Etter flere brutale nedturer ble drømmen en virkelighet for Liv (45)

DRØMMEN OM Å BLI MAMMA: For Liv Marie var det helt selvsagt at hun skulle bli mamma en gang, men veien dit skulle vise seg å være både lang og tung. Foto: Privat

Hva gjør du hvis du er enslig, over 40 år og drømmer om å bli mamma? Liv Marie Skaare Baden (45) hadde alltid sett for seg et familieliv, med mann og barn.

– Det er vel noe veldig iboende i en, tror jeg, og det har jeg skjønt at veldig mange andre også kjenner på. Det er en sånn lengsel, det bare føles så naturlig. Jeg skal bli mamma, selvfølgelig skal jeg bli mamma. Og sånn har det vært siden jeg var liten. Det er bare verdens største selvfølge at det skulle skje.

Men så er det ikke verdens største selvfølge for alle. Det lærer vi blant annet i NRK-podkasten, «Livs siste sjanse», der Liv Marie åpner opp om den lange og tunge veien mot å bli mamma.

– Man går og håper

Hun var over 40 år og hadde altså alltid sett for seg å få barn, bli mamma. Hun måtte derfor ta et valg.

– Jeg ble egentlig litt utfordret på det av en venninne, som sa: «Ønsker du virkelig det? Da må du «gønne» på, for tida går», forteller hun og fortsetter:

– Jeg tror man går og håper på at ting skal ordne seg, at man finner en mann og lage det barnet med. For det er jo det man ønsker, jeg ønsker jo i utgangspunktet ikke å være alene. Jeg ønsker jo en familiesituasjon, jeg ønsker jo å være to. Men til slutt måtte jeg bare stikke fingeren i jorda og si at da må jeg gå for det alene. Da er det sånn det må bli.

Hjertet sluttet å slå

Liv Marie blir gravid på første forsøk i Danmark. Hun går gjennom et svangerskap. Alt er normalt og hun skal føde – med venninna si Jorunn på fødestua. Og der inne, på livets største dag, får hun vite at hjertet på den lille gutten har sluttet å slå. Men hjertet begynte ikke å slå igjen. Hun må føde den lille gutten som er død. Lille Sebastian.

– Jeg ventet jo bare på en beskjed og at de skulle si: «Nå skal vi bare gjøre sånn og sånn, og så begynner hjertet å slå igjen». Det tok litt tid før jeg skjønte …, sier hun med brist i stemmen og lar det henge litt i luften, før hun sier videre:

– Det er så ulogisk, det er så absurd. Jeg var sånn: «Nei, men han skal jo ut. Hva er det du snakker om? Dette skjer jo ikke. Nå skal jo hjertet begynne å slå igjen og så skal vi føde». For meg så var det strekket der så enormt langt. Jeg følte at det tok så veldig lang tid før den «poletten» datt ned og jeg bare skjønte hva det var: «Du mener virkelig dette, at han er død».

– At ikke dette skal skje, alt det jeg har gått og drømt om, forventet og lengtet etter og håpet på i ni måneder. Det er en lang og forventningsfull tid.

Venninnen hennes Jorunn Hauge var med på fødestua den dagen. Og hun, i likhet med Liv Marie, hadde jo også tenkt at dette kom til å gå veien.

– Det er klart, det var jo et sjokk. Det gikk så fort. Vi møttes der på sykehuset og hun skulle bare inn til en første kontroll, og så får hun da den beskjeden. Den «poletten» hos meg gikk ned litt før enn den gjorde hos deg. Da tenkte jeg at nå må vi bare være her, nå må jeg liksom fokusere, forteller Jorunn og Liv Marie fortsetter med å fortelle hva hun husker fra akkurat den stunden:

– Jeg følte at jeg argumenterte med han legen, det er sånn jeg husker det. Og så plutselig bare var du der, da det virkelig gikk opp for meg. Da var det sånn at du bare kastet deg over meg, forteller Liv Marie om sin gode venninne.

Kjemper videre

Hun fortsatte å kjempe videre. Sebastian er i hjertet hennes for alltid.

Hun hadde to forsøk igjen, som hun bestemte seg for å gjennomføre. Det første forsøket var ikke vellykket og det andre forsøket resulterte i en spontanabort.

– Hvor nær var du ved å gi opp da, Liv Marie?

– Da måtte jeg jo ta en ny vurdering, da jeg hadde brukt opp de tre forsøkene. Det var jo en berg- og dalbane, det var nye tanker, nye nedturer, det var «skal, skal ikke». Jeg måtte igjen sette meg på hesten og bare: «Hva gjør jeg nå? Hva er mine muligheter og alternativer? Og hvor langt er jeg villig til å gå?»

Hun forteller at det også er det økonomiske aspektet ved det, samtidig så er det tidsaspektet.

– Det handler om min alder. Det er jo egentlig det verste, for du føler virkelig at tida jobber mot deg. Det er så brutalt å kjenne på det, hver dag teller, får du følelsen av til slutt. Fordi det handler om kvaliteten, altså alderen på eggene mine, hos kvinnen. Det er jo derfor man snakker om biologisk alder og at klokka tikker.

Positiv graviditetstest

Omsider bestemmer hun seg. Hun finner et sted i St. Petersburg. En klinikk som kan hjelpe henne og som egentlig sier rett ut at eggene hennes er for gamle. Hun ender opp med eggdonasjon og sæddonasjon og får etter lang tid satt inn et befruktet egg.

For fjerde gang tar hun en graviditetstest, hjemme hos venninna Jorunn – som har fulgt henne hele veien. Testen er positiv. Men jubelen står ikke i taket, den er dempet.

– Jeg tror nesten jeg kan svare på vegne av alle som har mistet et barn. Det er et utrolig krevende svangerskap, det er nesten et reint helvete. For du er så redd. Og da er de ni månedene veldig lange. «Er det blod på papiret? Jeg har ingen tegn ennå», og jeg hadde utallige mareritt og panikkangst om å styrtblø på bussen og på jobben.

– Det er helt vidunderlig

Men det gikk bra. Frida Marie ble født for syv måneder siden. Og Jorunn var med på fødselen denne gangen også. Og øyeblikket da Frida Marie kom til verden husker de godt.

– Jeg fikk løfte henne ut og opp selv. Det var så fint. Det var magisk! Men jeg våget ikke å tro før hun var ute, at det skulle gå bra, forteller Liv Marie.

NYBAKT MAMMA: Her har lille Frida Marie kommet til verden. Liv Marie har fått en datter. Foto: Privat

Jorunn sto ved siden av og var vitne til det rørende øyeblikket.

– Det var som en ring som var sluttet. Hun har vært gjennom så mye for å gi Frida livet. Det var bare helt ubeskrivelig fantastisk. Det er vanskelig å finne ord som beskriver det. Det var sånn det måtte bli.

– Hvordan vil du beskrive henne som mamma?

– Hun er helt nydelig, og det visste jeg jo. Jeg ser jo hvordan hun er med mine barn. Hun er fantastisk.

Liv Marie kjempet i mange år. Nå er hun mamma. Og hun skal feire jul med datteren for første gang.

– Det er helt vidunderlig. Hun er ekstremt aktiv. Hun er kjempeblid og hun sprer så mye glede i kraft av å være seg selv, ikke bare til meg – men også til alle rundt.