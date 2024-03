Etterforsker åtte drapssaker: – Voldsomt

Politiet i Innlandet har startet drapsetterforskning etter at en mann i 40-årene ble funnet død i Nord-Odal torsdag.

Med det har politidistriktet åpnet sin åttende drapsetterforskning siden oktober.

Påtaleansvarlig Johan Martin Welhaven kan ikke huske lignende tall.

– Av denne typen saker kan jeg ikke huske at vi har hatt så mange, så komprimert, sier han til TV 2.

– Dette er ganske voldsomt.

Fem saker siden nyttår

Drapssaken i Nord-Odal er den femte Welhaven og kollegene har startet etterforskning av siden nyttår.



1. januar ble Rahavy Varatharajan (30) funnet drept i en bil like ved Elverum sykehus. En 32 år gammel mann ble funnet hard skadet i samme bil, og døde senere av skadene. Mannen er siktet for drapet.

6. januar ble latviske Laura Putane (35) funnet drept på Fefor Høyfjellshotell på Vinstra. En serbisk mann i 30-årene er siktet for drapet. Både Putane og den siktede mannen jobbet ved hotellet.

VINSTRA: Ved dette høyfjellshotellet ble en kvinne funnet død i januar. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

12. januar ble Ole Andreas Sønstvedt (37) meldt savnet. Tolv dager senere ble en kvinne i 40-årene pågrepet i Løten, og siktet for medvirkning til frihetsberøvelse.

Etter et søk på kvinnens gård, ble det funnet levninger som senere viste seg å tilhøre Sønstvedt. Siktelsen mot kvinnen er utvidet til medvirkning til drap.

LØTEN: Kvinnen som er siktet for medvirkning til drap på Ole Andreas Sønstvedt nekter straffskyld. Foto: Thomas Evensen / TV 2

26. januar ble Aina Hynne (75) funnet hardt skadet i Grue i Innlandet. Hun døde senere av skadene. En mann i 30-årene er siktet for drapet.

I tillegg er en kvinne i 70-årene siktet for drap etter at en mann i 70-årene ble funnet død på Flisa 30. desember i fjor.

I oktober ble en kvinne i 30-årene drept i Hamar, og en tysk kvinne i 20-årene drept på Kvikne.

– Harde prioriteringer

De mange drapssakene skaper stor arbeidsbelastning for politiets mannskaper, sier Welhaven.

– Det vil kunne medføre at vi må gjøre harde prioriteringer med tanke på hvordan vi håndterer andre saker, sier han.

– Vi kan også havne i en situasjon der andre saker tar lengre tid før de ferdigstilles.

PRIORITERINGER: De mange drapssakene kan føre til at etterforskningen av andre saker tar lenger tid, sier påtaleansvarlig Johan Martin Welhaven i Innlandet politidistrikt. Foto: Tore Meek / NTB

Welhaven berømmer innsatsen de ansatte i politiet legger ned. Han er likevel tydelig på at de hadde hatt god bruk for flere etterforskere.

– Hvis dette trykket skal vedvare over lang tid, vil vår kapasitet bli så kraftig utfordret at vi har behov for flere mannskaper, sier han.

– Vi håper dette går i bølger, og at det blir roligere. Men tiden får vise.

– Krav til kvalitet

Samtidig understreker Welhaven at drapsetterforskningene ikke går utover hverandre. De får også bistand fra andre politidistrikter og Kripos i arbeidet.

– Dette er alvorlige saker, og vi stiller krav til kvalitet som skal gjennomføres. Det klarer vi, sier han.

– Hva er mest utfordrende?

– Det er rett og slett å holde ut, og takle arbeidsbelastningen.