Etterforskes av Spesialenheten: «Vi må slåss litt»

23. november ble en 18 år gammel mann stoppet av politiet da han var ute og kjørte med to passasjerer i bilen.

Politipatruljen visste godt hvem han var og at han ikke hadde lappen da de stoppet ham. TV 2 har snakket både med 18-åringen selv og hans forsvarer Kåre Jølberg.

18-åringen er under etterforskning for råkjøring i svært høye hastigheter tidligere i år, og har vært uten førerkort siden august.

– Det er helt greit at han blir stanset med blålys. Det må han bare finne seg i, sier Jølberg.



Det er det som skjer etterpå som får forsvareren til å reagere.

– Unødvendig maktbruk

En av passasjerene i bilen tok opp telefonen sin og begynte å filme det som skjedde etter at politiet hadde kommet bort til bilen og begynt å snakke med 18-åringen.

Videoen begynner med at mannen lener seg ut av den åpne døren, der politiet står, før han sier «hør nå...».

Deretter dytter den ene politimannen 18-åringen inn igjen, samtidig som han legger underarmen sin opp mot halsen hans og sier at det er politiet som bestemmer. Deretter blir mannen, som holdes fast av politimannen, bedt om å ta av seg sikkerhetsbeltet.

ETTERFORSKES HER: Spesialenheten for politisaker har bestemt seg for å etterforske hendelsen. Foto: Jo E. Brenden / NTB

18-åringen hevder så overfor politimannen at han ikke får puste. Politimannen ber han slutte å tulle og gjentar at han må ta av seg beltet. 18-åringen påpeker at han ikke får tatt av seg beltet all den tiden han blir holdt fast.

Omtrent samtidig tar den andre politimannen til sambandet og sier «Vi må slåss litt med N.N».

– Han sitter jo helt stille i bilen og er ikke utagerende i det hele tatt. Så sier politiet at de må slåss med han. Jeg synes det er helt uhørt, sier advokat Kåre Jølberg og fortsetter:

– Jeg tenker på Kongsberg-saken. Dette er jo å fremprovosere en situasjon. Etter min mening er det langt utover den maktbruken som er nødvendig.

Videoen kan du se her:

Politiet vil ikke si noe

I etterkant av hendelsen sendte 18-åringen selv inn videoen og en anmeldelse til Spesialenheten for etterforskning av politisaker.

Etter å ha sett på videoen bestemte de seg for å åpne etterforskning mot de to politimennene.

«Spesialenheten kan bekrefte at vi 26. november mottok en anmeldelse pr. epost fra N.N. På bakgrunn av innledende undersøkelser besluttet Spesialenheten 30. november å iverksette etterforsking.

Saken er i sin helt innledende fase for informasjonsinnhenting. Det vil være til skade for etterforskingen og opplysning av saken, og kommentere hvilke konkrete etterforskingsskritt som skal foretas.», skriver Kari Anne Hille Valla, påtalefaglig etterforskningsleder i Spesialenheten, til TV 2.

TV 2 har også forsøkt å komme i kontakt med de to mistenkte politimennene, men har istedenfor fått en kommentar fra politimesteren i Sør-Øst politidistrikt, Ole B. Sæverud.

POLITIMESTER: Ole B. Sæverud i Sør-Øst politidistrikt ønsker ikke å kommentere saken. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Siden Spesialenheten for politisaker har besluttet å iverksette etterforskning er det ikke naturlig at vi kommenterer hendelsen på det nåværende tidspunkt, sier Sæverud.

Politimesteren opplyser også at de mener det ikke har vært grunnlag for å ta politimennene ut av tjenesten.

En annen video fra det videre hendelsesforløpet kan du se her:

Oppsøkt på skolen

18-åringen forteller til politiet at han føler seg forfulgt og trakassert av politiet, særlig fordi de ved flere anledninger har oppsøkt han på skolen.

– De vil snakke med meg hele tiden og prøver alltid å få ting ut av meg. De var innom senest på mandag denne uken, sier han.

– Hva vil de få ut av deg da?

– De vil gå gjennom telefonen min og prøve å finne videoer av at jeg kjører og sånn, for at de skal kunne ta fra meg lappen.

– Er det kun bilkjøring de vil snakke med deg om, eller har du vært involvert i andre saker også?

– Det er alltid noe innenfor bilkjøring, sier han.

Også forsvareren, advokat Kåre Jølberg, reagerer sterkt på hvordan politiet har opptrådt overfor klienten på skolen. Jølberg påpeker også at politimannen som sier «Vi må slåss litt med N.N.» er ungdomsarbeider.

– Senest i forrige uke kom han til skolen og henvendte seg til kontaktlærer for å ta ham ut av timen. Da er det ingenting som har skjedd i forkant. Han kommer bare på vegne av politiet og tar ham ut av timen for å snakke litt generelt.

Advokat Jølberg sier at 18-åringen føler seg stigmatisert av at politiet kommer inn i klasserommet foran både lærer og elever.

– Politimannen som sier at de skal slåss er jo ungdomsarbeider. Er dette måten å bygge gode relasjoner til ungdommen på? Er det han som skal og bør oppsøke N.N. på skolen på den måten og spørre hvordan det går etter en sånn hendelse? spør forsvareren retorisk.

TV 2 har forelagt kritikken og påstandene for politimesteren i Sør-Øst politidistrikt, som heller ikke ønsker å kommentere dette.

– Han er en 18 år gammel ungdom på et lite sted, som må skjermes slik at ikke skolen og vennene hans tar avstand, sier han.