Etter dette er kongeparet bare 19 etapper unna målet

FAVORITTAKTIVITET: Kongeparet har lagt ut på fylkestur til Nordland, og etter gjennomført ferd kan de krysse av hele seks kommuner på listen. Her fra et besøk i Lofoten, på Værøy Brygge, i 2018. Foto: NTB

Den første uken i juni er kongeparet på fylkestur til Nordland, og kan krysse av kommunene Hemnes, Hattfjelldal, Leirfjord, Vevelstad, Sømna og Bindal på listen.

I møte med folket står stikkord som folkefest, idrettsarrangementer, museumsbesøk og nordlandsbåtbygging på agendaen.

FAVORITTAKTIVITET: Noe av det kongeparet trives aller best med å gjøre, i alle fall ifølge kong Harald selv, er å dra på fylkesturer gjennom vårt langstrakte land. Har fra fylkestur til Møre og Romsdal høsten 2022.

Skal vi tro TV 2s kongehusekspert Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen, som siterer kongen selv, er fylkesturer og møter med folket det kongeparet trives aller best med å gjøre.

– Kong Harald sa i sin tale under fylkesbesøket i Møre og Romsdal i 2022, at fylkesturene er noe av det kongeparet setter aller mest pris på. Enhver fylkestur gir jo også anledning for kongeparet til å stryke av enda flere besøkte kommuner.

For kongeparet jakter nemlig kommuner, som andre jakter stolper, og målet er at kong Harald (86) og dronning Sonja (85) en dag skal kunne krysse av for alle Norges 356 kommuner.

– Målet er å nå alle Norges kommuner, og de begynner nok å skimte målstreken! sier Schulsrud-Hansen til TV 2.

Etter de seks nordlandskommunene er kongeparet oppe i 337, og dermed er de 19 kommuner unna målet.

Bekymret for kongens helse

Men det er ikke til å stikke under stol at mange har bekymret seg for kongens helse. Denne våren ble han innlagt på Rikshospitalet i Oslo, som følge av å ha pådratt seg en infeksjon.

Mange var redde for at 17. mai-feiringen kom til å bli spolert, fordi at sykemeldingen og helsetilstanden gjorde at kongen ikke kom til å være til stede på slottsbalkongen for å vinke til barnetoget.

Men den gang ei. Dagen før dagen kom gladmeldingen fra Slottet; kongen var frisk nok til å delta på det tradisjonsrike ritualet – som strekker seg tilbake til 1906.

EN LETTELSE: Det norske folket kunne puste lettet ut på nasjonaldagen – for dagen før dagen ble kongen friskmeldt, og kunne vinke til barnetoget fra slottsbalkongen. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Burde ikke kongen ha tatt det litt roligere, og gjenopptatt oppgavene gradvis, heller enn å gå rett fra sykemelding til fullt opp med oppdrag og reiser?

– Ettersom jeg ikke er lege, kan ikke jeg vite hva som er best for Hans Majestet, men kong Harald er vant til et høyt tempo i hverdagen.

TV 2s kongehusekspert er overbevist om at fylkesturen kommer til å gå bra.

– Vi så at kongen allerede dagen etter friskmeldingen sto på slottsbalkongen, så en fylkestur kommer nok til å gå bra. Det er ikke annet å gjøre, enn å ønske kongeparet god tur!

Kongeparets arbeidshverdag: TV 2 har spurt kommunikasjonssjef Guri Varpe ved Slottet om hvor mange arbeids- og reisedøgn kongeparet hadde i 2022. Men dette er noe Kongehuset ikke loggfører: – Vi teller ikke arbeidsdøgn eller reisedøgn, og heller ikke alle møter/audienser den enkelte kongelige har. I årsrapporten under kapittelet «kongelig dagbok» skriver vi litt om det overordnede bildet, og der ser man også mange av de offisielle programpostene som har funnet sted. På spørsmål om hvilke kommuner det er som står igjen, før målet om alle de 354 kommunene i Norge er nådd, svarer kommunikasjonssjef Varpe følgende: – Det gjenstår en del kommuner på listen over kommuner kongen ikke har besøkt i offisiell sammenheng (vi teller ikke private besøk).

