær og omsorgsfull for sine nærmeste, sa Per Gunnar Pedersen, daglig leder og brann- og redningssjef ved Salten Brann etter at navnene på de drepte ble kjent.