Etter ulykka til bestefaren tok Maya eit viktig val

PARAMEDISIN: Etter ulykka til bestefaren bestemte Maya seg for å vie sitt liv til å redde andre. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

For mange er det ikkje lett å finne ut kva ein skal studere. Men for Maya var valet enkelt. Etter den dramatiske ulykka til bestefaren bestemte ho seg for at ho vil redde liv.

Frå hausten av skal 22 år gamle Maya Kristiana Smedsrud studere paramedisin ved Oslo Met.

Valet om å bli paramedisinar tok ho etter at bestefaren Erik Smedsrud var involvert i ei alvorleg trafikkulykke.

To veker i koma

Sommaren 2017 fekk Maya ein telefon ho ikkje var førebudd på.

Bestefaren hadde køyrt ein tur med motorsykkelen. Men på Sollihøgda hadde han kome i ei ulykke. Han var den mjuke trafikanten og hadde blitt alvorleg skada.

– Når eg først høyrde om ulykka klarte eg ikkje ta det innover meg. Det var ikkje før eg kom til intensiven og såg han med slangar som skulle hjelpe han å puste og alle leidningane som var festa til kroppen hans, at det gjekk opp for meg, seier Maya.



– Når eg såg han tenkte eg: kva om dette ikkje går bra? Alt vart plutseleg so ekte.



STUDIAR: Til hausten skal Maya (t.v) studere paramedisin ved Oslo Met. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Tankane gjekk raskt til alt ho og bestefar saman skulle gjere.

Kven skulle no syne ho dei beste stadene for å finne molter? Kven skulle lære ho å fikse ting på småbruket? Kven skulle ho no gå på jakt med?

Ambulansen kom raskt til staden. Paramedisinarane hadde starta med livreddande førstehjelp med ein gong dei kom fram.

Dette var truleg det som redda livet til Erik Smedsrud. Etter to veker i koma vakna han. Då kunne ho pusta letta ut.

Bestefar var i live.

Evig takksam

Gleda ho kjende på når bestefaren vakna er noko av det største ho har opplevd. I dag er ho takksam ovanfor paramedisinarane som hadde kome til ulykkestaden.

Dei som fekk han til sjukehuset, dei som hadde sett i gang med førstehjelp, dei som hadde redda livet til sjølvaste bestefar.

– Den takksemda eg kjende for dei stakk like djupt som sorga gjorde når eg såg han i sjukesenga første dagen, seier ho.



No drøymer Maya om å bli paramedisinar og sjølv kunne bidra til å redde liv.

Kva er paramedisin? Paramedisin er medisinsk praksis som vert utført av ein person som ikkje er lege. Til dømes ambulansepersonell. Utdanninga er ein treårig bachelor. Ein kan studere paramedisin på fem stader i Noreg. Det er ved:

Nord Universitet Bodø

NTNU Gjøvik.

OsloMet – storbyuniversitetet Oslo.

UiT Norges arktiske universitet – Tromsø

Universitetet i Stavanger. Paramedisinar er ein beskytta tittel for helsepersonell som har fullført den treårige utdanninga. Ofte er ein paramedisinar det første helsepersonellet ein pasient møter, til dømes ved ulykker.

Men ho har også sett nærare på andre alternativ enn paramedisin også. Ei stund vurderte ho kanskje å studere til å bli tannlege eller fysioterapeut. Men det vart ikkje det same.

Å skulle bli paramedisinar beskriv ho som å vere den trygge delen i ein situasjon som verkar so utrygg for mange.

– Hadde ikkje dei vore so raske og kompetente i jobben sin, so hadde eg ikkje hatt ein bestefar i dag. Desse folka er skikkeleg dyktige i jobben sin. Slik vil eg også bli.



– Må bruke ulykka for det den er verdt

Maya og bestefar Erik har alltid vore nære. Dei har dei same interessene og likar begge å vere aktive, jakte og gå turar. På småbruket Maya er frå brukar dei å saman fikse det som fiksast skal.

KVALITETSTID: Båda Maya og Erik er friluftsmennesker og tilbringer gjerne mykje tid saman ute i naturen. Foto: Privat

Bestefar Erik er stolt over valet barnebarnet no har teke når det gjeld framtida.

– Han sa det var det beste valet eg kunne ha teke. At eg måtte bruke ulykka for det den var verdt. Bestefar vart veldig glad når eg fortalde at eg skulle studere paramedisin, seier Maya.