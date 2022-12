Etter pandemien ser restaurantene noe nytt hos gjestene

Julebordsesongen er i gang for fullt for første gang på tre år. Restaurantene har bitt seg merke i en endring hos de besøkende.

FORNØYD BRANSJE: Flere restaurantdrivere forteller til TV 2 at folk klarer å begrense seg på julebord. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Det er tre år siden sist vi hadde en «normal» julebordsesong i landet.

Grunnet både antallsrestriksjoner, avstandsregler og skjenkestopp under koronapandemien, har ikke folk fått dratt ut og ringt julen inn på vanlig julebord-vis siden 2019.

For selv om noen rakk å få med seg et julebord i fjor, ble det igjen innført strenge koronarestreksjoner og nasjonal skjenkestopp fra midten av desember.

Nå har glade julebordsgjester inntatt restaurantene igjen, og skal vi tro restaurantene selv, har folk fått en oppvåkning i løpet av pandemien.

TID FOR JULEBORD: Julebordsesongen er i full gang, og det er stor pågang hos restaurantene. Foto: Gorm Kallestad / NTB

– Lykkelige gjester

På Engebret Café i Oslo er tilbakemeldingen at gjestene oppfører seg bra. De har til og med lagt merke til at gjestene virker lykkeligere nå enn før pandemien.

– De er euforiske over å få samle vennene sine igjen. Vi ser en glede vi ikke har sett før. Folk er hyggeligere, ikke så stressa og mye mer glad for å komme ut, sier daglig leder Kay Johnsen.

LYKKELIG: Kay Henning Johnsen driver ærverdige Engebret Cafe i Oslo, og forteller at folk er mindre stressa nå enn før. Foto: Anders Stensås / TV 2

Og selv om det er tre år siden sist, klarer folk å begrense seg på julebord, mener daglig leder ved Hotel Bristol i Oslo, Lars Petter Mathisen.

– Det har vært god oppførsel, og vi har hatt en «all time high», vil jeg si. Det har vært en god flyt, og en jevn strøm av julebord og gjester. De kommer og koser seg, og så drar de igjen, forteller Mathisen.

Hos Gamle Raadhus restaurant i Oslo har gjestene oppført seg usedvanlig bra, forteller daglig leder Jørn Lie. Men det hender det dukker opp noen som er for beruset.

– Det er alltid noen som har fått i seg for mye før de kommer. Da har vi ikke stort annet valg enn ikke å ta dem imot, eller å nekte dem servering. Noen er alltid redd for ikke å få i seg nok. Men det går stort sett veldig bra, sier han, og legger til;

USEDVANLIG BRA: Jørn Lie er restauratør og kokk ved Gamle Raadhus restaurant, og forteller at gjestene har oppført seg usedvanlig bra i år. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Det som kanskje er en utfordring, er at veldig mye julemat er forbundet med brennevin. Det er noe som folk kanskje ikke er vant til å drikke noe særlig.

Lie merker også at mange er forberedt på å bruke mer penger når de er ute.

– Nå har det vært en formidabel prisøkning på alt. At folk betaler pluss minus tusen kroner for en vinflaske er ikke så uvanlig lenger. Folk er nok villige til å betale mer, og er innforstått med at prisene har gått opp.

Hos Stortorvets Gjæstgiveri er også inntrykket at julebordene går pent for seg.

– Det er mye lutefiskservering og god stemning. Det er mye av det samme som før pandemien når det gjelder alkoholinntak, men det går i sømmelige former likevel. Det er god gammeldags stemning.

– Folk er mer kontrollerte og moderate

I Bergen er tilbakemeldingen fra bransjen at de se en positiv endring etter pandemien.

– Vi synes det virker som om holdningen til servitører, alkohol og det å oppføre seg generelt har fått et løft. Jeg vil skryte av gjestene våre, sier Kjetil Smørås.

Han eier flere serveringssteder som arrangerer julebord, blant annet Wesselstuen.

BEDRE HOLDNINGER: Kjetil Smørås tror metoo har gjort at folk oppfører seg bedre på julebord. Foto: Frode Hoff / TV 2

De oppfatter også at folk er mer kontrollerte og moderate enn det de har sett før pandemien.

– Dette er en periode der det er typisk at gjester kan gå over grenser og trakassere servitørene, men jeg har ikke fått noen rapporter om denne typen hendelser så langt, sier Smørås.

Han tror mange har «tatt til seg det med metoo».

– Det gjør at folk er høfligere og mer gjennomtenkte. Vi har veldig lite problemer med overstadig berusede, folk tar bedre vare på seg selv.