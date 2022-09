Etter bare seks måneder som kjærester kjøpte paret småbruk

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Det unge kjæresteparet levde et urbant liv i Oslo, men da de kom over et småbruk i Telemark, satset de alt og snudde livet på hodet.

Etter å ha vært kjærester i bare seks måneder har Lise Marit Syftestad (29) og Martin Litwicki (29) lagt livet i byen bak seg. Nå har duoen blitt eiere av et idyllisk småbruk i Notodden, Telemark.

– Vi valgte å gjøre det som føltes riktig for oss, og vi har ikke angret enda, sier Syftestad til God morgen Norge.

SATSET ALT: Lise Marit Syftestad (29) og Martin Litwicki (29) forlot Oslo og flyttet til et småbruk i Telemark. Foto: God morgen Norge

Fulgte drømmen

Hun forteller at det hele startet da paret ønsket å flytte sammen. Planen var egentlig å finne en leilighet i Oslo, slik ble det ikke.

– Vi har ikke vært sammen lenge, men det føles ut som at vi skal være sammen for alltid. Vi så på leiligheter i Oslo, men jeg har alltid drømt om å bo på en gård hjemme i Telemark.

Så dukket drømmegården opp, og planene endret seg fullstendig.

Overtakelsen av gården foregikk i sommer, og Litwicki sammenligner den nye hverdagen med en lang hyttetur, full av dugnader.

– De som kjenner oss vet at vi er uredde og glad i å ta sjanser, selv om dette ikke føles ut som en sjanse. Det føles ut som et riktig steg for oss, forklarer Martin Litwicki til God morgen Norge og fortsetter:

– Vi kansellerte det meste av planer i sommer for å bruke ferien til å komme oss inn på gården. Det tok litt tid før vi følte at vi var hjemme.

En ny hverdag

Nå har drømmen blitt virkelig, men mye må gjøres og paret kan ikke vinke farvel til storbyen helt enda.

HJEMME: Paret forteller til God morgen Norge at de brukte sommeren til å flytte inn på gården. Foto: @syftestadgard

Syftestad og Litwicki jobber begge i mediebransjen. Hun forklarer at de er forberedt på å pendle mye fremover, men ser på dette som uproblematisk med andre mål i siktet.

– Det handler om å ha riktig innstilling. Vi skal pendle sammen, men det langsiktige målet er å ta med jobbene hjem på gården. Vi ønsker å lage innhold slik at flere kan se hva vi driver med, forklarer hun og Litwicki sier videre:

– Det er utrolig fint med kontrasten mellom det urbane og det landlige. Nå funker det og jeg kan ikke se for meg at det ikke skal funke.

ANGRER IKKE: Martin Litwicki beskriver til God morgen Norge at å flytte til småbruket føles ut som det beste valget han har vært med på å ta. Foto: Lars Eivind Bones

Småbruket bød også på noe jobb, og de ferske eierne har tatt flere prosjekter i egne hender.

– Det gjenstår mange prosjekter, så vi har ikke landet helt, men det føles ut som at det er det beste valget vi har tatt.

Oppussing og gjenbruk

Gjenbruk er noe av det de brenner for, og ambisjonene for gården er store når duoen pusser- og ruster opp, helt uten gårdserfaring.

Allerede nå er mange av prosjektene på gården fullført, og selv med lite erfaring roser Syftestad kjæresten sin for hans egenskap til å se nye ting i brukte materialer.

– Bare et par dager etter overtakelsen inviterte vi folk på besøk. Da hadde vi ingen sitteplasser så jeg fant masse planker under låven og satte sammen et bord. Vi er ikke glad i å kaste ting, så det å kunne gi noe et nytt liv, det er flott, forteller han.

SNEKRET: Martin Litwicki tok saken i egne hender og bygde et bord av gamle materialer. Foto: Lars Eivind Bones

Også Syftestad har prøvd seg som snekker. Hun har blant annet gjort om en gammel seng om til en moderne daybed og understreker et ønske om å vise hvor lite som skal til for å skape et nytt liv i noe gammelt.

DAYBED: Lise Marit Syftestad forteller til God morgen Norge at hun ønsker å vise andre hvordan man enkelt kan skape noe nytt av noe gammelt. Foto: @syftestadgard

– Vi ønsker å skape en plass hvor familie og venner ønsker å komme, sier Litwicki som beskriver blandede reaksjoner fra deres nærmeste.

– De aller fleste er støttende og synes at det er både kult rått at vi kjører på med dette som vi begge ønsker å gjøre, men så er noen det jo noen som reagerer litt, men i det store og hele så gjør vi det som er riktig for oss.

Nå fortsetter paret med oppussing og planlegging. På gården blir det stadig mer dyreliv, og de ser begge lyst på fremtiden.

GEITER: Det er ikke bare kjæresteparet som bor på gården. Foto: @syftestadgard DYRELIV: Lise Marit Syftestad forteller til God morgen Norge at paret ønsker seg flere dyr i fremtiden. Foto: @syftestadgard

– Vi ønsker å inspirere andre til å drive med oppussing og gjenbruk, men også å følge drømmene sine, sier Syftestad.

Og Litwicki er helt enig.

– Vil du flytte på landet, så må du gjøre det.

Lise Marit Syftestad har tidligere jobbet i God morgen Norge-redaksjonen.