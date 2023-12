Etterforsker Hitler-tagging: – Mulig hatkriminalitet

Det var i løpet av helgen at den engelske teksten «Hitler startet it, we finished it» etterfulgt av et hakekors ble tagget på Furuset T-banestasjon, øst i Oslo.

Tirsdag bekrefter politiet overfor TV 2 at de etterforsker saken etter at den ble anmeldt.

For øyeblikket er saken kodet som skadeverk, men politiet mener at hatmotivasjon kan ligge bak.

Det har vært registrert flere antisemittiske ytringer i det offentlige rom siden Israel gikk til krig mot Hamas og Gazastripen i kjølvannet av Hamas-terroren 7. oktober. Trusselbildet mot jøder er skjerpet i Norge, mener PST.



– Bekymringsfull



– Ettersom saken etterforskes som mulig hatkriminalitet, er den høyere prioritert hos politiet enn andre saker som gjelder skadeverk, sier politiadvokat Karianne Worren.

Politiet har foreløpig ingen mistenkte i saken og jobber fremdeles med å innhente videoovervåking fra stedet.

De antar at taggingen skjedde fredag kveld eller natt til lørdag.

Seniorforsker Vibeke Moe ved HL-senteret reagerer på taggingen, som hun mener er del av en økende trend.

– Jeg mener taggingen er bekymringsfull, sier hun til TV 2.

SENIORFORSKER: Vibeke Moe ved Senter for studier av holocaust og livssynsminoriteter. Foto: Universitetet i Oslo

Moa har sitt spesialfelt innen antisemittisme, jødiske erfaringer og muslimfiendtlighet i samtiden.

Ifølge Avisa Oslo, som omtalte saken først, var teksten ikke lenger å se på veggen søndag morgen. Sporveien, som drifter T-bane-systemet i Oslo, sier til avisen at all tagging på deres eiendom blir politianmeldt og fjernet så raskt som mulig.

– Klart økende

– Jeg mener at dette er en antisemittisk hatytring, slår seniorforsker Moe fast.

Forskeren vedgår at budskapet fremstår litt mystisk.

– Men det er rimelig å tolke det som at man har fullført det Hitler påbegynte, i betydningen folkemordet på jødene.

Folkemordet på jødene, også kjent som holocaust, pågikk mellom 1938 og 1945. I denne perioden, som også inkluderer andre verdenskrig, ble mer enn seks millioner jøder systematisk drept av Nazi-Tyskland og deres diktator Adolf Hitler.

TAGGING: Noen har også skrevet «Hamas, one struggle» et annet sted inne på T-banestasjonen. Hamas styrer Gazastripen, som Israel i over to måneder har bombet og hatt bakkestyrker inne på. Foto: Ali Al-Faraj

På spørsmål om hvordan forskeren vil beskrive antall antisemittiske ytringer i Norge nå, sier hun at hun ikke har noe statistikk å vise til.

– Men min erfaring er at dette er klart økende.



– Antijødiske ytringer normaliseres

Ifølge Moe er ikke enkeltutsagn som taggingen problemet. Problemet oppstår, sier hun, om vi ikke lenger reagerer på hat.

– Jeg opplever at barrierer brytes, ting man tidligere ikke ville ha sagt, har nå blitt mer vanlig. Det er en utvikling der både antijødiske og svært radikale antiisraelske ytringer normaliseres, mener forskeren.

– Hvordan opplever du tendensen i hatefulle ytringer mot muslimer og arabere etter krigen på Gaza?

– Jeg opplever at den brede støtten til palestinere virker noe dempende på denne typen ytringer, men det er registrert en økning også av hat mot muslimer i Europa. Muslimfiendtlighet inngår også som et element i en polarisert debatt.