Etter flere år med bismak tok familien grep – sparer store summer

I år blir det ingen julegaver fra familien Langeland, og de vil heller ikke ha gaver selv. – Det blir kanskje verst for besteforeldrene, sier mor Anne-Lise.

For Anne-Lise Langeland og familien blir årets jul et vendepunkt.

I år skal de bare kjøpe én julegave til hver av barna. Ingen andre får julegaver av familien, og de vil heller ikke ha gaver tilbake.

– Vi har tenkt på dette lenge, og har etter hver jul sittet igjen med en liten bismak fordi vi får huset fullt av ting vi ikke trenger. Det føles som sløseri, sier Langeland til TV 2.

Familiens valg ble først omtalt av lokalavisa Firda.

Forberedte barna

Langeland sier de har brukt tid på å forberede barna på 19 og ni år på at det blir færre gaver under treet i år. De har også en datter på fire uker.

– Vi tenkte egentlig vi skulle gjøre det i fjor, men turte ikke. Så da brukte vi jula i fjor på å forberede ungene på at det ikke kom til å være en så stor gavehaug neste år, sier hun.

Hun sier barna har vært med på å ta avgjørelsen.

– Gutten vår på ni har selv tenkt at dette er veldig bra for miljøet, sier Langeland.

Hun forteller at sønnen også har hatt vansker med å finne nok ting han ønsker seg til alle som spør.

Sparer store summer

Familien sparer mye penger på å begrense julegavene. Med stor familie og omgangskrets, forteller Langeland at de har brukt hele 20.000 kroner på én jul.

– Jeg regner med at ikke alle bruker like mye. Vi har hatt råd til det, men jeg tenker på de som ikke har råd, og hvor belastende det er for dem å kjenne på dette julegavepresset, sier hun.

SPARER TUSENER: Anne-Lise og Frank Petter anslår at de har brukt 20.000 kroner på julegaver årlig. Foto: Privat

Hun ser med bekymring på hvordan jaget etter julegaver har endret seg siden hun selv var barn, og bestemte seg for å ta en «test» på sønnen.

– Han brukte veldig lang tid på å huske hva han fikk i julegave i fjor. Først husket han ingenting, og så kom han på noe, sier Langeland.

– Jeg husker jeg ble glad for tre håndklær. Så jeg synes at selv om jeg «tar fra» barna julegavene, så har vi allerede tatt fra dem det med å virkelig glede seg over den ene gaven.

– Kanskje verst for besteforeldrene

Langeland sier hun bare har fått positive tilbakemeldinger fra familie og venner når hun har sagt at det ikke blir noen julegaver i år.

For barnas besteforeldre har det likevel også vært litt vanskelig.

– Det er kanskje verst for besteforeldrene som skal kjøpe gaver til andre barnebarn, men ikke mine barn. Jeg har sagt til min mor og far at de heller kan sette seg ned og spille et spill med sønnen vår, så kommer han til å huske det bedre, sier Langeland.

Hun forteller også om tilbakemeldinger fra andre som enten skal gjøre det samme som dem, eller bare redusere litt på julegavene.

– Hvordan skal dere bruke all den tiden dere sparer på å droppe kjøpesentrene og butikkene?

– Jeg har som mål at de to eldste barna etter jul skal si at dette har vært den kjekkeste jula noen sinne. Vi skal ha masse tid til å gjøre familieting – ikke bare med kjernefamilien, men storfamilien, sier Langeland.

– Det er ikke sånn at vi ikke skal feire jul. Vi skal ha juletre og alle tradisjonene som før, og kjøpe én gave til hver av ungene.

Tilpass etter lommeboken

Forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Storebrand mener mange har godt av å ta en prat med de man skal feire jul med, om forventninger til julegavene.

– Jeg tror vi legger mye press på oss selv. Vi tenker at det er en forventning om at det skal være store og dyre gaver, sier Tvetenstrand til TV 2.

Hun oppfordrer til å tilpasse julegaven etter egen lommebok, og ikke motsatt.

– Ikke gi etter for presset som gjør at du kanskje må dra kredittkortet og sette deg i en vanskelig situasjon i januar, for vinteren blir dyr, sier hun.

TILPASS ETTER LOMMEBOK: Spare- og forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Storebrand oppfordrer til å la økonomien styre julegavekjøpene. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Det er ingen som ønsker at du skal komme i en situasjon hvor du sliter med å betale.

Tvetenstrand mener det også er god læring i å snakke med barn om økonomi, og klargjøre forventninger.

– Kan tilby å være barnevakt

Om det ikke frister å droppe julegavene helt, har forbrukerøkonomen noen råd til hvordan du kan redusere kostnadene.

Hun foreslår blant annet å droppe julegavene til de voksne, og heller fokusere på barna. Man kan også lete etter brukte julegaver, eller tenke alternativt og heller gi av tiden sin.

– Man kan tilby å være barnevakt, hjelpe med å male et rom, eller måke gårdsplassen. Eller man kan lage egne ting om man er flink til å sy eller strikke, sier Tvetenstrand.

– Tid er en mangelvare som man dessverre føler man har for lite av.

Tvetenstrand sier hun selv har tenkt gjennom julegavene de siste årene.

– Jeg føler gavekjøret har tatt litt av, og har prøvd å roe gavene ned litt de siste årene. Hvis barna trenger for eksempel nye ski, er det ofte brukte ski under juletreet hos oss, sier hun.