Etterforsker gjeldskonflikt

DRAPSALARM: Politiet har startet drapsetterforskning etter at en mann i 40-årene ble funnet død i en hytte i Nord-Odal. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Politiet etterforsker om gjeld var motiv for drapet på mannen i 40-årene. Faren har fortalt at sønnen sto i gjeld til flere personer, sier bistandsadvokaten.

Sent torsdag kveld fikk politiet i Innlandet melding om at en mann i 40-årene var alvorlig skadet i en hytte i Nord-Odal. Da politiet kom frem, ble mannen erklært død.

Avdødes lillebror i 30-årene ble pågrepet og siktet for drapet.

Lørdag ble han løslatt på grunnlag av at politiet mener mistanken mot ham er svekket, men han er fortsatt siktet for drap. Han nekter for å ha skutt broren.

Etterforsker mulig motiv

Det er ikke blitt gjort nye pågripelser i saken, sier politiadvokat Christine Lundstein i Innlandet politidistrikt til TV 2 søndag.

– Vi undersøker bredt, uten at vi kan gå nærmere inn på det.

Lundstein bekrefter at en mulig gjeldskonflikt er en del av politietterforskningen, og at de har fått opplysninger om at avdøde skal ha skyldt penger til andre.

VG omtalte dette først.

– Vi vil ikke spekulere i hva som kan ha vært motivet. Vi er nødt til å se på alle omstendigheter rundt den avdøde. Vi har fått opplysninger om at han skal ha skyldt penger til andre. Hvorvidt det er relatert til hans død, kan vi ikke bekrefte.

– Men dette er én av tingene som er naturlig å se på, i likhet med alt annet.

– Sto i gjeld til flere personer

John Arild Aasen er bistandsadvokat for faren til avdøde og den drapssiktede broren.

– Faren har opplyst at sønnen sto i gjeld til flere personer. Hva slags gjeld det er snakk om, vet vi ikke helt eksakt, sier bistandsadvokaten til TV 2.

Ifølge VGs opplysninger var brødreparet involvert i en dramatisk voldshendelse i februar i fjor. Politiadvokaten bekrefter at voldshendelsen inngår i etterforskningen, men vil ikke si mer enn det.



DRAP: Mannen hadde «mer eller mindre fast tilhold på hytta», ifølge politiet. Foto: Olav Wold / TV 2

– Vi håper politiet ser nøye på begge disse faktorene. Familien er opptatt av at at de finner ut av årsaken til hvorfor han ble drept, sier bistandsadvokaten.

Aasen har fortalt sønnene var veldig nære.

– Vi har en formening om hvordan forholdet deres var etter beskrivelser fra siktede og vitner, sier politiadvokat Lundstein, uten at hun vil gå nærmere inn på det.

Politiadvokat Lundstein sier at politiet fortløpende gjennomfører vitneavhør.



Politiet har opplysninger om at avdøde mer eller mindre hadde fast tilhold på hytta, men at han var folkeregistrert et annet sted.

Pågrepet uten dramatikk

Det var siktede selv som meldte ifra til helsevesenet om at broren var alvorlig skadet.

– Han ble pågrepet uten dramatikk, sier Lundstein.

Lundstein sier politiet gjør fortløpende beslag i saken, men vil ikke gå nærmere inn på hva slags beslag.

Det er ikke blitt gjort nye avhør av siktede siden fredag kveld.

Dødsårsaken er ikke kjent. Obduksjonen, som vil kunne gi svar på dette, er planlagt mandag.

FORSVARER: Petter Bonde representerer den siktede mannen i 30-årene. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Siktedes forsvarer, advokat Petter Bonde, har omtalt at hans klient nekter for å ha skutt broren.

Lundstein kan ikke på nåværende tidspunkt bekrefte at avdøde ble skutt.

Forsvareren har sagt han er enig i politiets vurdering om løslatelse, og mener det er mer sannsynlig at det er en alternativ gjerningsperson.

– Jeg ønsker ikke å kommentere den pågående etterforskningen, sier Bonde søndag.