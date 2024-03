Etterforsket kjøp av tennvæske

Det opplyser forsvareren hennes, Jens-Henrik Lien til TV 2.

Politiet mener den 42 år gamle kvinnen har drept Ole Andreas Sønstvedt og brent levningene av ham.

Hvordan dette har skjedd har de, ifølge politiadvokat Liv Hilde Nytrøen, ennå ikke noe klart svar på.

Hun bekrefter at innkjøp kvinnen har gjort før og etter nyttårsaften, er etterforsket.

– Har den siktede gjort innkjøp av tennvæske eller annet som kan brukes til opptenning i denne perioden?



– Dette er noe politiet har etterforsket, men jeg kan ikke kommentere hva vi har funnet ut nå, skriver Nytrøen til TV 2.



TV 2 har forelagt denne uttalelsen til kvinnens forsvarer Jens-Henrik Lien.

– Jeg kan ikke gi opplysninger om det, skriver han.



DREPT: Politiet fant levninger etter Ole Andreas Sønstvedt på eiendommen i Løten. Foto: Privat

– Det å få oversikt over den siktede kvinnen sine bevegelser og hva hun har gjort i perioden fra nyttårsaften frem til 24 januar er noe politiet har jobbet med å undersøke, framholder politiadvokaten.



Forsvareren sier kvinnen holder fast på at hun ikke har noe med drapet å gjøre.

– Hun holder fast på at hun er uskyldig og ikke har begått et drap. Det har vært hennes standpunkt hele veien, sier forsvareren.

– Har hun under avhør blitt presentert for hvordan liket er blitt fjernet og brent.

– Det er ikke nødvendigvis sånn at hun blir konfrontert med politiets teorier i seg selv. De legger gjerne fram hvert enkelt funn og hver enkelt opplysning de har. Så vi får ikke en redegjørelse på hva politiet mener har skjedd, sier Lien.

Siste sikre livstegn fra Ole Andreas Sønstvedt er en telefonsamtale på nyttårsaften. I slutten av januar bekreftet politiet at de hadde funnet spor av blod fra 37 åringen og levninger fra et menneske på hestegården. Senere har de bekreftet at de var brent og at det var levninger etter Sønstvedt som ble funnet.

Den siktede kvinnen og avdøde har tidligere vært kjærester.

Politiet opplyser at de fortsatt ikke har andre mistenkte i saken.

– Har dere konkludert med at hun må ha vært alene om drapet?



– Det er for tidlig å konkludere ennå. Men så langt er det ingen andre siktede eller mistenkte i saken. Det har det heller ikke vært, skriver politiadvokat Nytrøen.



Forsvareren sier kvinnen mener det må være andre gjerningspersoner.

– For henne er det en logisk slutning at noen andre har gjort dette. Når hun ikke har gjort det selv er det jo sånn.

– Hvordan har kvinnen det mitt oppe i denne historien der det er funnet levninger og et lik er blitt brent?

– Det er åpenbart vanskelig for henne å være varetektsfengslet i denne saken. Mer er det egentlig ikke å si.

VG skriver onsdag at politiet har en teori om at liket kan ha blitt oppbevart etter drapet.

– Hva slags etterforskning gjør dere opp mot dette?

– Vi kan på dette stadiet i saken ikke si klart når avdøde ble drept og når levningene ble brent. Det at det kan være et opphold i tid mellom disse handlingen er derfor en av hypotesene vi jobber med. En annen hypotese er at det kan ha skjedd mer i sammenheng. Det er både kriminaltekniske undersøkelser, digitale spor, avhør og annen informasjonsinnhenting politiet jobber med for å avklare dette, skriver politiadvokat Liv Hilde Nytrøen.